Dos quesos españoles han conseguido alcanzar la cima de los World Cheese Awards, los premios más prestigiosos del sector quesero internacional. Detrás de ambos hay dos mujeres nacidas en Jaén, criadas en familias vinculadas al campo y la ganadería y que han convertido su pasión por la elaboración artesanal en proyectos reconocidos en todo el mundo.

Son Paqui Cruz, maestra quesera de Dehesa de los Llanos, y Silvia Peláez, fundadora junto a su marido, Paco Romero, de Quesos y Besos. Ahora, sus caminos se cruzan en un estuche que reúne sus dos creaciones galardonadas como Mejor Queso del Mundo.

Dehesa de los Llanos consiguió el reconocimiento en 2012 con su Gran Reserva, mientras que Quesos y Besos lo obtuvo en 2021 con Olavidia. Son las dos únicas queserías españolas que han logrado este título y, para celebrar lo que comparten, han preparado un estuche de edición limitada a 100 unidades, disponible desde el 2 de noviembre en las tiendas online de ambas marcas por 65 euros.

Los dos mejores quesos del mundo españoles unidos en un único pack. Massimiliano Polles

La propuesta incluye una cuña de 230 gramos de Gran Reserva, un queso Olavidia, una tabla de madera de olivo, un cuchillo quesero de Arcos y una lira de acero inoxidable para cortar correctamente el queso de cabra.

Dos campeones del mundo

El Gran Reserva de Dehesa de los Llanos, premiado en 2012, es un queso manchego elaborado artesanalmente con leche cruda de ovejas de raza manchega, sin aditivos y naturalmente sin lactosa. Sus nueve meses de maduración le proporcionan una textura firme y granulosa, aromas tostados y recuerdos a nueces, además de un sabor intenso y persistente.

Su elaboración está supervisada personalmente por Paqui Cruz, que controla la evolución de cada pieza durante una maduración lenta, a baja temperatura y con volteos manuales. Incluso su corteza es comestible: se forma de manera natural durante el afinado, gracias a los mohos que aparecen en el proceso. Para cortarlo, el estuche incorpora un cuchillo de Arcos fabricado íntegramente en Albacete, con mango de madera natural y filo de seda.

El Gran Reserva de Dehesa de Los Llanos. Massimiliano Polles

El segundo protagonista es Olavidia, de Quesos y Besos, elegido Mejor Queso del Mundo en 2021, en la 33.ª edición de los World Cheese Awards celebrada en Oviedo, donde se impuso entre más de 4.000 referencias. Se elabora con leche de cabra y bacterias lácticas presentes de forma natural en ella. Después, madura entre 15 y 20 días con mohos y carbón vegetal.

Su seña de identidad es una fina línea de ceniza de hueso de aceituna que atraviesa el interior del queso, un guiño al paisaje olivarero de Jaén. También destaca por su evolución: comienza con una textura compacta y notas de nata y yogur, pero con los días se vuelve más cremoso, casi líquido, y desarrolla matices más complejos. Para servirlo, el estuche incluye una lira de acero inoxidable.

Olavidia, de Quesos y Besos, un queso de cabra único con origen en Jaén. Massimiliano Polles

Completa el conjunto una tabla de madera de olivo, resistente y poco porosa, cuyas vetas hacen que cada pieza sea diferente.

Unidos por el campo

Detrás de estos quesos hay dos trayectorias que parten de un mismo lugar: el mundo rural. Paqui Cruz nació en La Matea, en Santiago de la Espada (Jaén), en una familia de ganaderos. Tras estudiar Ingeniería Agrícola, llegó a Albacete para dedicarse a aquello que había conocido desde pequeña. Desde los comienzos de la quesería, su conocimiento y sus manos están detrás de los quesos de Dehesa de los Llanos.

Paqui Cruz y Silvia Peláez dedican su vida al mundo rural y la elaboración del mejor queso del mundo. Massimiliano Polles

La historia de Silvia Peláez es similar. Ingeniera química de formación, decidió regresar a sus raíces y recuperar el vínculo con el campo. Junto a su marido, Paco Romero, cuya familia también se dedicaba a la ganadería caprina, puso en marcha Quesos y Besos en Guarromán (Jaén), después de formarse como quesera.

La quesería abrió en 2017 y su ascenso fue rápido: en mayo de 2018, Olavidia ya había sido elegido Mejor Queso de España. Tres años después llegaría el reconocimiento internacional. Pese a la repercusión, el proyecto mantiene su carácter familiar, con un equipo de seis personas y Silvia y Paco implicados en todas las etapas de producción.

Dos mujeres, dos queserías y dos quesos que han situado a España en lo más alto del panorama quesero internacional. Ahora pueden disfrutarse juntos en un estuche de 100 unidades que cuesta 65 euros.