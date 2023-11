Este es el récord Guiness que España mantiene desde 2016 y que llega hasta Francia

Do you know what is the farthest landscape ever portrayed from Earth to another point on earth?https://t.co/eZR8bRyT4v - #landscape #photography @NatGeo @BBC @NatureNews @ScienceNews @NYTScience @DiscoverMag @sciam @apod @infoclimat @climat_info @WorldPressPhoto @EarthPix pic.twitter.com/UALusCvg0q