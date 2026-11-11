Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura. Bajo este nombre se desarrolla la primera retrospectiva dedicada a esta creadora de moda que puso su nombre entre los grandes de la alta costura española del siglo XX, al lado de Cristóbal Balenciaga o Pedro Rodríguez.

En el Museo del Disseny-DHub, donde se va a exponer la colección, ya contaban con piezas de la diseñadora: un total de 13 entre sombreros o vestidos. Además, gracias a la Biblioteca y Archivo de Diseño, que conserva el Fondo Asunción Bastida, se ha podido añadir un valioso testimonio documental de su actividad de mediados del siglo XX.

La exposición, comisariada por Laura Ballarín y producida por el mismo museo y La Fábrica, propone un viaje por el tiempo hasta una Barcelona que se erigió en capital de la alta costura y que ha sido descubierta gracias, en parte, a los tesoros escondidos de la tía abuela, Viky Ballarín, de Laura.

Los trabajos de Asunción Bastida conservan una perfección como si estuvieran recién hechos. Disseny Hub Barcelona / Olga Riart

El inesperado hallazgo

El origen de Asunción Bastida. Barcelona y la alta costura es un recorrido personal que entrelaza la historia familiar de la comisaria con la de la modista catalana. Así pues, tras fallecer Viky Ballarín, Laura descubrió entre sus recuerdos centenares de fotografías, vestidos y recortes de prensa amarillentos.

Entre ellos se encontraba una entrevista a la propia Viky, donde se la describía como "la decana de las modelos españolas". También encontró fotos que la situaban en Egipto, París o Nueva York siempre por glamurosos desfiles y con mucha gente alrededor... Resulta que su tía abuela fue modelo de Asunción Bastida durante más de 30 años.

Hoy entendemos como maniquíes los de los escaparates, pero antaño fueron estas primeras mujeres que desfilaban con los conjuntos. Fondo Viky Ballarín Fotografía: Hortolà

Es ahí donde empezó el interés de la comisaria por conocer la historia familiar, hasta entonces desconocida, y la figura de Bastida. Comenzó a estudiar su prestigio conseguido en los años 50 pese a la escasa información pública que encontró.

Todo ese trabajo e investigación, "me permite contar el relato inédito de mi tía, y también de Asunción Bastida" reconoce la comisaria y se ha materializado en esta primera exhibición, con mirada al pasado, dedicada a la figura de Bastida, además del primer libro en torno a ella con textos de otros autores de referencia.

La "Chanel española"

Así considera Laura la figura de Bastida, una emprendedora que superó las trabas que tenían las mujeres en una época en la que la sociedad les reservaba el papel del cuidado de la casa y de la familia, pese a que el oficio de modista abundaba en casi todos los barrios.

Reconocida más allá de las fronteras españolas, convirtió su casa de modas en una de las más importantes en Barcelona y Madrid, pese a no dedicarse al sector hasta que se casó con Marcelino Mases, quien tenía un comercio de géneros de punto que ella convirtió en una modistería llamada Modas Mases de Asunción Bastida.

Las obras de la 'Chanel española'. Disseny Hub Barcelona / Olga Riart

Tras pasar por la Gran Vía, el Passeig de Gràcia y expandirse hacia la capital o Sevilla, su prestigio alcanzó su máximo esplendor en torno a mitad del siglo XX, llegando a ser pionera en la introducción del algodón en la alta costura española, un hecho que cambió los códigos del lujo desde la excelencia técnica.

También fue precursora en la implantación del biquini en España poco después de la aparición de las dos piezas en el país vecino, Francia y que supone "uno de los grandes hallazgos de mi investigación" reconoce Laura.

Lola Flores en su boda. Fondo Viky Ballarín. Fotografia: Josep Postius

Como resultado del trabajo y esfuerzo durante décadas, reprodujo y vendió los modelos en exclusiva de Christian Dior, y vistió a grandes figuras como Lola Flores, Sara Montiel y Mary Sempere. Incluso hizo de redactora, ya que creó la revista Boletín de la Moda, lo que le permitió difundir las temáticas del sector.

De hecho, hasta la entrada de Carmen Mir más de 20 años después, fue la única mujer que formó parte de los "cinco grandes" de la alta costura española junto a Pedro Rodríguez, Pertegaz, Santa Eulalia y El Dique Flotante.

Los detalles

La muestra exhibida en el DHub, reúne piezas textiles, fotografías de moda, figurines originales y una infinidad de archivos de diferentes orígenes, con el fin de recuperar ese legado invisibilizado que dejó la diseñadora, así como otras mujeres que fueron claves en el desarrollo de esta industria, como las maniquíes.

Los detalles minuciosos de la exposición de Asunción Bastida. Disseny Hub Barcelona / Olga Riart

Entre los imprescindibles de la exposición, según Laura Ballarín, está "un sari de seda natural que nos muestra las influencias de otras culturas orientales hacia España o el vestido de novia de Lola Flores gracias a la generosidad de la propia familia de la artista".

Estará de manera ininterrumpida en las instalaciones del céntrico museo barcelonés hasta el próximo 14 de marzo de 2027. Su acceso tiene un coste de 6,20 € por persona, aunque por 9,20 € se puede acudir tanto a ésta, como a las otras exposiciones temporales y permanentes.

Para quienes deseen profundizar más en la historia, se ha preparado un ciclo de conferencias en torno a la figura de Bastida, los sábados se harán visitas guiadas por la exposición y dentro del Club de Lectura 'Leemos el Museo', a través del ensayo y la ficción, se reflexionará acerca de la historia de la moda y el valor simbólico de vestir.