Las líderes lo dejan claro: "La maternidad no puede influir en nuestra trayectoria profesional"

En la mesa redonda ‘Las conquistas del liderazgo femenino’, gestionada por Mercedes Wullich, fundadora y directora general de las Top 100 Mujeres Líderes, y celebrada en el Wake Up Spain, se han puesto de manifiesto los grandes pasos que han dado las mujeres de este país por colarse en ámbitos tradicionalmente masculinos, como la seguridad, el ejército, la policía o el transporte. Ellas son un gran ejemplo y un tremendo referente para las nuevas generaciones de mujeres que quieran seguir rompiendo lo establecido y demostrando que el mundo no es masculino y que no existen profesiones de hombres: que el mundo es de todos. Y de todas.

Día 4 / 7. Mesa redonda. Las conquistas del liderazgo femenino

Laura González

Laura González, directora de Comunicación y RSC de Securitas Direct, ha querido poner en valor “cómo ha resurgido la economía de los cuidados”, pero no sólo los ‘cuidados’ tal y como han sido entendidos tradicionalmente: “No me refiero sólo a los de los niños, sino el cuidado a mayores y a personas dependientes. Se ha acentuado con la gestión de la crisis sanitaria, porque esta crisis ha impactado sobre todo en aquellos sectores protagonizados por mujeres”, ha expresado.

“Y, por lo tanto, se ha incrementado la precariedad de sus empleos”, ha suspirado. “En la seguridad privada, aunque parezca que está asociada al sector masculino, hay un 42% de mujeres”, ha detallado. “Si hablamos de nuestra central receptora de alarmas, más del 60% de nuestros colaboradores son mujeres, y la función que han desempeñado en este tiempo ha sido fundamental”.

Ha deslizado González que en estos meses pandémicos sus conversaciones con clientes eran casi más “llamadas de desahogo”: “Empatizamos, intentamos entender qué estaba ocurriendo. Así es la mente humana, se nos olvida lo que hemos pasado, pero tenemos que ser conscientes de que a las marcas nos están exigiendo que estemos cerca de la sociedad. Tenemos que posicionarnos y tenemos que cubrir sus necesidades”, ha expresado. “Del liderazgo femenino siempre se dice que hemos hecho mucho y hemos dicho poco, quizá por esa huida del foco y por centrarnos en lo importante, pero ahora, que ya llevamos mucho camino andado, las mujeres tenemos que alzar la voz”.

Patricia Ortega

Patricia Ortega, general de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, ha contado que las fuerzas armadas “han estado en primera línea” durante esta crisis y que no han vivido ningún cambio especial con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres porque ya son “un referente en esos términos”: “En tres décadas, nos hemos puesto al mismo nivel que la sociedad. Por eso, cuando llegan épocas de crisis, demostramos que las fuerzas armadas son una organización flexible y resilente que saben que están al servicio de la sociedad. Es necesaria también una reposición generacional y reflexionar sobre el cuidado de nuestros mayores, que es un valor y un derecho humano”, ha destacado.

“Tampoco podemos consentir que la maternidad siga influyendo en la trayectoria profesional de las mujeres”. ¿Cuáles son sus mayores habilidades de liderazgo femenino? “Sólo una: el ejemplo. Esa es la mayor fuerza, porque el ejemplo arrasa. Las palabras se las lleva el viento. Cuando nos ponemos el uniforme todos y todas tenemos la conciencia de pertenecer a una gran familia, a un gran equipo”.

Pilar Allué

Pilar Allué, comisaria principal de la Policía Nacional y consejera del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Roma, se ha mostrado de acuerdo con Patricia: “La policía, como todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha refrendado su compromiso en pandemia como servidores públicos y lo dejamos cada día más claro, con independencia de que seamos hombres o mujeres”, ha sonreído.

“Éramos efectivos altamente vulnerables y altamente caros, en el sentido de que no debíamos caer y hemos tenido que cuidarnos más aún si cabe que otros colectivos profesionales, porque trabajábamos con independencia del estado de alarma o del toque de queda o de las restricciones geográficas”, apunta.

Silvia Roldán

Silvia Roldán, CEO de Metro, ha subrayado que “no cabe duda que el metro de Madrid y todos los transportes públicos se han visto muy afectados por la pandemia”: “En todo momento hemos velado por la seguridad de nuestros trabajadores y nuestros usuarios. Creo que destacaría nuestra capacidad de resistencia y nuestra adaptación”, ha esbozado. “Todos los proyectos que teníamos antes de la pandemia los hemos reestructurado totalmente y hemos luchado contra el desconocimiento y contra toda esa cantidad de opiniones que se manejaban. Hemos recibido información contradictoria y nos hemos repuesto a ella”.