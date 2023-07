Una psicóloga de Harvard desvela las frases más tóxicas que puedes decir a tu pareja

Según el último estudio del CIS, se estima que aproximadamente un 70% de la población española vive en pareja. Datos que contrastan con las más de 86 mil separaciones que se contabilizaron en 2021. Y es que, está claro que ninguna relación de pareja está libre de tener altibajos y no siempre resultan del todo fáciles de llevar. De hecho, puede que en los momentos de tensión, enfado o crisis y cuando las emociones están a flor de piel llegues a decirle a tu pareja una frase que ni siquiera pienses de verdad y de la que después te arrepientas.

Sobre esto ha hablado precisamente en su blog la psicóloga de Harvard experta en relaciones de pareja, Dra. Courtney Warren. Esta experta se ha encargado de aglutinar las que para ella son las ocho frases tóxicas que nunca deberíamos decir a nuestra pareja o que podrían acabar en ruptura. Toma nota de ellas.

Las frases tóxicas que pueden arruinar tu relación según Harvard

Esta psicóloga de Harvard especializada en relaciones de pareja, insiste en la necesidad de "pensar siempre antes de hablar" y reflexionar realmente si esa es la mejor forma de expresar lo que sentimos o lo que queremos transmitir a nuestra pareja. A continuación, te detallamos algunas de las frases más tóxicas y que deberías evitar en la relación.

"No me mereces"

Con esta frase lo único que reflejamos en nuestra pareja es desprecio y que le consideramos un ser inferior, asegura la psicóloga. La experta asegura que es mejor decir "te veo como menos valioso que yo y necesito trabajar en ello".

"Deja de preguntar si estoy bien, todo está bien" (cuando no es así)

Evitar hablar de los problemas nunca es una solución y menos cuando empleamos un lenguaje pasivo-agresivo, ya que esto solo dificultará la resolución de los conflictos generando inseguridad en ambas partes. Lo mejor según esta psicóloga es tratar los problemas que pueda haber "de una manera directa y abierta".

En lugar de utilizar esta frase, la psicóloga anima a decir algo así como "todavía no estoy listo para hablar de eso", de esa manera no ignoramos los problemas y podremos tomarnos un tiempo para enfrentarlos.

"Eres patético/a"

La experta aconseja no simplificar a una persona con un atributo negativo y recomienda cambiarlo por "no me gusta como has manejado la situación", para seguidamente poder tratar y hablar el tema en cuestión explicando por qué lo que hizo no te ha gustado y por qué te ha molestado.

"Te odio"

Este tipo de lenguaje negativo puede surgir en momentos acalorados y emocionalmente intensos. Sin embargo, lo más común es que la persona que lo dice no lo sienta del todo así.

La psicóloga de Harvard advierte de que generalizar sentimientos de manera momentánea y en este caso también negativa, puede generar mucha inseguridad en la otra persona, incluso pueden permanecer presentes en los buenos momentos. De hecho, después de haberla dicho, puede que tu pareja llegue a plantearse si realmente le quieres cuando estáis bien, si la semana anterior por ejemplo le dijiste que le odiabas.

La psicóloga de Harvard recomienda decir: "Es difícil para mí estar cerca de ti en este momento". Después será momento de tomarte tu tiempo para calmarte, antes de decir algo que realmente no sientas y que pueda herir para siempre la relación.

"Eres un mal padre/madre"

Cada miembro de la pareja conoce las inseguridades de la otra persona y cuando las emociones están a flor de piel, con el lenguaje podemos llegar a hacer explotar estas vulnerabilidades. La experta advierte de que decir una frase de este tipo "no solo es hiriente, sino que además socava la confianza al tomar la debilidad de alguien y usarla para parecer una mejor persona".

Por ejemplo, si estáis teniendo dificultades con vuestro hijo/a, algún miembro de la familia puede incluso llegar a la conclusión de que el otro consiente demasiado y decirlo. Incluso puede que alguien llegue a soltar la frase de "Estás haciendo lo mismo que hicieron tus padres contigo".

En lugar de esto, lo mejor es decir algo así como: "Creo que esta situación está tocando temas de tu pasado. ¿Cómo podemos solucionarlo juntos?".

"Ya no siento lo mismo"

Nadie está libre en ninguna relación por larga o intensa que sea, de que sus sentimientos varíen a lo largo de ella. Si este es el caso y sientes que tus sentimientos han cambiado la forma de ver a tu pareja, lo mejor es que siempre medites muy bien lo que vas a decirle antes de soltar una frase como esta o como: "esto se está acabando" o "quiero romper". No dejan de ser frases que crean inestabilidad e inseguridad en la otra persona.

La mejor forma de expresarlo sin generar ese daño es recurrir a frases del tipo: "Estoy muy molesto/a en este momento y necesito un momento para reflexionar" o "Necesitamos tener una conversación seria sobre nuestra relación".

"Estás tan necesitado/a"

Según advierte la psicóloga de Harvard, decir esto a tu pareja hará que seguro se lo tome muy mal, ya que le estarás dando a entender que te molesta y te incomoda y que sus necesidades no te importan.

Si sientes que tu pareja es una persona demasiado dependiente y requiere mucho tu atención o si simplementes necesitas espacio en la relación, lo mejor es que intentes decírselo de otra manera por ejemplo: "Entiendo que necesitas mi atención, pero me siento agobiado/a y necesito un poco de espacio".

"Estás actuando como un loco/a"

Esta frase puede llegar a distorsionar la realidad en la relación, haciendo que tu pareja llegue a dudar de sí misma y atacando directamente a su autoestima. Si no estás de acuerdo con tu pareja en cuanto a la visión que tiene de algo, lo mejor es que no le digas algo tan tóxico y que en cambio trates de comunicarte de una forma más asertiva como: "Creo que tu respuesta a esta situación la está empeorando". Después podrás explicar lo que no te gusta de las acciones de tu pareja de forma constructiva.

