Cómo superar la anuptafobia o miedo a estar soltero para siempre

Puede que en tu cabeza ronden pensamientos del tipo: "No volveré a encontrar a nadie que me quiera igual", "No sé si sabré estar bien solo o sola"... Si todos estos pensamientos te rodean y te encuentras sin pareja o simplemente el miedo a estar solo o sola no te deja actuar y poner fin a la relación, puede que estemos ante un caso de Anuptafobia o lo que es lo mismo, miedo a estar sin pareja.

Un problema que podría ser común también en España, donde la cifra de personas sin pareja (divorciadas y solteras) alcanza ya el 36% de la población, unos 14,4 millones de personas según un estudio realizado por IPG Mediabrands.

Si te sientes identificada o identificado con los pensamientos y frases de arriba, quizás sea el momento de descubrirte, identificar el problema y dar los primeros pasos para aprender a disfrutar también de ti y superar ese miedo a estar soltero o soltera por miedo a estar en soledad.

Qué es la Anuptafobia

Con la Anuptafobia, como su propio nombre indica, estamos hablando de una fobia pero en este caso asociada al miedo a estar sin pareja. Este es un problema que puede afectar tanto a las personas que se encuentran dentro de una relación, como también a aquellas personas que están solteras.

Una fobia por la que la persona desarrolla un miedo irracional e incontrolable a encontrarse solo o sola y sin una pareja en la que apoyarse. Una situación que simplemente con imaginarla, ya genera en la persona una reacción de ansiedad y pánico e incluso bloqueo.

Las personas que la padecen, una vez han encontrado a una pareja con la que compartir su día a día, hacen todo lo posible para conservar esta relación, incluso a pesar de que con el paso del tiempo esa relación tienda a caer en la rutina, en la monotonía o no les llene del todo. Todo ello hace que estas personas tengan cierta tendencia a comportarse de manera no saludable dentro de la relación de pareja.

Qué síntomas comunes tiene la Anuptafobia

Entre los síntomas que suelen identificarse con las personas que sufren Anuptafobia o miedo a estar solas, encontramos algunos síntomas comunes como:

Períodos cortos de soltería o ausencia de esta a lo largo de toda la vida.

o ausencia de esta a lo largo de toda la vida. Búsqueda de parejas de forma inmediata que incluso llegan al concluir una relación, solapando una con la otra.

que incluso llegan al concluir una relación, solapando una con la otra. Pensamientos negativos y extremadamente catastrofistas sobre encontrarse soltero o soltera.

sobre encontrarse soltero o soltera. Miedo, angustia, malestar físico, problemas de sueño o de alimentación , relacionados con la preocupación de no tener pareja.

, relacionados con la preocupación de no tener pareja. Hipervigilancia hacia la otra persona , intentando estar todo el tiempo con él o con ella, enviando constantemente mensaje o llamadas para saber dónde está o qué hace.

, intentando estar todo el tiempo con él o con ella, enviando constantemente mensaje o llamadas para saber dónde está o qué hace. Pensamientos obsesivos y recurrentes hacia otras parejas , centrando la atención en cómo lo habrán conseguido.

, centrando la atención en cómo lo habrán conseguido. Autoestima baja , combinada con creencias irracionales acerca de la falta de valía personal por la ausencia de pareja o acerca de cómo el valor propio está determinado por la de su pareja.

, combinada con creencias irracionales acerca de la falta de valía personal por la ausencia de pareja o acerca de cómo el valor propio está determinado por la de su pareja. Si tiene pareja, da prioridad a la pareja por encima de cualquier cosa e incluso sobre sí mismo, sobre el trabajo o sobre la familia y amigos.

Causas que rodean al miedo a estar soltero o soltera

Entre los factores que influyen en las personas a desarrollar este miedo a quedarse sin pareja o Anuptafobia encontramos algunos miedos, inseguridades o condicionantes comunes:

Presión social

La presión que genera la ausencia de pareja en algunas personas tiene que ver directamente con el ideal social que es tener pareja. Y es que, frases del tipo "se te pasa el arroz" o "a tu edad no deberías perder el tiempo", no hacen más que evidenciar como la sociedad continúa presionando sobre el ideal de familia tradicional y la idea de que simplemente por casarse o tener hijos ya tendremos una vida plena.

Ideas y pensamientos que no hacen más que generar aún más presión en algunas personas por encontrar un compañero o compañera con el que compartir su vida, pero que realmente están alejadas de la verdadera felicidad que también puede ser aprender a descubrirse y disfrutar de uno mismo o de encontrar a una pareja afín sin presiones y sin dejar de autocuidarnos.

Dependencia emocional

Uno de los rasgos comunes de la Anuptafobia es también la dependencia emocional, la cual puede hacer que la persona tienda a establecer relaciones de pareja poco saludables o incluso traumáticas, sin ser capaz de ponerles fin.

Estas personas suelen caracterizarse por una gran falta de confianza en sí mismas, falta de autonomía, con episodios de ansiedad por separación, miedo a la soledad... Todo ello tiende a que esta persona genere estrategias de control con la otra persona para hacer que permanezca a su lado.

Apego inseguro

Otra causa posible de la Anuptafobia es el apego inseguro, debido a que la persona no ha sabido desarrollar una base de seguridad en sí misma en el vínculo con otros. Esto tiene mucho que ver con cómo haya esa persona vivido la infancia, siendo esta una etapa clave en el desarrollo de la personalidad y de la forma de vincularnos con otras personas incluso en nuestra vida adulta.

Esta forma de relacionarse y vincularse, suele estar relacionada con etapas de infancia complicadas, posibles traumas, ausencia de los progenitores física o emocional, relaciones sentimentales dañinas...

Cómo superar la Anuptafobia y comenzar a disfrutar de ti

Lo más importante, es que si detectas que podrías padecer este tipo de miedo a estar soltero o soltera y que esto provoca en ti sensaciones de angustia o ansiedad incontrolables, no dudes en ponerte en manos de un psicólogo o psicóloga experta que pueda escucharte y darte las mejores pautas para tu caso particular.

Además de esto, es fundamental que seas capaz de tomar conciencia de la situación y seas capaz de aceptarla, una vez la hayas aceptado será el momento de comenzar a dar los primeros pasos para superarlo:

Tendrás que empezar a identificar y cambiar los pensamientos y creencias sobre la soledad, las relaciones de pareja, el fracaso...

sobre la soledad, las relaciones de pareja, el fracaso... Aprende a disfrutar de los momentos contigo y sin pareja , asegurando tiempo de calidad tanto solo o sola como con tu pareja si la tienes.

, asegurando tiempo de calidad tanto solo o sola como con tu pareja si la tienes. Dedica tiempo a relacionarte también con otras personas y conocer gente, tanto si estás con pareja como si estás soltero o soltera. Aprovecha para hacer planes con amigos y familia y date la oportunidad de conocer gente.

y conocer gente, tanto si estás con pareja como si estás soltero o soltera. Aprovecha para hacer planes con amigos y familia y date la oportunidad de conocer gente. Intenta ser autosuficiente y resolver tus propios problemas sin esperar a que sea otra persona la que lo haga por nosotros. Necesitas trabajar en tu independencia.

sin esperar a que sea otra persona la que lo haga por nosotros. Necesitas trabajar en tu independencia. Intenta trabajar en tu autoestima y mejora tu sentimiento de valía desde el interior. Esto aportará a tu vida más estabilidad y felicidad.

