Mourinho (BEI): "Para España, la transformación energética es una gran oportunidad"

El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el portugués Ricardo Mourinho, ha cerrado la sesión matinal de este martes del simposio 'Wake up, Spain!' con un alegato sobre la vocación de la entidad de convertirse en un auténtico banco del clima al servicio de la transición verde en Europa. Una transformación, sostiene, que "para España es una gran oportunidad, no sólo por el gran potencial que ofrecen las condiciones para la generación de renovables, sino también por el amplio know how de las empresas españolas y de las españolas y españoles".

"Históricamente, España se ha beneficiado de un fuerte apoyo del BEI a sus objetivos políticos prioritarios", ha relatado Mourinho. En los últimos 15 años, nuestro país ha estado siempre entre los primeros puestos de los Estados miembros que reciben más financiación del banco público de la UE. En términos agregados, las operaciones del BEI en España suponen la mayor exposición del banco: casi 88.000 millones de un balance de alrededor de 500.000 millones.

Pero además, en los últimos cuatro años la actividad financiadora del BEI en España se ha centrado cada vez más en el ámbito del clima y del medio ambiente. "El compromiso de España es muy importante para toda la Unión Europea y es crucial para el BEI. La fuerte ambición climática es claramente visible", resalta el vicepresidente.

Ahora mismo, España es el tercer país de la UE que más se beneficia de la financiación del BEI. Pero el dinero destinado a la transición verde "crece año tras año". En 2020, nuestro país destinó cerca de 2.830 millones de euros a proyectos de mitigación del impacto del cambio climático, el 38% de la actividad del BEI y un incremento de nueve puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, 2030 millones de euros se destinaron a inversiones medioambientales.

Entre los ejemplos que ha puesto Mourinho se encuentran la financiación de energías renovables y de interconexiones internacionales para integrar la red ibérica con el resto de la Unión Europea. El transporte todavía representa el 25% de las emisiones en España y por eso el BEI contribuye a sufragar infraestructuras, metros, trenes de larga distancia y de cercanías y flotas de autobuses urbanas eléctricos o híbridos.

Día 2 / 13. Ricardo Mourinho, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones

El vicepresidente del BEI también ha destacado el papel de la entidad en las renovaciones de edificios comerciales y residenciales con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y en iniciativas innovadoras como las "hipotecas verdes" para impulsar el ahorro energético en viviendas rehabilitadas o recién construidas. Otro ámbito de actuación privilegiado es el impulso de estándares comunes en materia de finanzas verdes.

"Estamos convencidos de que apoyar la recuperación y la transición verde y digital es un imperativo para nuestra generación. Y que es además una oportunidad para generar riqueza y empleo. La necesidad de dotar al continente europeo de un modelo productivo sostenible y eficiente que siente las bases para la recuperación económica y social es la prioridad para la UE", sostiene Mourinho.

"Desde el punto de vista empresarial existe una clara justificación para dar prioridad a las finanzas verdes. Cada vez más, los inversores y las agencias de calificación examinan las carteras de proyectos. Cada vez más descartan proyectos que quedan obsoletos a medida que las tecnologías de energías renovables se hacen rentables", ha resaltado

"Desde el BEI queremos seguir contribuyendo a la búsqueda de soluciones para facilitar una transición energética justa y eficiente, en estrecha colaboración con los sectores público y privado. Con todos los ciudadanos de España, con todos los ciudadanos de Iberia, con todos los ciudadanos europeos. Por nosotros, los ciudadanos de Europa, que luchamos juntos por el clima, por un futuro verde y sostenible", ha concluido el vicepresidente.