Del recreo a las colas: el furor por el 30 aniversario de Pokémon TCG mezcla nostalgia y sobres generosos

Abrir un sobre de Celebración 30.º Aniversario de Pokémon TCG funciona como una máquina del tiempo. La carta mide lo mismo que hace treinta años, cabe en el mismo bolsillo y se abre con el mismo gesto de rasgar el plástico y ver qué ha tocado. Dentro hay un Pikachu, algún Pokémon de los de antes y un brillo que cubre todas las cartas. Los que jugaban e intercambiaban cartas en el recreo vuelven a 1996.

Y quien abre su primer sobre ahora llega a un juego que ya tiene tres décadas de historia.

El efecto se ha visto en las tiendas. Los productos de la colección se agotaban en instantes. En tienda física y en línea, daba igual dónde buscaras. En España, las tiendas registraron colas desde primera hora de la mañana en el lanzamiento, y se establecieron límites de compra. Aun así, en plataformas de segunda mano el precio se quintuplicaba.

Nostalgia: 30 cartas vuelven

La expansión tiene 128 cartas numeradas y 30 raras secretas, más tres Mew de rareza RGB que van fuera de ese orden. A eso se suma la Colección Clásica: 30 cartas reimpresas, con borde dorado y numeración propia, que van de la edición base a la actualidad. Cada público la lee a su manera. Los veteranos encuentran cartas que tuvieron o que no pudieron tener, los jugadores nuevos ven de dónde viene lo que juegan y los coleccionistas ven objetivos.

Entre las reimpresiones están el Pikachu y el Charizard de la edición base, la Misty de Gym Heroes, el Shining Celebi de Neo Destiny, el Lugia de Aquapolis, Pikachu y Zekrom-GX, Mew VMAX y el Magikarp de Rara Ilustración de Evoluciones en Paldea. Hay firmas de siempre: Ken Sugimori ilustra a Misty y Mitsuhiro Arita, el Pikachu de la edición base. Las cartas clásicas salen más o menos en uno de cada diez sobres.

La lista principal incluye 12 Pokémon ex, entre ellos Mewtwo ex, Mew ex, Umbreon ex y Salamence ex, además de Espeon, Sylveon, Gengar, Greninja, Fuecoco, Jirachi y dos Pikachu ex.

A ellos se suman 18 cartas raras de legendarios y Pokémon de portada de distintas generaciones, de Ho-Oh y Lugia a Koraidon y Miraidon. El pasado y el presente conviven en el mismo sobre, y ese es el mensaje de la colección: treinta años de Pokémon caben en un montón de cartas sobre una mesa.

Visualmente, la colección se mueve entre dos extremos. Las cartas clásicas, con su borde dorado y el sello del aniversario, conservan el aire de los noventa con un brillo que las hace más vistosas que las originales.

Las Futuristas y las Mew RGB van en dirección contraria: luces, colores saturados y gráficos en 3D que no se parecen a nada anterior del juego. Entre medias, el foil en todas las cartas y los 30 Pikachu de 30 artistas distintos hacen que, al pasar las cartas, cambie el estilo de una a otra.

Los sobres que premian

Todas las cartas de los sobres tienen acabado foil. Eso no significa que todas sean raras ni valiosas, solo que ninguna llega sin brillo. Además, cada sobre incluye una carta rara de Pikachu, y la colección reúne 30 versiones distintas del icónico Pokémon, con ilustraciones que lo muestran de día y de noche. Reunirlas todas es un reto en sí mismo, una colección dentro de la colección.

Los 30 Pikachu están numerados del 01/30 al 30/30 y los ilustran 30 artistas distintos, de nombres históricos como Ken Sugimori y Atsuko Nishida a otros como sowsow u OKACHEKE.

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Después vienen las rarezas. Entre las secretas hay 18 Rara Ilustración (del 129 al 146) y 10 Rara Ilustración Especial (del 147 al 156), una por cada Pokémon ex salvo Espeon y Umbreon. La Rara Futurista, firmada por YOSHIROTTEN, es la novedad: solo existen dos, Mewtwo ex y Mew ex (157 y 158), con un acabado tornasolado y gráficos de luz, energías y Poké Balls en tres dimensiones que rompen con la iconografía clásica del juego. Las tres Mew RGB, en rojo, verde y azul, llevan la firma del mismo artista.

Y se trata de una colección que premia al comprador. En el recuento de TCGplayer, con más de 3.000 sobres, una Rara Ilustración sale en uno de cada cinco, una Rara Ilustración Especial en uno de cada 21 y una Futurista en uno de cada 120.

En otras expansiones de la serie, la Especial ronda uno de cada 80. La propia TCGplayer resume que aparece una carta destacada más o menos cada tres sobres, sin contar el Pikachu. Las Mew RGB son otra cosa: en una muestra de unos 4.000 sobres solo apareció una.

Con un Pikachu garantizado, una Colección Clásica y tasas más generosas de lo habitual, la colección parece diseñada para premiar a quien abre los sobres y no a quien persigue una única carta imposible.

La caja estrella

La Caja de Entrenador Élite reúne nueve sobres, una carta promocional de Nidorina, 16 energías básicas foil, 65 fundas, una guía del jugador, seis dados contadores de daño, un dado de cara o cruz válido en competición, una moneda de plástico y una caja con seis separadores. Cada sobre trae cinco cartas y una energía.

Con la caja abierta sobre la mesa, la primera impresión que da es que por muy coleccionista que se sea, dan ganas de usar lo que hay dentro, no solo guardarlo. Incluye fundas, separadores, dados y la moneda. Pero hasta la propia caja que guarda las cartas es una preciosidad, así que no es un envoltorio para tirar. Los sobres son la parte más agradecida.

Dentro de la caja hay cartas con las que se puede armar un mazo en el formato Estándar, y son las que conviene mirar primero.

Grandes bazas

Mew ex es la que más interés despierta. Su habilidad le permite usar los ataques de los Pokémon del banquillo, una idea que ya funcionó en otras cartas de la misma criatura de bolsillo.

Por su parte, Mewtwo ex hace 50 de daño a todos los Pokémon ex del rival con su primer ataque y se apoya en el Mewtwo normal de la misma colección.

Umbreon ex es más directo: evoluciona desde Eevee y, si el Pokémon activo del rival ya tiene contadores de daño, su ataque llega a 240. Es una carta fácil de entender, buena para quien se inicia y quiere un mazo de evoluciones de Eevee.

Otra que destaca es Salamence, ex que también ha aparecido en listas de torneo, aunque con mucha menos presencia.

Los invitados

El resto de cartas cumple otra función diferente. Los 30 Pikachu son Pokémon básicos de tipo rayo con 60 o 70 PS, y su valor está en la ilustración y en completar la serie, no en el mazo.

Las 30 cartas clásicas con borde dorado funcionan como cartas de recuerdo: ver un Charizard o un Lugia 'Crystal' sobre la mesa tiene más de memoria que de táctica. Las Rara Ilustración Especial de los Pokémon ex son la misma carta de juego con otro arte, así que se pueden meter en el mazo sin perder nada.

Esa es la importancia de la colección dentro del juego: no cambia el formato, pero ofrece algo distinto a cada tipo de jugador.

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Una misma colección se vive de tres maneras. Hay quien abre sobres para jugar, quien los abre para completar un álbum y quien compra cajas cerradas pensando en lo que valdrán dentro de unos años. Las tres conviven y alimentan lo mismo: tiendas, torneos, vitrinas, cartas gradadas y subastas. Es la prueba de que el juego de cartas es otro pilar de la franquicia, con su propio mercado.

El competitivo se lleva tres o cuatro cartas útiles. El coleccionista, las ilustraciones. El que vuelve después de años, la sensación de reconocer lo que hay sobre la mesa.

Lo que se compra con un sobre

Un sobre de cartas cuesta poco y promete algo. Treinta años después, Pokémon sigue vendiendo esa promesa pequeña: dentro hay algo que brilla y, esta vez, un Pikachu seguro.

Vistas desde fuera, las colas pueden parecer desmesuradas. Desde dentro se parecen bastante a lo que había en el recreo: gente apretada alrededor de una carta, preguntando qué te ha salido. Lo que ha cambiado es la edad de algunos de los que preguntan.