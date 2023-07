Conoce las claves de Albert Einstein para estimular la curiosidad

"No tengo ningún talento especial, solamente soy extremadamente curioso", con esta famosa frase es con la que el propio Albert Einstein resumía lo que se escondía tras su potencial. Y es que, ¿de qué sirve realmente la inteligencia si no hay curiosidad que la haga brillar? Para Einstein esta era la clave de todo y motivo suficiente para adoptar la curiosidad a lo largo de la vida. De hecho, son varios los estudios que evidencian como las personas curiosas son incluso más felices y empáticas que los demás. Algo especialmente importante en España, donde los datos de cuadros depresivos no dejan de crecer.

Así que si ya has tomado nota de los secretos de Albert Einstein para una vida plena y feliz y ya has aprendido la importancia de pensar por ti mismo a través de las frases del científico, es el momento de que conozcas las enseñanzas que nos dejó Albert Einstein sobre la curiosidad.

Por qué es tan importante la curiosidad

Ser alguien curioso convierte a la persona en alguien con una mente activa y es que, cualquier cosa que una persona curiosa vea, lea o escuche le aportará esa intriga necesaria para investigar y saber aún más. Este tipo de pensamiento es el que nos ayuda a alejarnos de la depresión o la ansiedad, ya que una mente activa no deja tiempo para pensar en cosas irracionales.

Otro aspecto importante de mantenernos con la curiosidad por bandera, es que esta es la única posibilidad de cambiar las cosas. Ya que aprender cosas nuevas y dejar evolucionar nuestras propias ideas podrá ayudarte a ser capaz de ver la vida desde otra perspectiva. De no ser así, tu mundo siempre será igual.

Las emociones en una persona curiosa también están garantizadas, ya que siempre tendrás algo que hace o buscar. Tu mundo será una aventura constante.

La curiosidad de Albert Einstein

Más allá de por su capacidad intelectual, los valiosos hallazgos e investigaciones llevadas a cabo por este genio fueron posibles como te adelantabamos antes, por su inagotable curiosidad. Y es que, él mismo a través de sus frases restaba importancia a la inteligencia asegurando que no contaba con ningún tipo de talento especial.

Una característica que logró que Einstein pudiera plantearse numerosos interrogantes y dar rienda suelta a su imaginación. Una curiosidad capaz de fortalecer la mente que el propio científico se encargo de dar importancia a través de sus célebres frases inspiradoras. Estas son algunas de ellas:

"Si supiéramos qué es lo que estamos haciendo, no se llamaría investigación ¿verdad?"

"Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de ser. Uno no puede dejar de asomarse cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Basta con que uno intente comprender solo un poco de este misterio cada día".

"Toda la ciencia no es más que el refinamiento del pensamiento cotidiano".

"Una vez que se puede aceptar el universo como materia que se expande en la nada que es algo, llevar rayas con cuadros resulta fácil".

"La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir moviéndose".

"Todos los grandes logros de la ciencia parten del conocimiento intuitivo, es decir, de los axiomas, a partir de los cuales se hacen deducciones. La intuición es la condición necesaria para el descubrimiento de tales axiomas".

"Sería posible describir absolutamente todo científicamente, pero no tendría sentido. Carecería del mismo, por ejemplo, describir una sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de las ondas".

"Un poco de conocimiento es peligroso. También lo es mucho".

"Ninguna cantidad de experimentos puede demostrar que tengo razón, un solo experimento puede demostrar que estoy esquivocado".

"La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación da la vuelta al mundo".

Cómo se puede desarrollar la curiosidad

Si como Albert Einstein quieres comenzar a dejar fluir tu curiosidad, a continuación te damos algunos consejos para conseguirlo:

Mente abierta

Mantener la mente abierta es esencial en cualquier mente curiosa, ya que una mente abierta jamás se cerrará a escuchar opiniones, a conocer nueva información, a escuchar otras ideas... Todo lo que pueda lo sumará a su experiencia de aprendizaje.

No te canses de preguntar

Preguntar es aprender, así que no te cierres a ello sobre todo para aprender cosas nuevas.

No des por sentado las cosas

Si siempre aceptas las cosas como son y como vienen, jamás podrás ver más allá. El mundo y la vida son cambio constante, así que no tengas miedo a salir de la zona de confort.

Aprende y diviértete

Cuando somos niños, a menudo mientras aprendíamos en clase nos divertíamos. ¿Por qué esto tiene que cambiar cuando somos adultos? Lo mejor es que matengas esta actitud a lo largo de la vida y que veas el conocimiento como esa parte divertida de la que salir del aburrimiento cotidiano.

Lee todo

Aprender solo sobre algo está muy bien, pero es aún mejor saber muchas más cosas y verlas desde otras perspectivas. Así que no te cierres a temas, conocimientos o lecturas diferentes.

Sigue los temas que te interesan