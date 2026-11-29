El desierto más inesperado ha llegado a Los Ángeles. Arrakis, el planeta Dune, del universo cinematográfico de Denis Villeneuve, ha aterrizado con toda su magia en pleno Distrito de las Artes: gusanos de arena gigantes, la ansiada especie, los fremen y hasta el siniestro sarcófago de los Navegantes.

En un espacio de casi 3.000 metros cuadrados, "Dune: The Experience" ha conseguido crear no sólo una experiencia multisensorial sino una oportunidad única de convertirse en alguno de los personajes de esta famosa trilogía de Legendary Entertainment, basada en las novelas de Frank Herbert, y luchar contra el mal aunque sea por un rato.

Y es que al atravesar cualquier puerta de este mundo, uno tiene la sensación de que puede encontrarse con Timothée Chalamet o Zendaya, bueno más bien con el mismísimo Paul Atreides o Chani, limpiando sus armas o escapando de los peligrosos Shai-Hulud.

La entrada a Arrakis se realiza a través de un túnel que marca la frontera entre lo real y lo imaginario. Legendary WBEI

Todo arranca en un túnel que marca la frontera entre el mundo real, Arrakis, y el resto del planeta Tierra. Con una proyección hiperrealista, el propio director es el que da la bienvenida y quien advierte de la aventura que vamos a vivir si seguimos adelante.

A lo largo del camino, podremos ver más de 200 piezas originales del decorado, pisar las alfombras que recorrieron los actores de la saga, mirar muy de cerca los increíbles trajes que ha llevado el gran Paul Atreides y hasta sentarnos en su trono para ver qué se experimenta teniendo el poder y la contención de Timothée Chalamet. Teniendo en cuenta que cada roca expuesta es de la película.

El trono de Atreides

También hay una sala entera dedicada a las armas que aparecen en la trilogía, como son la fuerza de los fremen con sus cuchillos Crys, pero también las pistolas Maula, las enormes espadas de los Harkonnen y las llamativas armaduras de los Sardaukar.

Las escenas de Bene Gesserit son de las más realistas. E. E.

Aunque aún no hayamos visto todas las películas, la sensación en el mundo Arrakis es que nos hacemos pequeños frente, por ejemplo, al ornitóptero, que es una nave espacial con forma de insecto que se ha utilizado en la tercera parte de Dune a manos de la princesa Irulan, o Florence Pugh, que aún conserva arena del desierto donde se han grabado estas escenas, en Abu Dabi.

Dos son los momentos que pondrán a prueba nuestro coraje y decisión de seguir explorando Arrakis. El primero tiene lugar en una sala de las Bene Gesserit, la poderosa hermandad de mujeres, donde tendremos que recitar la Letanía contra el Miedo y averiguar si salimos vencedores o no de la famosa prueba de Gom Jabbar.

Esta nave ha participado en la grabación de la tercer película de Dune que se estrena en el 18 de diciembre. E. E.

Como protagonistas de esta aventura, tendremos que meter la mano en una caja oscura que medirá no sólo nuestras pulsaciones sino también nuestra capacidad de autocontrol. Un momento angustioso que solo se vence con voluntad.

El gusano de arena gigante

El segundo es uno de los momentos más espectaculares de la película y no podía faltar en este Dune. En mitad del desierto, con la angustia de un horizonte sin límites, el suelo empieza a rugir porque viene un Shai-Hulud, el gusano gigante que emerge de la arena. Hay que pelear con esta bestia y conseguir subirse a su lomo para cabalgar como un auténtico fremen.

El momento más espectacular es la aparición del gusano gigante de tierra. Legendary WBEI

La experiencia multisensorial incluye muchas escenas que se viven en Arrakis. Legendary WBEI

Entre una y otra, la historia de Arrakis escrita en las paredes, mensajes ocultos que vienen de las profundidades y hasta un estrecho laberinto de esferas luminosas flotantes que son las únicas que saben la respuesta para no perderse.

Un cóctel temático

Después de inspeccionar el siniestro sarcófago de los Navegantes, podemos acabar la aventura en un auténtico bar Dune, el Sietch Commons, o lo que es lo mismo, esos lugares comunes que comparten los sietchs. Allí se servirán cócteles tematizados y aperitivos propios de un emperador para reponer fuerzas del impresionante viaje.

En la exposición hay más de 200 objetos que se han utilizado en la saga. Legendary WBEI

Abierto hasta el 25 de enero, esta exposición coincide con el estreno de la tercera parte de Dune el próximo 18 de diciembre en el que se espera que sea una de las películas de estas Navidades.

Durante todo su montaje ha contado con la colaboración y el asesoramiento del equipo de producción para que la fidelidad al mundo Dune fuera absoluta. Hasta el salón de tronos tiene las mismas dimensiones que el que ocupa Paul Atreides en la trilogía.