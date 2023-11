Ideas de postales navideñas para hacer con niños: saca tu lado más creativo y pasa tiempo de calidad en familia

Las calles ya huelen a Navidad, los escaparates relucientes, las luces encendidas, el chocolate caliente con churros o turrones de todos los sabores. Algo que también supone este ambiente navideño son los regalos, sin embargo, muchas personas temen ese momento.

A la hora de hacer regalos, siempre entramos en un bucle sin fin, ¿qué le puede gustar?, ¿qué le falta?, ¿qué le regalé el año pasado?, ¿qué le regalarán los demás? Preguntas y más preguntas que nunca tienen respuesta y la mayor parte de las veces siempre optamos por lo mismo: una colonia estará bien.

Generalmente, no nos damos cuenta de que los detalles son los que marcan la diferencia. Un regalo hecho a mano es mucho más valioso que las decenas de prendas que puedan regalarte, sobre todo, para tu familia y tus amigos más cercanos.

Si lo que te gusta de la Navidad es tener detalles con tus seres queridos y adoras regalar tarjetas para hacer ver que te acuerdas de ellos, éstas son algunas de las manualidades con las que, además, pensarán que eres todo un artista.

No te preocupes si la pintura o el arte no es lo tuyo, te dejamos una lista de tarjetas originales, bonitas y que no supondrán mucho esfuerzo —a no ser, que quieras que tu parte más artística salga a la luz—.

Bastoncillos en mano

Para hacer las mejores luces navideñas sin pensar en que la forma te quede perfecta y simétrica, los bastoncillos van a ser nuestro aliado perfecto, lo único que tenemos que hacer es elegir nuestros colores favoritos para hacer la magia.

Una vez hayamos elegido nuestros colores, debemos o bien manchar la cabeza de nuestro bastoncillo o colorearla con un rotulador. En cuanto quede bien impregnada, ya solo queda hacer nuestros puntos.

Estos puntos de color que funcionarán como luces navideñas podemos agregarlos a nuestra postal de diferentes maneras: en una cuerda de luces, en un árbol de navidad o en un círculo gigante como si fuese un adorno.

Formas originales

Con las postales siempre podemos ir un paso más allá, cambiando el color de la cartulina, haciendo una forma 3D o variando con el recorte de las mismas. Un paso que resulta muy sencillo y puede marcar una gran diferencia.

Recortes con forma de árbol, regalos, adornos, bolas… que darán una creatividad distinta a nuestra postal. En este caso, una usuaria de TikTok nos enseña a hacer la bota de navidad de Papá Noel.

Para ello, debemos coger una cartulina roja y otra blanca. La roja, la recortaremos en forma de zapato y en la blanca, dibujaremos una especie de nube con los bordes laterales y la parte superior planos —como aparece en el vídeo—, a continuación, la pegaremos en la parte de arriba de nuestra bota.

Ahora queda la parte más personal: añade los mensajes, adornos y figuras que consideres necesarias y que te apetezcan.

El celo, nuestro aliado

La simetría es la mayor de las complejidades, no sólo para las personas que hacen manualidades, sino también para los artistas. Para evitar desastres, en este caso, nuestro mejor compañero de viaje va a ser la cinta adhesiva o el celo.

Si queremos hacer un árbol de Navidad creativo, diferente y simétrico, lo que debemos hacer es cortar tres trozos de cinta y colocarlos en forma de triángulo. Sin despegarlos, comenzaremos a trazar cruces en diferentes tonos de verde, para que nuestro árbol de navidad coja forma.

Una vez tengamos el fondo de nuestro árbol, los adornos son decisión propia. Podemos añadir cuerdas de luces, luces individuales, regalos… lo único que no puede faltar es la estrella final.

El celo nos sirve como molde en el que dibujar aquello que queramos y en las formas que queramos. También podemos ponerlos en los bordes, en el caso de que queramos dejar margen.

Añade texturas

Si queremos que nuestra postal vaya más allá de los colores, debemos agregarle textura con hilo de crochet o ganchillo. Podemos hacer muchos diseños con materiales que conseguiremos en cualquier sitio y sin gastar mucho dinero.

Una vez tengamos el tejido, todo lo que pase por tu imaginación está bien: cortarlo en formas, añadirlo en bolitas, pegarlo en líneas o 'coser' la cartulina, que también es posible.

Para 'coser' nuestra cartulina, debemos coger un punzón y agujerearla. Una vez lo tengamos, pasaremos los hilos por los agujeros, como haríamos en una prenda de ropa.

Además, si das rienda suelta a tu imaginación, entre los tejidos, puedes añadir adornos como piezas para pulseras, letras, conchas o todo aquello que tengas por casa con un agujero por el que pueda entrar el tejido.

Cuantas más cartulinas, mejor

A la hora de hacer postales, cuanto más material podamos añadir, mejor. Rotuladores, adornos, purpurina, pegatinas y, lo que no puede faltar, cartulinas de todos los colores.

Si nos hacemos con cartulinas de todos los colores, no sólo podremos variar en nuestra postal añadiendo diferentes, sino que con ellas podremos hacer formas creativas y divertidas para posteriormente añadir a nuestras postales.

Tranquilo, si en el patio del colegio eras el único que no conseguía hacer el comecocos con papel, siguiendo una serie de pasos podrás conseguir hacer árboles de Navidad, coronas y estrellas.

Hagas la postal que hagas, hay dos cosas imprescindibles: cuanto más, mejor y lo importante siempre está en el interior. Aprovecha el momento y exprésale a ese ser querido cómo de importante es para ti.

