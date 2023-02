Las CCAA ante la misión de la Eurocámara: "Hay proyectos desiertos al 90% porque el Gobierno no nos escucha"

La delegación del Comité de Control Presupuestario del parlamento Europeo escuchaba y no podía encajar lo que el Gobierno insiste en transmitir y lo que las Comunidades Autónomas -de uno y otro signo político- confirmaban: "No nos convocaron para el diseño del Plan de Recuperación, no nos permiten ajustar los proyectos a las necesidades de cada territorio, y hay proyectos que se quedan al 90% desiertos porque se imponen desde Moncloa y no encajan con nuestras necesidades".

Este lunes, comenzaba en Madrid la visita de una misión de una decena de eurodiputados, además de observadores de la Cámara de Cuentas y de la Comisión Europea, para examinar la ejecución de los fondos NextGenerationEU en España. Durante tres días, se reunirán con ministros, consejeros, agentes sociales y representantes de los diferentes sectores económicos para comprobar cómo funciona el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el primer país que lo activó, España.

"Queremos estar informados sobre los sistemas de monitoreo y control de los fondos", advertía antes de entrar en la primera reunión la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo. "El interés es, sobre todo, en los sistemas de auditoría, la prevención y detección de fraude". Y por eso, la mayoría de las preguntas a los consejeros de las Comunidades Autónomas convocados versaron sobre la supuesta "cogobernanza" -para determinar responsabilidades- y la información disponible.

La cita más llamativa, este mismo lunes, era en el Ministerio de Asuntos Económicos, con la viceprtesidenta Nadia Calviño. Pero la clave estaba

Ante ambas cuestiones, la mayoría de los consejeros se encogieron de hombros y "desgraciadamente, tuvimos que decir la verdad: que no hay cogobernanza y que no funciona la plataforma COFFEE de intercambio de información". Éstas son las palabras exactas de Javier Fernández Lasquetty, responsable de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Pero son atribuibles, letra arriba, letra abajo, a otros de los presentes. Incluso socialistas.

Efectivamente, el vicepresidente castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, salía de la cita con la delegación de la Eurocámara

"En el informe de 2021, ya reflejamos la preocupación general sobre las metodologías faltantes, la falta de transparencia y otras dificultades para que la UE verifique la implementación de fondos RRF. Estos problemas pueden abandonar a los gobiernos de la UE con mucha libertad y no garantizan que todos los fondos se gasten bien en los Estados miembros ”, agregó la Sra. Hohlmeier.

Es una oportunidad para la verdadera transformación del modelo productivo. 1.007 adjudicados-800 movilizados-450 adjudicados. Esa es la clave del esfuerzo y de la anticipación de estos fondos... eso demuestra que es mejor que con los fondos FEDER y al Fondo Social Europeo, esos fondos estructurales serían más fáciles, porque muchos ayuntamientos no pueden adelantar

Este plan es muy rígido, e imposible adaptarlo alas peculiaridades de cada territorio. En un país como España con tanta diferencia de una región a otra, dificulta mucho la ejecución.

En CLM hemos multiplicado por tres el autoconsumo instalado. Y seremos una potencia en hidrógeno verde, que ya lo somos en eólica y fotovoltaica. Nos trae proyectos empresariales.

No han hecho preguntas en proyectos concretos. Sí sobre el control y la transparencia. Si habíamos incorporado personal, nosotros unos 200 empleados públicos. Más de una veintena de preguntas para tres minutos...

Eurodiputado portugués ha preguntado por la adenda. Nos pidió aportaciones el Gobierno, y se ve alguna de nuestras propuestas. Sólo sabemos que habrá un fondo fiunanciero para las CCAA de 20.000 millones

COFFEE tenemos cargados el 80% de los subproyectos. Está empezando a ser operativos. Esperamos que haya datos de gestión y de visión de conjunto de lo que el Gobierno central ejecuta en nuestra región. Pero tenemos nuestro propio sistema de control.

MADRID

Bueno que hayan venido para contar la experiencia de la CAM, no hemos sido tenidos en cuenta en el diseño del PRTR. Hicimos una estrategia con los agentes sociales y no nos han incorporado nada. Ni en el deisño de los PERTE nie n el seguimiento

Nos pidió Calviño tre sproyectos emblemáticos a cada comunidad, pero nos contestó 6 meses más tarde: presentadlos ante las convocatorias

Todo se hace por mando y control centralizado. Sólo nos colocan el papel de ejecutrar lo que el Gob de PS decide. Lo hacemos con diligencia: 71% de los fondos recibidos ya están movilizados y 448 M están en los destinatarios finales (30%)

Sistema de Conferencias Sectoriales no es cogobernanza: el ministro te explica, cada CCAA habla 4min y el ministro responde al final-

Estamos a tiempo de que eso cambie: debería cambiar la manera de comportarse del Gobierno. Al menos puede cambiar para la adenda, los préstamos. Pero van por el mismo camino. VP Calviño pidió ideas, las mandamos en septiembre, y en diciembre lo presentan sin ninguna de nuestras ideas

Quieren controlarlo todo, pero el resultado es que van lentos y con pocos resultados efectivos.

Nos han marginado a las CCAA. Probablemente, porque PS piensa que él solo lo hace mejor que los demás.

Me han preguntado por la cogobernanza: cuántas de nuestras medidas se habían incorporado... les he tenido que decir que ninguna, cero

Mecanismos de control: desgraciadamente, el COFFEE sigue sin ser operativo. La mejor prueba es que nuestro último reporte en final de diciembre, lo hemos tenido que hacer nosotros por 20 hojas de excel, una para cada ministerio. Y nos hablan de digitalización. ¡No puede ser comprendido!

El Gobierno dice una cosa que es falsa, y lo saben. Dicen que la ejecución es cosa nuestra... pero donde no funcionan es en los ministerios: sólo 7.000 de 36.000 millones de los PERTE, con lentitud desesperante. Lo podría haber abierto no sólo a CCAA, sino a los agentes económicos y la sociedad civil.

La CEOE apoya que la banca participe en la gestión de los fondos europeos, en particular en la administración de 15.000 millones de euros que formarían parte de un préstamo verde proveniente de los Next Generation.

De acuerdo a fuentes cercanas a la patronal empresarial, el organismo trasladó ayer lunes a los europarlmentarios que esta semana visitan Madrid para entrevistarse con representantes políticos y empresariales y hacer seguimiento de los fondos europeos, la conveniencia de que se produzca una mayor "colaboración público privada" en la administración de los mismos.

Según las mismas fuentes, la patronal apoyaría las negociaciones que ya están manteniendo representantes de las dos grandes asociaciones bancarias españolas, AEB y CECA, con el Gobierno, para la participación de las entidades financieras en el reparto de 15.000 millones de euros previstos para financiar inversiones verdes de las empresas.

Por el momento desde el Ministerio de Economía se contempla la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la implantación de los fondos de recuperación, por lo que el papel de las entidades financieras privadas españolas podría ser similar al que han desempeñado en la gestión de los créditos aprobados por crisis sanitaria y económica provocada por el Covid.

El ejemplo de Portugal

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, se reunió el lunes, a primera hora de la tarde, con los representantes de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que están siguiendo el despliegue de los fondos europeos en España.

La patronal defiende "una mayor flexibilidad", y "más agilidad administrativa y reducción de burocracia", así como una mejora del acceso de las pequeñas empresas y autónomos a los fondos de recuperación europeos.

El organismo presidido por Antonio Garamendi subraya que de los 37.000 millones que España ha recibido ya en subvenciones, "sólo se han desplegado 23.000 millones en convocatorias y licitaciones, de los que el 45% han ido al sector privado". Para acelerar la llegada de los fondos a la economía real, la CEOE ha abogado por aumentar su ritmo de publicación y resolución.

En este sentido, la patronal empresarial ha puesto a Portugal como ejemplo en la publicación de datos sobre la llegada de los fondos a la economía real. "El Gobierno de Portugal, con unos pocos gráficos actualiza la información de la llegada de los fondos europeos a la economía real", han señalado fuentes del organismo consultadas por este diario.

Las mismas fuentes también han incidido sobre las mejoras que todavía tendrían que aplicarse a la herramienta informática empleada en España para analizar y auditar las inversiones, denominada Coffee. Desde la CEOE se advierte que el sistema informático todavía tiene que demostrar su valía. "Falta que sirva de verdad, que sirva para informar sobre la llegada de los fondos a la economía real", comentan.

Las dudas planteadas en la CEOE sobre la efectividad de Coffee contrasta con la defensa que hicieron el jueves sobre la herramienta las Ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero.

