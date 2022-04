El automóvil pide que España deje de ser el vagón de cola de Europa en el coche eléctrico

Los fabricantes del automóvil han hecho sus deberes y falta la ayuda de la administración para electrificar un gran mayor número de coches y reducir así las emisiones.

Este ha sido el mensaje conjunto lanzado por Alberto Villarreal (director general de Goodyear en España), Eduardo Dívar (director general de Kia España) y José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis en relación con la nueva etapa que vive el automóvil.

Unas conclusiones que estos directivos han realizado dentro de la mesa redonda titulada 'La electrificación y la mejora en seguridad en el automóvil y la industria auxiliar' desarrollada durante la II edición de ‘Wake Up, Spain! 2022’. Una mesa moderada por Gregorio Serrano, Senior Advisor de movilidad Sostenible, Segura y Conectada.

Los retos del PERTE del automóvil

Comenzando por valorar el PERTE de automoción, José Antonio León Capitán, director de Comunicación del Grupo Stellantis, ha señalado que "es una herramienta positiva que vamos a aprovechar en nuestras fábricas, ya que somos el primer fabricante en España, pero el PERTE es insuficiente y algo complejo en la ejecución".

"El hecho de que tenga que finalizar en 2025 y que tenga que tener alto porcentaje de pymes complica la gestión", ha dicho.

Por su parte, Alberto Villarreal, director general de Goodyear en España, ha dicho que el PERTE es positivo y que el neumático "apoyará cualquier iniciativa interesante en este sentido, si bien llegan con retraso y se tiene que acelerar".

En este sentido, Eduardo Dívar, director general de Kia en España, ha "valorado positivamente el PERTE porque cualquier ayuda de la administración es bienvenida. España está a la cola de Europa en el coche eléctrico y se necesita el apoyo de todas las administraciones. No obstante, el PERTE no solo debe ser para transformar a las fábricas al coche eléctrico, también hay que invertir en infraestructura".

La falta de infraestructura de recarga, principal crítica

Según León Capitán, el Grupo Stellantis cuenta "con 8 marcas en España y 40 modelos electrificados". "Por lo tanto la oferta por parte de los fabricantes como Stellantis existe", ha señalado. "Sin embargo, las cifras de ventas no se corresponden con la oferta por la infraesctura de recarga. Estamos a la cola de infraestructura".

"Con el eléctrico se ha empezado la casa por el tejado. Se ha exigido al fabricante el cumplimiento de los plazos y no se ha creado una infraestructura de recarga necesaria. Los fabricantes vamos a llegar a cumplir los objetivos. Y en Stellantis en 2030, la gama será 100% eléctrica. Para ello invertiremos 30.000 millones de euros para conseguir coches eléctricos con autonomías de entre 500 y hasta 800 kilómetros", ha señalado.

También Eduardo Dívar, director general de Kia en España, ha señalado en este sentido que "hay que invertir mucho en una infraestructura de recarga para quitar el miedo al coche eléctrico".

"El Plan Moves es un primer paso pero es insuficiente respecto a Europa. Para este año habíamos previsto 40.000 coches eléctricos en ventas en España y 80.000 híbridos enchufables, pero el problema de los microchips y la guerra en Ucrania ha desembocado en que la demanda esté más baja", ha dicho.

"Por ello es necesario que cada 100 o 200 kilómetros haya puntos de recarga ultrarrápidos. En la ciudad cualquiera puede recargar en su casa (en un centro comercial, una gasolinera, puntos de recarga)… Pero en un viaje de 500 o 700 kilómetros hay que recargar a 350 kW. Por ello en Kia hemos puesto una red de recarga a 150 kW que estará disponible a final de año… pero nos hemos encontrado muchas trabajas burocráticas".

Por su parte, Alberto Villarreal ha señalado que en "Goodyear llevamos ya 10 años trabajando en el eléctrico. Todos los neumáticos están preparados para el coche eléctrico, ya que tienen que tener menor resistencia a la rodadura y menor ruido de rodadura. En Goodyear estamos continuamente innovando en materias primas para conseguir el objetivo de la sostenibilidad", ha comentado.

El precio de los eléctricos

En cuanto a los retos que tienen los fabricantes uno de los principales es el del precio del eléctrico que según León Capitán es un "50% mayor respecto al coche de combustión". "En Stellantis tenemos diferentes sistemas de propulsión en una misma línea, y la fábrica se puede adaptar a la demanda. Además, tenemos que reducir el sobrecoste que supone un eléctrico, pero para ello hay que incrementar la productividad de las factorías", afirma.

"Los fabricantes hemos hecho los deberes", ha dicho Eduardo Dívar, director general de Kia. "En los últimos años ha habido más evolución del automóvil que en los últimos 70. Basta señalar que en Europa ha limitado las emisiones de CO2 a 81 gramos, después bajarán a 51 gramos en 2030 y en 2035 no se podrán vender coches de combustión en Europa", ha comentado.

"Pero hay más actores que actores que no han hecho los deberes", ha dicho. "Un usuario al final si piensa que un coche es más caro y no tiene puntos de recarga, pues entonces no lo compra", afirma.

"Por ello tiene que haber ventajas fiscales que no las hay, ya que pedimos a la ministra de quite el IVA, y también tiene que haber una unificación de criterios, ya que en Madrid se puede aparcar gratis con un eléctrico y en Sevilla, por ejemplo, no".

El incremento de la seguridad

Por su parte, Alberto Villarreal de Goodyear ha señalado que "el neumático es un producto clave porque es el único que une el coche con la carretera en cuatro palmos y al que peor se le trata ya que para ver cómo está se le pega una patada".

"Sin embargo, el tener unos neumáticos de calidad supone volver a casa para cenar o que la familia tenga que ir al tanatorio. Por lo tanto, falta conocimiento por parte de los usuarios. Nuestros productos en momentos críticos puedan salvar vidas, porque el coche hay que frenarlo", ha señalado.

En este sentido, Eduardo Dívar ha recordado que "la media del parque español es de 13,5 años y esto significa que hay coches de 20 y 25 años. Por ello la administración debería recuperar planes de achatarramiento ya que fueron eliminados y fue una pena. Hay que dar un incentivo suficiente a los usuarios para que puedan cambiar de coche y renovar de coches. Hay que tener en cuenta que 20.000 coches de hoy contaminan los mismo que 200.000 coches de antes. Nuestro parque es junto con Grecia uno de los más antiguos de Europa", ha dicho.

Según León Capitán, un "coche de 13 años contamina mucho y es mucho menos seguro. Por ello si el parque tuviera una menor edad media se incrementaría la seguridad y las emisiones serían menores", ha concluido.

