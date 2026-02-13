Metsola: "La respuesta a Irán marcará si Europa está lista para este mundo, o actuamos juntos o perderemos relevancia"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participa en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, por sus siglas en inglés) con un asunto en su agenda: liderar la unidad fuerte de Europa. Y dos escenarios donde demostrarlo: Irán y Ucrania.

El MSC es el foro sobre Defensa y Seguridad más concurrido e influyente del mundo, año a año. Aquí, Vladímir Putin anticipó, ya en 2007, el vuelco en las relaciones internacionales que ha ido forjando de la mano de China e Irán desde entonces.

Ante una audiencia sorprendida, el presidente ruso advirtió, recién reelegido por primera vez, de que pretendía terminar con el statu quo posterior a la II Guerra Mundial. Y la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha terminado de precipitarlo, junto a la revolución digital y el debilitamiento industrial de la UE.

Metsola se rebela contra ello con un mensaje claro: el modo en que Europa responda a la salvaje represión del régimen iraní a los movimientos populares democratizadores será "una prueba decisiva" de su capacidad para adaptarse a un mundo que cambia a toda velocidad.

En un escenario "marcado por guerras, terrorismo y competencia geopolítica", la unidad europea "ya no es un eslogan, sino una condición de supervivencia política".

Metsola participó este viernes en un debate en directo sobre Irán organizado por la CNN, en el marco del foro de Múnich, bajo el título ¿Romper o repetir el ciclo? El próximo capítulo de Irán.

El panel, moderado por la periodista Christiane Amanpour, reunió a la política maltesa con el senador republicano estadounidense Lindsey Graham, la diplomática saudí Manal Radwan y el analista del Carnegie Endowment Karim Sadjadpour.

El Parlamento Europeo ha sido, tal como Metsola insistió en reivindicar, la institución comunitaria que "más lejos ha ido en exigir sanciones al régimen" y, en particular, en reclamar que la Guardia Revolucionaria Islámica fuera designada oficialmente como "organización terrorista".

Esa presión se ha traducido en resoluciones reiteradas desde 2023 y en un creciente cerco político y simbólico a los representantes del régimen.

Hace apenas dos semanas que la Eurocámara logró su objetivo, forzando al Consejo de la UE a adoptar esta resolución. Y con ello, se ha vetado el acceso a territorio europeo a cualquier persona vinculada al poder iraní.

Además, la Eurocámara ha pedido expulsar de universidades y centros de trabajo de la UE a familiares de miembros de la Guardia Revolucionaria, con el argumento de que quienes sostienen un aparato represivo no pueden disfrutar de los privilegios de las sociedades abiertas que combaten.

"Quienes promueven el terrorismo y la violencia no deben venir a esquiar a nuestras pistas ni a tumbarse en nuestras playas", resume el mensaje político.

En paralelo, Metsola ha convertido el apoyo al movimiento Mujer, Vida, Libertad en una seña de identidad de su presidencia. En 2023, el Parlamento concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Mahsa Amini y al movimiento de protesta desencadenado por su asesinato bajo custodia.

La presidenta ha recordado desde entonces que, cuando comenzaron las movilizaciones en Irán, la cámara decidió dedicar un minuto de aplausos, y no de silencio, al pueblo iraní.

La detención y posterior liberación del diplomático europeo Johan Floderus, utilizado como rehén por Teherán, ha consolidado además la línea dura en la Eurocámara.

Metsola insiste en que la Unión Europea debe combatir la "diplomacia de rehenes" con sanciones más amplias y con el aislamiento internacional de quienes utilizan a ciudadanos europeos como moneda de cambio. De ahí la insistencia en la Guardia Revolucionaria como objetivo prioritario de las medidas restrictivas.

Irán "en la encrucijada"

En el plano interno iraní, la presidenta subrayó que el país vive "un momento de encrucijada". Defiende que un cambio real debe surgir desde dentro, pero reclama que Europa haga "todo lo posible por crear las condiciones" para que esa transición sea "pacífica" y sin más derramamiento de sangre.

Por eso, su discurso combinó el apoyo a los manifestantes con la exigencia de "liberación inmediata de presos políticos" y el llamamiento a "documentar las violaciones de derechos humanos" para futuros procesos internacionales.

Uno de los mensajes más llamativos que Metsola ha llevado a Múnich es la denuncia del uso del corte de internet como herramienta de control.

A su juicio, si sólo sobrevive reprimiendo a golpes y "cortando el acceso a internet, es que el régimen está en las últimas", y por ello el Parlamento Europeo explora con empresas de telecomunicaciones vías para restablecer conexiones en Irán cuando el régimen las clausura.

Se trata de una "dimensión tecnológica de la solidaridad política" con la sociedad civil iraní.

La "credibilidad" de la UE

Pero Irán es sólo una pieza de un tablero mucho más amplio que se discute estos días en Múnich.

Metsola participa en estos debates con la vista puesta en el resto del mapa de crisis: desde la guerra de agresión rusa contra Ucrania, que está a punto de cumplir cuatro años, hasta las tensiones en Oriente Próximo, pasando por el cuestionamiento del orden internacional basado en normas.

La presidenta considera que la coherencia de la postura europea sobre Irán se medirá también por su capacidad para "mantener el apoyo militar, económico y político a Kiev".

Este sábado, la presidenta del Parlamento Europeo comparte escenario con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un panel titulado Coalición de los Capaces.

Ese debate se centrará en el futuro de la Europa de la Defensa y en cómo sostener en el tiempo el respaldo a Ucrania. La continuidad de ese apoyo, advierte Metsola, está "directamente vinculada a la credibilidad de la UE como actor estratégico global".

En ese contexto, Irán funciona como "un test de estrés" de la política exterior europea.

Si los Veintisiete son "capaces de mantener una posición unida" en apoyo de la sociedad civil iraní y reforzar a la vez la defensa de Ucrania, la Unión habrá dado un paso decisivo hacia la "Europa geopolítica" que tantas veces se invoca.

Si, por el contrario, prevalecen las divisiones nacionales, la advertencia de Metsola en Múnich es nítida: "Europa perderá relevancia en el mundo que viene".