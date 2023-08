¿Sabes pelar un aguacate? El cocinero Karlos Arguiñano desvela su técnica infalible

La popularidad del aguacate ha estado en auge durante los últimos años. Sin embargo, el uso de este fruto ya se encontraba consagrado en otras muchas culturas gastronómicas como; por ejemplo, la mexicana, con su plato más internacional: el guacamole. Se trata de un superalimento que se ha convertido en indispensable en la cesta de la compra de muchos consumidores.

Y no es de extrañar, pues las voces expertas no dejan de atribuirle numerosos beneficios para nuestra salud: mejora la digestión gracias a que contiene fibra soluble, es bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables, ayuda a reducir la inflamación; pues contiene ácidos grasos omega-3 y es una gran fuente de vitamina C, aunque no son los únicos.

Sus numerosas propiedades, textura, sabor y versatilidad lo han convertido en uno de los reyes de la cocina. No importa si se trata del desayuno, la comida o la cena, este producto admite incontables combinaciones posibles con otros alimentos. Por ejemplo, untado en una tostada de pan o marinado con salmón para degustar un exquisito tartar, por mencionar algunas opciones.

Tan delicioso como delicado

Desde cómo descifrar su punto de madurez ideal para el consumo hasta cómo conservarlo correctamente para evitar que se madure de más en nuestra cocina. Muchas son las preguntas que rondan en torno al este fruto por parte de quienes lo consumen habitualmente.

Otro de los grandes rompederos de cabeza se plantea a la hora de cortarlo de manera correcta, y sin tener que desperdiciar nada. Para resolver esta duda, lo mejor es consultar a quienes más saben de cocina y de sus trucos infalibles para hacernos la vida más fácil. Para ella, el popular cocinero vasco y presentador Karlos Arguiñano ha compartido su método más efectivo y práctico.

El método de Arguiñano

Antes de contar, lo más importante es seleccionar una pieza que se encuentre en su punto perfecto de maduración. Además, debemos contar con buenas herramientas para poder realizar el corte sin dificultad. En este caso, solo se requiere de un cuchillo bien afilado. Según Arguiñano, el truco radica en realizar un corte vertical justo en medio del aguacate, lo que dejará como resultado dos mitades iguales.

Una vez cortado, debemos girar las dos mitades en direcciones opuestas para separarlas. Al hacerlo, el hueso quedará en alguna de ellas. A continuación, se debe retirar el hueso con cuidado haciendo uso de un cuchillo.

Ahora llega el momento de extraer la carne para separarla de la piel. Para ello es necesario tener a mano una cuchara, si es sopera mejor; pues su mayor tamaño permitirá retirar de manera más rápida y limpia la pulpa del aguacate.

Es muy importante introducir la cuchara al borde de la piel, pues así evitaremos desperdiciar parte de este preciado y sabroso alimento. Si, como se mencionó anteriormente, la pieza se encuentra en su estado perfecto de maduración para ingerir, la carne se despegará sin ninguna dificultad.

Ahora sí, ya puedes disfrutar de este delicioso fruto durante cualquier momento del día, y sin tener que desperdiciar ni un solo gramo.

