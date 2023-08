El método de las 4 cajas de Marie Kondo para poner orden en el armario a la vuelta de las vacaciones

Tras la vuelta de las vacaciones llega el momento de poner orden en casa, de prepararnos para la nueva estación, el otoño, y también de revisar y hacer limpieza en los armarios de la ropa.

De esto, sabe mucho la experta en el orden Marie Kondo. Hace poco comentábamos en magasIN que hasta a ella le costaba mantener el orden. Ahora, nos desvela un truco más, muy sencillo, para enfrentarnos a la limpieza del armario.

Se trata de poner en práctica el método de las cuatro cajas. El sistema se basa en cuatro claves: vender, donar, guardar y tirar. Estas son las cuatro categorías que nos van a permitir seleccionar la ropa y definirla de forma fácil. También se puede hacer con otras piezas de la casa, como la ropa de cama.

Este sistema de organización de la japonesa parte de hacernos con cuatro cajas bien grandes y cada caja la destinaremos a una de estas cuatro acciones.

1. Vender

En la caja destinada a vender incluye las prendas que te hayas puesto mucho, pero que sigan estando en perfecto estado y no quieras utilizar más. También, claro está, puedes vender artículos que no te hayas puesto ni una sola vez porque no te han convencido, porque no te quedan bien, o porque te lo regalaron y no sabes qué hacer con ello….

Existen muchas plataformas de segunda mano donde venden ropa, accesorios o piezas de decoración.

2. Donar

En las ciudades existen muchos contenedores de diversas organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Oxfam y Humana. Eso sí, las prendas que dones deben estar en perfecto estado para que puedan ser utilizadas por las personas que las necesiten.

3. Guardar

En esta caja iría a parar todo aquello que realmente vayas a utilizar durante el próximo trimestre. Es decir, que deberías deshacerte de todo aquello que no te pongas. Si no te has puesto esa pieza en los últimos dos años, seguramente es el momento de decirle adiós.

4. Tirar

Esta última caja se llenará con las prendas que están en mal estado y que ya no te vas a poner. Eso sí, utiliza los puntos de ropa y calzado para que puedan ser recicladas. Algunas firmas de moda reutilizan las piezas para hacer nuevas.

Doblado vertical

Además, del sistema de las cuatro cajas, la experta también ha aconsejado otros métodos para introducir el orden en el armario.

Por ejemplo, el método conocido como doblado vertical o Konmari, en el que propone enrollar o doblar las prendas de manera que se puedan almacenar de forma vertical.

De esta forma, se puede ahorrar mucho espacio, y además se consigue armonía visual y las prendas quedan a la vista para poder seleccionarlas cada día.

Categorizar las prendas

Un truco, que parece bastante obvio, pero que no todo el mundo hace es organizar las piezas según categorías:

Camisas, blusas, jerséis, pantalones, faldas, abrigos, trajes, bolsos, bufandas, cinturones, sombreros, etc.

De manera que en el armario haya una sección para cada categoría de prendas.

La japonesa recomienda colocar las prendas más pesadas en el lado izquierdo del armario y las más ligeras en el derecho.

En la categoría de pesadas también se incluyen las que son largas. Así, según nos acerquemos al lado derecho del armario, la longitud de las prendas se va acortando de forma escalonada. Una forma sería empezando por el lado izquierdo, los abrigos, seguidos por los vestidos, los blazers, los pantalones, las faldas y las blusas.

