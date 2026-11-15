No hace falta viajar hasta la Capadocia para contemplar un horizonte repleto de globos aerostáticos.

En el corazón de Portugal, las primeras luces del día regalan una imagen deslumbrante: decenas de aeronaves ascendiendo sobre mantos dorados y llanuras infinitas.

Cada noviembre, el Alto Alentejo se convierte en el escenario del Festival Internacional de Globos Aerostáticos (FIBAQ).

Los globos aerostáticos y sus franjas coloridas comparten el cielo despejado de Portugal. Publibalão

Un encuentro idílico donde pilotos de todo el planeta invitan a redescubrir la región desde una perspectiva diferente: a varios metros del suelo y dejándose llevar por la brisa suave.

En su vigesimonovena edición, del 7 al 12 de noviembre de 2026, la cita desplegó seis jornadas repletas de magia: travesías al amanecer, exhibiciones bajo las estrellas y experiencias fascinantes abiertas al público.

Tres décadas sobre Portugal

Nacido en 1997 de la mano de Publibalão y el Clube de Balonismo Alentejo sem Fronteiras, este festival aeronáutico lleva casi tres décadas despertando pasiones e inspirando a viajeros del mundo.

Su espíritu va mucho más allá de la exhibición: busca emocionar, poner en valor la belleza natural del territorio y conectar al visitante con la esencia tranquila de sus pueblos desde un ángulo poco habitual, el aire.

Dos globos aerostáticos flotan con suavidad sobre las copas de las encinas de la dehesa portuguesa. Publibalão

A lo largo de su trayectoria, la cita ha acercado al gran público una disciplina fascinante donde convergen la precisión técnica, el rigor y el espectáculo puro.

Detrás de cada ascenso se esconde un ritual minucioso: el despliegue de las telas, el control de las llamas y el estudio de las corrientes atmosféricas, elementos esenciales para garantizar que cada travesía por las nubes sea una vivencia tan inolvidable como segura.

Seis localidades por descubrir

El encanto del FIBAQ reside en su itinerancia. Una programación sugerente que transcurrió por Ponte de Sor, Montargil, Benavila, Monforte, Fronteira y Alter do Chão.

Cada parada ofreció una postal diferente. Campos abiertos, mosaicos agrícolas y pueblos de arquitectura blanca conformaron un lienzo cautivador, especialmente cuando los destellos del amanecer comienzan a teñir el paisaje.

Múltiples colores salpican el cielo azul sobre colinas de olivos y encinas. Publibalão

Una oportunidad inmejorable para combinar la fascinación por las alturas con una escapada gastronómica y cultural por los rincones más auténticos del territorio.

Los vuelos libres son uno de los grandes atractivos del festival. Al alba y durante las últimas horas de la tarde, si el clima lo permite, el cielo se viste de gala para regalar experiencias memorables a bordo de estas gigantescas velas de aire.

El globo amarillo se desliza con suavidad sobre un embalse en el que se refleja el sol del Alto Alentejo. Publibalão

Para quienes prefieren mantener los pies cerca del suelo sin renunciar a la adrenalina de volar, los bautismos de vuelo cautivo garantizaron la emoción del ascenso en globo en un entorno controlado por cables y accesible para todos.

La exhibición se vivió con la misma intensidad desde tierra. Observar el proceso del inflado y el rugido de los quemadores es una experiencia hipnótica en sí misma.

Un espectáculo de luz

Al anochecer, el evento se transforma. Las exhibiciones Night Glow convirtieron el espacio en un show en el que las telas de colores permanecieron infladas con el fuego ardiendo al ritmo de la música.

Fuego, luz y sonido se alían para crear faroles gigantes en la oscuridad, componiendo una estampa que quedará grabada en tu retina.

El fuego ilumina los globos aerostáticos convirtiéndolos en grandes faros en mitad de la noche. Publibalão

Ponte de Sor y Fronteira fueron los lugares elegidos para estas veladas mágicas que conquistaron a visitantes de todas las edades.

Dos citas que permitieron prolongar la jornada y descubrir otra faceta de esta disciplina. Una despedida diferente para una celebración que reúne a generaciones en torno a una misma pasión.

La llamarada recorta las siluetas de los árboles. Publibalão

Así, durante casi una semana, el Alentejo se convirtió en una cita insustituible para descubrir el país vecino, contagiarse de la tranquilidad del paisaje y volar.