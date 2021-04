Mirón (Accenture) señala que es hora de pasar "de las musas al teatro" en la digitalización de España

Domingo Mirón, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel, ha señalado que los sectores tanto público como privado españoles tienen la responsabilidad de "pasar de las musas al teatro" y ponerse a ejecutar el Plan de recuperación, transformación y resilencia lanzado por el Gobierno para superar la crisis de la covid-19.

Durante su participación el foro económico 'Wake Up, Spain!', Mirón ha asegurado que España "no tiene margen" para no aprovechar el 100% de los fondos europeos que recibirá, pero también ha incidido en que la inversión "no es suficiente" y es necesario tener en cuenta otras cosas para tener éxito.

En este sentido, ha remarcado que lo primero es tener un "proyecto estructurante", ante lo que apuntado que el plan presentado por el Gobierno es un "buen marco". Sin embargo, ha agregado que ahora toca bajar al detalle y ver cuáles son los proyectos que van a cambiar el país.

Asimismo, ha resaltado que otro de los retos es la velocidad, más teniendo en cuenta que en el pasado en España no hemos sido los mejores en los plazos de reparto de los fondos europeos. Por ello, ha subrayado que tanto administración como sector privado tienen que ponerse "manos a la obra" en este sentido.

En esta línea, también ha agregado que la colaboración tanto público-privada como multisectorial es "imprescindible" en el contexto actual. "Tenemos que ver como encajan todas las piezas para que la colaboración haga que los proyectos se ejecuten", ha resaltado.

A este respecto, ha destacado la gran experiencia que tiene España a la hora de hacer grandes proyectos de infraestructuras físicas y ha agregado que ahora toca demostrar lo mismo en el mundo de la transformación digital.

Por otro lado, Mirón ha remarcado que antes de la pandemia de la covid-19 ya había una tendencia clara a la digitalización en muchas industrias españolas y ha incidido que en los últimos meses lo que ha ocurrido es que se han acelerado algunas iniciativas, "pero sobre todo se han caído barreras".

La digitalización, una prioridad absoluta

"Antes de la pandemia algunos sectores no habían asumido que adoptar una estrategia tecnológica era una prioridad absoluta para competir en el mundo", ha remarcado el presidente de Accenture en España, Portugal e Israel.

En este contexto, ha apuntado que en España siempre pensamos como si los demás países del Viejo Continente no recibieran los mismos fondos que el país, por lo que ha advertido de la necesidad de construir una España "muy competitiva en el entorno europeo y mundial".

Para ello, ha incidido en que son claves aspectos como la inversión en el plan de transformación y en las personas. De hecho, ha asegurado que abordando los primeros pilares del plan, las transiciones digital y ecológica, también se logra un impacto positivo en los otros: la España cohesionada y la reducción de la brecha de género.

Así, ha afirmado que si abordamos este proceso lograremos que España sea "más competitiva y atractiva" para invertir, aprovechando además que el país parte de una situación de fortaleza gracias a factores como sus infraestructuras digitales o la calidad del talento en el país.

Mirón ha remarcado que en España a veces somos "demasiado autocríticos" y ha resaltado que debemos ver los retos que tenemos por delante como fortalezas. "Tenemos que creernos nuestras fortalezas y convencer hacia fuera que somos un país en el que merece la pena invertir", ha agregado.