Roberto Sánchez confirma que la próxima subasta 5G será entre mayo y junio

Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el 'Wake Up, Spain!'

C. I.

‘5G como factor de cohesión’. Bajo este título se ha subido al escenario de ‘Wake Up, Spain’ Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que ha confirmado que la próxima subasta 5G, la referente a la banda de 700 MHz, comenzará entre mayo y junio. No obstante, no se ha querido aventurar a poner una fecha sobre cuándo estará adjudicado porque depende del comportamiento de los operadores.

Asimismo, ha señalado, como ya avanzó Invertia, que el Gobierno está a la espera de un informe de la CNMC que avale el documento conocido a mediados de diciembre. “Lo analizáramos y a partir de ahí fijaremos las condiciones [pliego] para publicar la orden convocando la licitación”.

Sánchez se ha mostrado cauto a la espera del informe de la CNMC y no se atreve a decir si afectará al precio de salida de la próxima subasta, establecido originalmente en 1.170 millones de euros.

Respecto a la banda de 3,5 GHz, el secretario de Estado de Telecomunicaciones ha asegurado que “está muy avanzada”. “Acabamos de resolver completar las licencias en una pequeña parte que había quedado sin resolver, que eran 20 MHz”.

En este sentido, Sánchez ha apuntado que el objetivo es “tener una cobertura real del 75% en las bandas declaradas preferentes” o prioritarias para el 5G, que esencialmente son la banda 700 MHz, a la de 3,5 GHz y a la de 26 GHz.

“La 5G es una tecnología que va a impactar fuerte en las comunicaciones industriales, prestación de servicios, producción de bienes…”, ha destacado Sánchez.

Por ello, ha señalado que quiere que lleguen a los sitios “en los que tiene sentido”, como el mundo agrícola. Así, Sánchez ha abogado por una colaboración público-privada a través de los fondos para acelerar el desarrollo en esas zonas.

Los avances tecnológicos en el mundo de las telecomunicaciones pertenecen a un modelo centrado en la oferta y, a partir de ahí, se generan las demandas correspondientes.

“Lo que hay que incentivar es poner la oferta a disposición de espacios en los que no necesariamente residan personas”, es decir, se centren en zonas industriales o agrícolas, por ejemplo.

Las telecomunicaciones durante la pandemia

“Antes de la pandemia ya trabajamos en conectar el territorio y extender las redes de banda ancha. Era un objetivo que estábamos acelerando. Durante la pandemia se ha convertido en más urgente y necesario”, ha afirmado Sánchez.

Todos los que tenían redes con suficiente capacidad han podido “mantener sus vidas” con los cambios que se generaron por el confinamiento y la pandemia, ha recordado el secretario de Estado.

El secretario de Estado ha avanzado que en los próximos días se publicará el Informe de Cobertura de 2020 se refleja con la cobertura de redes de 100 megabits por segundo en el ámbito rural ha crecido del 34% de 2018 y el 46% en 2019 al 60% de 2020. “Y con lo que se está ejecutando en estos momentos se alcanzará un 81% en 2021”, ha asegurado.

“Hay una progresión enorme y acelerada para avanzar en esa cobertura rural. Se ha dado un gran empujón consciente de la importancia de poder acceder a esas redes de alta capacidad”.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que persisten “tres desequilibrios”: el territorial; el de formación, relacionado con la capacidad de usar los medios digitales que están al alcance; la brecha de la asequibilidad, relacionada con el poder adquisitivo para pagar ese acceso a la conectividad.

“Creo que sí que llegamos al objetivo de 2025 porque partimos de ser uno de los partidos con las redes desplegadas más extensas del mundo. Se aprobará en 2023 todos los proyectos relacionados, pero llevará un par de años” su ejecución.