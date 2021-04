Goirigolzarri confía en una recuperación superior a la prevista si se acelera el ritmo de vacunación

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, durante su intervención en el simposio 'Wake up, Spain!', organizado por EL ESPAÑOL.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, es optimista respecto al futuro tras unos meses en los que la recuperación se ha quedado encallada y la evolución económica le ha sorprendido "negativamente".

"Personalmente creo que cuando se acelere la vacunación nos vamos a ver todos muy sorprendidos por la velocidad de la recuperación, que va a ser superior a la que estamos previendo en estos momentos", ha apuntado durante su intervención en el simposio 'Wake up, Spain!', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I (Disruptores e Innovadores).

El banquero ha explicado que en los últimos meses la economía ha sorprendido "negativamente", si bien para este año desde el servicio de estudios de CaixaBank estiman que la economía española avanzará en torno a un 6%, como ha compartido Goirigolzarri.

"Si en verano nos llegan a preguntar cuáles eran nuestras expectativas para el final del año pasado y el comienzo de este seguro que habríamos dado perspectivas más positivas de lo que realmente han sido", ha señalado, destacando que el cuarto trimestre de 2020 terminó con "actividad baja" y enero y febrero de 2021 han seguido por el mismo camino.

Con todo, quien fuera presidente de Bankia hasta hace tan solo un par de semanas ha explicado que hace nueve meses no tenía una visión "tan positiva como ahora" de la vacunación y su impacto en la capacidad de que la economía se recupere. "Eso ha sido un cambio importante y detrás de los cambios del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a sus previsiones del mundo y de España en definitiva está esto", ha añadido.

Oportunidad de los fondos

Al respecto, ha apuntado que la llegada de los millonarios fondos europeos a España a través del programa Next Generation EU representa una "oportunidad extraordinaria" para recuperar la economía. "En mi vida profesional nunca he visto que uno pueda salir de una crisis transformándose", ha señalado el banquero.

Eso sí, ha reconocido que la economía española está "superdiagnosticada", de forma que todo el mundo sabe "lo que hay que hacer". "Ahora lo que tenemos que hacer es implementarlo y ahí hay dos cuestiones: que nuestro track record como país en la implementación de ayudas de Europa, de disposición de esas ayudas, es bastante flojo y que el tema es muy complicado", ha dicho durante el simposio.

"Espero que entre todos hagamos un enorme esfuerzo durante los próximos meses porque nos jugamos mucho. Quiero ser optimista", ha señalado Goirigolzarri, que ha querido poner en valor la figura del empresario. "Lo relevante no son los sectores, son las empresas. En España tenemos empresarios extraordinarios en la grande, la mediana y la pequeña empresa", ha señalado.

Goirigolzarri ha destacado que la banca está teniendo "una aportación muy importante" en esta crisis, tanto en los primeros momentos de la pandemia, con la apertura de oficinas, como al canalizar fondos hacia la sociedad. "El futuro desde un punto de vista estratégico es retador. Pero la banca tiene puntos fuertes, tenemos un muy buen partido por jugar", ha añadido.

Digitalización de las pymes

Uno de los ejes principales del programa Next Generation EU es la digitalización, que para las pymes continúa siendo un reto. En este sentido, Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha anunciado en el simposio 'Wake up, Spain!' minutos antes de la intervención de Goirigolzarri que el Gobierno destinará 3.000 millones a dotar a las pymes de un "kit de digitalización".

Para Goirigolzarri, "frente a esa digitalización tenemos el hardware y no el software". Según ha explicado, en estos momentos España se encuentra en un punto "fenomenal" de infraestructuras digitales y telecomunicaciones, si bien "el 40% de las personas en España no tiene capacidades digitales mínimas". "Las pymes tienen un gran trecho que recorrer para la digitalización", ha apostillado.

Precisamente respecto al futuro del empleo, Goirigolzarri se ha referido a la reforma laboral que está en discusión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. "La situación de 2011 no tiene nada que ver con la de ahora. Pensemos en el futuro, no pensemos en el pasado", ha apuntado.

En relación con el aspecto social de esta crisis y la salida de la misma, Goirigolzarri ha puesto en valor la necesidad de mantener la globalización y la cohesión social. "Me parece que es difícilmente rebatible el hecho de que la globalización ha creado una enorme riqueza", ha apuntado el banquero.

No obstante, ha reconocido la existencia de "algunos elementos no positivos" de este proceso, a pesar de los cuales no se puede "poner en duda la mayor", en su opinión. "Debemos mantener la globalización", ha añadido.

Respecto a la cohesión social, ha explicado que la causa principal de la desigualdad se encuentra en el empleo. "Iremos a una sociedad desigual si mantenemos un nivel de desempleo como el que tenemos en estos momentos", ha dicho.