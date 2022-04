La transformación digital debe ir ligada a la ciberseguridad para evitar "muchos problemas"

De izquierda a derecha: Pilar Troncoso Conlin, fundadora y vicepresidenta de OARO; Javier Mira, presidente y CEO de FacePhi; Fernando Aguilar, director de Experis Manpowergroup; Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación Secure e-Solutions de GMV; Ursula O'Kuinghttons, director of Public Relations at Parity Technologie ; y Olga Peñascal Díaz, gerente de Ciberseguridad del Grupo Oesía . Luca Piergiovanni

Durante una mesa redonda celebrada durante la cuarta jornada de 'Wake Up, Spain!' 2022, el evento organizado por El Español, Invertia y D+I, Ursula O'Kuinghttons, director of Public Relations at Parity Technologie, ha afirmado que ninguna empresa puede vivir, actualmente, sin digitalizarse.

O'Kuinghttons ha reconocido que no es un proceso fácil ni barato, pero ha señalado que es imprescindible ya que, hasta las organizaciones más pequeñas dependen de ello para su subsistencia.

En su intervención Olga Peñascal Díaz, gerente de Ciberseguridad del Grupo Oesía, ha explicado que, a raíz de la pandemia, muchas empresas han recurrido a herramientas digitales, por lo que es necesario proteger el entorno empresarial ante los posibles ciberataques y concienciar en todos los niveles de la compañía.

Pilar Troncoso Conlin, fundadora y vicepresidenta de OARO, se ha mostrado de acuerdo y ha afirmado que "está harta" de oír a diferentes firmas que señalan que "eso no les va a pasar". "Los ataques se producen en compañías de todo tipo y de todos los tamaños", ha reiterado.

Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación Secure e-Solutions de GMV, ha explicado que llegará un momento en el que la ciberseguridad esté completamente integrada en cualquier sistema digital, pero "hasta ese momento", hay que contar con ella y formar a las personas en su implementación.

Así, Javier Mira, presidente y CEO de FacePhi ha afirmado que es imprescindible unir el concepto de transformación digital al de ciberseguridad porque "una cosa sin la otra va a traer muchos problemas".

Todos los expertos han coincidido que uno de los puntos fundamentales a la hora de abordar la transformación digital es conseguir retener el talento, ya que, según los últimos informes elaborados por Experis Manpowergroup, España necesita más de 240.000 profesionales en tecnología solo este año.

En este sentido, Zubieta ha precisado que uno de los problemas fundamentales en la rotación de talento, una situación que, según Troncoso, genera "mucha frustración" en las organizaciones porque no se consiguen "montar equipos" que trabajen en los objetivos designados.

Peñascal y Mira han precisado que una parte fundamental para conseguir perfiles adecuados pasa por hacer campaña en el ámbito escolar para explicar en qué consiste realmente la vida profesional, así como escuchar sus necesidades y promover el desarrollo de proyectos propios.

Los ponentes han concluido con algunas ideas para escalar en el campo de la ciberseguridad, entre ellas, perder el miedo a arriesgar, la concienciación en su importancia, llevar a cabo acciones concretas y prestarle la atención necesaria, ya que es "un pilar fundamental".

'Wake Up, Spain!' 2022

La edición 2022 del 'Davos español' se celebrará a lo largo de toda la semana y contará con la presencia de destacados miembros del Ejecutivo, así como empresarios y personalidades relevantes del mundo de la economía tradicional y la innovación tecnológica. La inauguración contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el cierre del evento lo hará el nuevo secretario general de la OCDE, Mathias Corman, el próximo viernes 8 de abril.

Organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, la edición de este año tendrá como eje central el análisis de los distintos PERTE que se han anunciado hasta el momento y la evaluación de las principales reformas adoptadas hasta ahora para lograr la llegada de los fondos Next Generation bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta segunda edición de 'Wake Up, Spain!' quiere ampliar el debate y sacarlo del ámbito nacional. Por ello, junto a la visión de los primeros ejecutivos españoles y de los máximos representantes tanto de la administración estatal como de la autonómica y local, este año apostará también por la presencia de CEO y altos directivos de referencia internacional que compartirán su visión sobre el momento que viven las industrias más punteras del mundo y el papel que España va a jugar en su futuro.

Todas las sesiones tendrán carácter presencial en la Casa de América de Madrid con acceso restringido a ponentes y patrocinadores. Habrá una retransmisión en streaming de todas y cada una de las mesas a través de nuestra página web.

Sigue los temas que te interesan