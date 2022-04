La guerra obliga a acelerar la electrificación y la digitalización: 'NextGen' da sus primeros frutos

Movilidad, infraestructuras, digitalización, finanzas o el campo marcaron la agenda de este miércoles en Wake Up, Spain!, un evento que, como afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, desde el atril de EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, se ha consolidado como un "foro de reflexión y debate" que sirve a su ministerio para "tomar el pulso de la situación de la economía española" a través de las aportaciones de las empresas.

Calviño reconoció que la economía española atraviesa dificultades en un contexto en el que la guerra en Ucrania y la alta inflación están haciendo estragos sobre el crecimiento económico. Sin embargo, hizo un llamamiento para no caer en la "parálisis" y poner la vista en el medio plazo para seguir aprovechando la oportunidad de los fondos procedentes de Next Generation EU con el fin de lograr un crecimiento más sostenible y de calidad que fortalezca a España.

Según la vicepresidenta, ya hay empresas a las que están llegando los fondos europeos y en 2023, los efectos de esta gran inyección europea serán "palpables" en la economía española. El Plan de Recuperación estaría así dando sus primeros frutos no solo con las inversiones, también con las reformas, como la del mercado laboral.

Wake Up, Spain! Miércoles 6 de abril 2022. Sara Fernández / Silvia P. Cabeza

La escalada de los precios se ha convertido en un motivo de preocupación compartida por políticos y empresarios, como se ha puesto de manifiesto en los tres primeros días de la segunda edición de este evento.

Como afirmó el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, "la inflación es el peor amigo de la democracia". Y por ello, combatir la espiral inflacionista es ahora prioritario para Gobierno y empresas.

Sin embargo, las recetas para hacer frente a esta amenaza a la recuperación son distintas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abogó por seguir rebajando los impuestos para competir en mejores condiciones con otros países europeos.

También en el reparto hay discrepancias, como expuso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al reclamar un reparto más acorde con la aportación del PIB de cada región y más voz para la Federación Española de Municipios y Provincias en este reparto.

Pero todos tienen claro que España no debe dejar pasar esta oportunidad. Un ejemplo de cómo aprovechar Next Generation EU a nivel autonómico lo expuso el presidente de Murcia, Fernando López Miras. En su intervención ante el auditorio de la Casa de América explicó que su comunidad autónoma va a acelerar la Agenda Digital para modernizar su Administración y sus pymes, pero también tratará de impulsar otros proyectos en el ámbito del sector agroalimentario o el agua, entre otros.

Como foro de encuentro entre políticos y empresarios, Wake Up, Spain! acogió también este miércoles a los primeros espadas de grandes empresas punteras en distintos sectores que pusieron sobre la mesa sus reivindicaciones y sus recetas para modernizar la economía española.

Agroalimentario

España es el cuarto país en producción agroalimentaria y exportación agro en Europa y el octavo en el mundo. Este sector, que se ha visto golpeado por la crisis en Ucrania, representa el 10% del PIB español y ahora más que nunca reclama la atención de los fondos europeos.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó en Wake Up, Spain! que unas 600.000 hectáreas que se encontraban en barbecho se cultivarán ahora con cereales y oleaginosas como el girasol. Con esto se paliará la escasez de estos productos que se está produciendo por la guerra en Ucrania.

El ministro de Agricultura, Luis Planas. Luca Piergiovanni

Los fondos de la UE también se dedicarán para digitalizar a este sector, una asignatura pendiente del campo que urge abordar ya, como explicaron en una mesa redonda la secretaria general de Almazaras Federadas de España, Macarena Sánchez del Águila; la cofundadora de VisualNACert, Mercedes Iborra; el director general de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez, y el director corporativo de AgroBank (CaixaBank), Sergio Gutiérrez.

Otro de los grandes retos del sector es reducir su huella de carbono. Este tema también fue puesto sobre la mesa en la Casa de América, donde el presidente de Fertiberia, Javier Goñi, anunció que su compañía alcanzará cero emisiones netas en 2035.

La descarbonización de este grupo de fertilizantes ayudará a que "se puedan comprar productos agroalimentarios en los supermercados con una muy baja huella de carbono", destacó Goñi.

Digital

Ante la revolución digital que ya ha arrancado, contar con redes e infraestructuras capaces de soportar todas las novedades que traerá el 5G será vital para las economías. Sin embargo, Europa debe pisar el acelerador en sus despliegues como reclamaron el consejero delegado de Vodafone España, Colman Deegan, y el CEO de Ericsson en España, Andrés Vicente.

Deegan, que confió en que la fusión de Orange y MásMóvil traerá grandes oportunidades al desarrollo del sector en España y a su grupo, advirtió que el retraso en el despliegue de redes en Europa frente a China y Estados Unidos es de siete años. Una estimación que Andrés Vicente también comparte y que, como explicó, puede restar competitividad a Europa, además de hacerle perder la oportunidad de acelerar la reducción de la huella de carbono.

El presidente de Microsoft España, Alberto Granados, conversa con Alberto Iglesias (D+I) en Wake Up, Spain! Luca Piergiovanni

La digitalización va a abarcar todas las dimensiones de la nueva economía y para un país de pymes como España, es vital que las pequeñas y medianas empresas no se pierdan este tren. Este fue uno de los mensajes que lanzó el presidente de Microsoft en España, Alberto Granados.

Banca

La banca lleva muchos meses reclamando su papel en la distribución de los fondos europeos para aprovechar su capilaridad a través de la extensa red de oficinas con la que cuenta en todo el país y también lo hicieron los primeros ejecutivos de las entidades en el foro de EL ESPAÑOL.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, reiteró la necesidad no solo de profundizar en la relación entre el Gobierno y los bancos por los fondos europeos, sino también de participar en su puesta en marcha. "Urge agilizar no solo la aprobación, sino también la ejecución de los fondos y eliminar muchas trabas burocráticas", apuntó.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, durante el 'Wake Up, Spain!'. Jesús Umbría E. E. Madrid

Para la banquera, debe extenderse la "excelente gestión" que realizaron Gobierno y entidades con la concesión de los créditos ICO durante la pandemia. "Los bancos tenemos una triple capacidad: canalizar esos fondos, anticipar la financiación de los fondos a sus destinatarios y dar financiación adicional para reforzar los proyectos", afirmó, para añadir después: "Es una pena que no se nos utilice más".

Asimismo, Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, puso de manifiesto la necesidad de "profundizar en la colaboración público-privada" para que sea posible "mutiplicar por dos, por tres o por cuatro" el volumen de los fondos europeos. "Va a ser un revulsivo en positivo para la economía, pero tenemos que acelerarlo", agregó.

Uno de los pilares en los que se asienta precisamente el Plan de Recuperación y Resiliencia es la digitalización, sobre la que tiene mucho que decir Openbank, entidad pionera digital en España.

Su directora general, Patricia Benito, adelantó en Wake Up, Spain!, que el banco está ultimando ya su aterrizaje en México y estará operando en el país a finales de 2024. Además, lanzará Zinia, su plataforma de buy now, pay later, en España en el cuatro trimestre de este año.

Movilidad

Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, puso el foco en la necesidad de "asegurar derechos como el de la movilidad o la vivienda", algo que "se consigue con leyes como las que ahora se tramitan en las Cortes Generales".

Un objetivo que guía la "reorientación" del ministerio que dirige. "No es estética, sino estructural. Nuestra misión fundamental no es la de ser el Rey Mago de las infraestructuras, un ente que concede autovías o aeropuertos a los territorios que se han portado bien a lo largo del año", añadió.

Tercera jornada del 'Wake Up, Spain!' Luca Piergiovanni

La intervención de la ministra estuvo precedida en la mañana por las de los primeros espadas de gigantes del transporte y la industria, como Airbus, IAG o Seat. Guillaume Faury, consejero delegado de la compañía aeronáutica, puso el acento en su compromiso para "liderar la descarbonización del sector aeroespacial". A pesar de tratarse de un camino bastante largo, el líder de Airbus guarda la esperanza de que "a muy corto plazo", el reemplazo de la flota puede brindar "beneficios inmediatos en la eficiencia del combustible".

Precisamente Luis Gallego, consejero delegado de IAG, se refirió también al alza de los combustibles y su impacto en el negocio aéreo. El holding que engloba a Iberia mantiene unas coberturas del 70% para el primer trimestre de 2022 y del 65% para el segundo, lo que les permitirá "tener una estrategia de contención de costes".

La sostenibilidad fue también objeto de debate durante la intervención de Wayne Griffiths, consejero delegado de Seat y Cupra. "Si lo hacemos bien, y aceleramos… el futuro del automóvil es muy positivo para España, ya que será sostenible. España será el mercado y parte de la solución de la sostenibilidad manteniendo el derecho de la movilidad individual", comentó.

Inmobiliario e infraestructuras

Por el escenario de Wake Up, Spain! también pasaron los representantes del sector inmobiliario, una actividad en la que, tras la pandemia, "el ritmo de recuperación será más lento, pero con cifras positivas". Así lo reconocía Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, para quien, a consecuencia de la invasión a Ucrania, la recuperación del sector se trasladará de 2022 a 2023.

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, durante su intervención en 'Wake Up, Spain!'. Jesús Umbría E. E. Madrid

Y es que, pese a la situación económica adversa que ha traído la pandemia y, después, la invasión a Ucrania, que trae "amenazas", estamos ante una "década apasionante", como expuso Julián Núñez, presidente de Seopan. "No podemos parar este país", añadió.

En este contexto, los fondos europeos van a tener como pilares los PERTE, que van a requerir colaboración público-privada, como debatieron Alberto Jiménez Ortiz, director de Desarrollo Corporativo de Itínere; Ignacio Clopés, director general de Ferrovial Construcción en España, Francia, Portugal, América Latina, Oriente Medio y Australia; Alexis Salas, director de Ingeniería de Orange España, y Justo Vicente, CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y América.

Otro eje clave del desarrollo de los fondos europeos y el Plan de Recuperación y Resiliencia será la rehabilitación de vivienda. Una circunstancia que está haciendo crecer el interés de los compradores por casas que consumen menos energía, aunque queda mucho por hacer. Así lo concluyeron en una mesa de debate Daniel del Pozo, CEO de Idealista Data; Miguel Ángel Díaz, director en MADC Arquitectura y Sostenibilidad, y Miguel Díaz Martín, socio y director de Sostenibilidad del estudio Ruiz-Larrea & Asociados.

