Jaime de Jaraiz (LG): "Queremos plantar un árbol al año por cada ciudadano en España"

Aunque parezca algo lejano, la tecnología tiene un rol muy presente en la lucha por la sostenibilidad. Pero lo cierto es que esta confluencia, ya planteada en la definición de los fondos de recuperación europeos que están a debate en 'Wake Up, Spain!', es una constante en empresa como LG.

"Como empresa del sector, tenemos una función clara que es la de electrificar nuestras vidas, nuestros hogares", ha destacado Jaime de Jaraiz Lozano, presidente y CEO de LG Electronics Iberia. "También somos de las industrias que más ha invertido en tecnologías verdes. Queremos que los consumidores tengan el producto que necesitan, que la electricidad que consuman sea de fuentes sostenibles y que donde no llegue la red, puedas gestionar tu energía de forma independiente".

Al respecto, el presidente de la casa asiática ha afirmado que su empresa es una relevante "generadora de energía solar y el mayor productor de baterías para automóviles, hogar y para el entorno industrial con una cuota mundial del 30%", ha añadido.

En conversación junto a Alfonso Muñoz, redactor jefe de D+I, el directivo de LG también ha criticado la obsolescencia programada, una práctica demasiado habitual en la industria tecnológica.

"El producto más sostenible es el que no se cambia. Los productos no deben estar limitados para no durarnos para siempre o lo máximo posible. Por muy reciclable que pueda ser un material, el más ecológico es aquel que no hay que renovar y que dura más tiempo", ha destacado Jaime de Jaraiz Lozano.

El presidente y CEO de LG ha aprovechado su intervención en el Foro Económico Español para recordar su movimiento Smart Green, parte de su estrategia de "responsabilidad y sostenibilidad 2.0". La iniciativa, surgida a partir de una experiencia personal, "busca plantar árboles, que era algo de lo que no teníamos ni idea. Pero descubrimos una tecnología con drones, lanzando semillas pregerminadas, que nos ha permitido pasar de cientos a miles y millones de plantaciones".

Por el momento, LG ya ha reforestado unos cuatro millones de árboles en dos proyectos en Guadalajara y Cáceres. "Hay estudios que afirman que debemos plantar entre uno y dos billones de árboles para absorber las emisiones que ha hecho el hombre desde la era preindustrial", ha sentenciado Jaime de Jaraiz Lozano, animando a la colaboración para ampliar esta misión hasta los 47 millones de árboles al año (uno por habitante del país).

Además de ayuntamientos, el directivo ha recordado que Iberdrola se ha adherido recientemente a este compromiso de plantación masiva de árboles, mientras que Red Eléctrica está trabajando en el cuidado de la poseidonia oceánica.