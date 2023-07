Esta es la verdadera razón por la que sigues con tu pareja aunque las cosas no funcionen

Todos conocemos a algunas parejas que no entendemos por qué están juntas, ya que no te pegan sus actitudes, la forma en la que se relacionan entre ellas en ocasiones o, desde fuera, parece que no funcionan las cosas entre ellos. Por ello, es habitual preguntarse por qué hay parejas que están juntas aunque no funcionen.

La teoría nos indica que no es tan sencillo poder encontrar una persona que nos encaje lo suficiente como para convertirse en nuestra pareja. Lo idílico es que se trate de una persona que encaje con nosotros a nivel intelectual, sexual y romántico, y que de alguna manera no choque con determinados valores que cada persona considera esenciales. Sin embargo, en ocasiones, aunque haya señales de alarma en la otra persona, se dan excusas para justificar que la relación siga hacia delante.

Dee hecho, en muchas ocasiones las parejas comienzan a surgir a partir de la necesidad de ambas partes de poder disfrutar de tiempo en común con otra persona y tener algún tipo de plan. De esta forma, lo que en un principio puede surgir como una forma de entretenerse y pasar el tiempo, puede terminar en una relación. Tras su comienzo, llega la convivencia y la adquisición de compromisos cada vez más fuertes.

El sesgo de progresión

La razón principal por la que hay parejas que están juntas aunque no funcionan tienen que ver con el denominado sesgo de progresión. En la cultura occidental, las citas se ven como una fase de prueba para las relaciones románticas, en las que las personas se evalúan mutuamente pensando en si encajarán a largo plazo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas pasan por diferentes fases creando relaciones sin que haya ninguna consideración seria de si su pareja es la adecuada a largo plazo.

Cuando una persona no experimenta una gran atracción física, pasión o satisfacción sexual con su pareja, es recomendable que esa preocupación se pase por alto, con la creencia de que los sentimientos se desarrollen con el tiempo. Lo mismo sucede cuando llegan señales de alerta, que se dejan de lado en favor de las cualidades positivas de la otra persona. A medida que pasa el tiempo, ambos deben elegir de forma mutua e invertir en la relación, debiendo tomar decisiones importantes como la de presentar la pareja a amigos y familiares, pasar la noche juntos, tener fidelidad el uno con el otro, planificar actividades futuras, mudarse juntos y/o comprometerse, dando así pasos en su vida.

Sin embargo, como es normal, suceden contratiempos que pueden poner a prueba la relación, casos en los que será recomendable apostar por la perseverancia en lugar de separarse.

El motivo por el que hay personas que siguen juntas aunque no funcionan

El motivo por el que hay personas que están juntas aunque se vea que no funcionen tiene que ver con la dificultad para romper el vínculo adquirido. En este sentido, es importante saber que el momento en el que se conoce a una pareja es fundamental. Si dos personas se convierten en novias de jóvenes, ambos os iréis haciendo el uno al otro si evolucionáis de la misma forma, y es que en el caso de que esto no suceda, será el momento en el que se produzcan desajustes. No obstante, esto no quiere decir que siempre esos desajustes acaben en un divorcio o ruptura.

De hecho, en las relaciones existen otros miedos que están más presentes de lo que se pueda llegar a pensar, como es la sensación de abandono o el hecho de enfrentar una vida en soledad, dos miedos que juegan un papel clave para que algunas personas continúen en pareja a pesar de ser evidente que no algo no funciona.

Sin embargo, cuando dos personas se conocen ya con mayor edad, es habitual que muchas veces uno se engaña, y es que se quiere tener una sensación de compañía, sin que en ocasiones se tenga realmente claro lo que se busca. Además, en gran medida también depende de la forma en la que la otra persona pueda acompañar.

Además del miedo a la soledad, en ocasiones hay otras razones que empujan a dos personas a encontrarse en pareja a pesar de que no les vaya del todo bien o hayan llegado a un punto en el que no encajan por completo, como son, por ejemplo, los motivos económicos o familiares para continuar con la relación. Y es que en muchas ocasiones estos aspectos son clave, sobre todo cuando hay hijos de por medio, cuando ambas partes de la pareja pueden tener una mayor dificultad para tomar una decisión de ruptura.

Todo lo anterior provoca que, ante determinadas carencias o la falta de una total felicidad, uno se agarre a los puntos buenos de la otra persona, confiando en que llegue un cambio sin que se acepte por completo a la pareja. Sin embargo, en muy pocas ocasiones ocurre que la otra parte tenga ese cambio en su personalidad o forma de actuar que se espera.

Si te encuentras en una de estas situaciones, es importante ser capaz de reflexionar ante la situación sentimental que se sufre, debiendo tener muy clara la ganancia que puede suponer la ruptura de ese vínculo, y no necesariamente porque te quieras alejar de su lado, sino porque la vida puede aportarte otras muchas cosas, siempre buscando la máxima felicidad.

