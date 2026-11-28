Crujiente por fuera, tierna por dentro y cubierta de pequeños hoyuelos que retienen el aceite de oliva. La focaccia se ha convertido en uno de los bocados más reconocibles de la panadería italiana y conquista cada vez más escaparates, restaurantes y supermercados españoles.

Sin embargo, este pan plano que hoy se mueve entre el aperitivo y la comida informal tiene una historia mucho más antigua que su reciente popularidad.

Su nombre procede del latín tardío focacia, derivado de focus, que significa hogar o fuego. Una referencia a aquellas masas bajas y aplastadas que se cocinaban junto al calor del fuego y que, con el paso del tiempo, fueron adquiriendo personalidad propia en las distintas regiones de Italia. Entre todas ellas, Liguria y especialmente Génova han convertido la focaccia en una seña de identidad gastronómica.

Un bocado que se moja en café

En Génova, la focaccia no es una moda ni un producto reservado a ocasiones especiales. Allí se conoce como fügassa, en dialecto local, y forma parte de la rutina diaria desde primera hora de la mañana. Una de las costumbres más características consiste en acompañar una porción con un cappuccino e, incluso, mojarla en la bebida.

La combinación puede resultar sorprendente para quienes asocian el café con bollería dulce, pero tiene una lógica gastronómica: la superficie salada y aceitosa de la masa contrasta con la cremosidad de la leche y el amargor del café.

El bocado salado perfecto para acompañar el café. E.E

No se trata de una ocurrencia reciente, sino de un gesto arraigado en la cultura cotidiana de la ciudad, aunque no exista una fecha concreta documentada para su origen.

La focaccia genovesa también demuestra que un mismo producto puede acompañar distintos momentos del día. Se compra en los hornos, se come caminando, se comparte durante el aperitivo o se sirve junto a otros platos. Su versatilidad explica buena parte de su éxito y ayuda a entender por qué ha encontrado un lugar en las mesas españolas.

Los hoyuelos: su secreto

La apariencia de la focaccia es tan reconocible como su textura. Los pequeños agujeros que cubren la superficie se forman al presionar la masa con los dedos antes de la cocción. Lejos de ser un simple detalle estético, estas hendiduras permiten que el condimento se distribuya y se acumule durante la elaboración.

La gama de focaccias de La creazioni de Giulia Mammafiore

En la receta genovesa tradicional reciben una emulsión de agua, aceite de oliva y sal, responsable de buena parte de su carácter. El resultado es una superficie dorada, ligeramente crujiente y sabrosa, que contrasta con una miga tierna y aromática.

La base no puede ser más sencilla: harina, agua, levadura, sal y aceite de oliva. A partir de ahí, las interpretaciones se multiplican. Cebolla, aceitunas, tomates, romero, salvia o patata aparecen en distintas versiones regionales, demostrando que la focaccia admite numerosos ingredientes sin perder su identidad.

Cuatro versiones

La expansión de este clásico italiano encuentra ahora un nuevo capítulo en España con la llegada de cuatro variedades de Le Creazioni di Giulia, la marca de productos de horno del grupo Mammafiore. La propuesta busca acercar la tradición genovesa a distintos momentos de consumo, desde el picoteo hasta las comidas informales.

La gama incluye una focaccia genovesa natural, la versión más esencial, con una masa suave y aromática y una superficie ligeramente crujiente. Es también la más versátil: puede disfrutarse sola, acompañar una comida o servir como base para otras preparaciones.

La focaccia con tomates cherry incorpora un punto fresco y ligeramente dulce, mientras que la de cebolla ofrece un sabor más intenso. La cuarta variedad, con olivas, apuesta por un perfil mediterráneo marcado por el carácter salino de este ingrediente.

Una focaccia de cebolla diferente para sorprender en un aperitivo. Mammafiore

Las cuatro se presentan listas para consumir o para terminar con un breve calentado. Basta con retirar el envase y llevarlas al horno durante dos o tres minutos a una temperatura de entre 200 y 220 grados para servirlas calientes.

Cortada en pequeñas porciones, puede compartir espacio con quesos, embutidos y conservas, la facilidad de preparación permite que la focaccia se adapte a momentos desde el aperitivo a la cena.

La foccacia de tomates cherry con un poco de embutido soluciona una noche cualquiera. Mammafiore

La focaccia de Le Creazioni di Giulia puede encontrarse en cadenas como Bonpreu, Condis, Uvesco, Consum, Supermercados Plaza, El Corte Inglés y Alimerka. Una distribución que refleja cómo este pan, tradicionalmente ligado a los hornos italianos, empieza a incorporarse también a la compra cotidiana

La marca reúne otras especialidades de panadería italiana, como grissini y taralli, además de savoiardi, imprescindibles para preparar tiramisú, y crema de pistacho.