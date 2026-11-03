Entre noviembre y marzo es la época de las angulas, el único alevín de pescado que se puede capturar bajo unas fuertes regulaciones, y cuyo consumo siempre es un tema de debate dentro del sector.

En comunidades como Galicia y Asturias, donde su pesca está muy controlada, algunos establecimientos aprovechan la temporada para incorporar este producto a sus propuestas gastronómicas durante los meses de apogeo de las crías de la anguila europea.

Entre ellas se encuentra la sugerencia del Gran Hotel Brillante, compuesta por alimentos marinos de proximidad en un entorno arropado por la desembocadura del río Nalón en el mar Cantábrico.

A escasos metros de la desembocadura, el hotel se ubica cerca de uno de los puertos más importantes de España en el siglo XX. Gran Hotel Brillante

Mar y vid

El menú propone una cocina centrada en la calidad del producto, más que en la complejidad de las técnicas o en la elaboración de los emplatados.

La experiencia pone en valor esa gran materia prima que rodea el hábitat de la costa asturiana. Para empezar, se apuesta por una ración de percebes recién extraídos del mar, a los que les sigue el pescado capturado del día, que puede variar según lo que hayan podido pescar durante la jornada los barcos por las aguas del Cantábrico.

Pocas combinaciones más gourmets hay que angulas y champagne. Gran Hotel Brillante.

La nota sutil de la cena la ponen sin duda las angulas, cocinadas y presentadas de la forma más tradicional posible: al ajillo con guindilla y en un cuenco de barro servido de forma individual para cada comensal. Al revés de lo que se podría pensar, las angulas son el plato principal, y no el entrante, tras los percebes y la ración de pescado, un hecho que va generando expectativas con el transcurso del menú.

El maridaje viene de la mano del champagne de Laurent-Perrier, una casa que lleva elaborando sus vinos desde 1812. Dentro de su gama el elegido es La Cavée, un espumoso de perfil cítrico y afrutado con notas en boca de melocotón y frutos blancos. Sus matices acompañan los sabores marinos del menú, el cual se cierra con un postre elaborado por el propio restaurante.

Una estancia completa

La propuesta del hotel va más allá de lo gastronómico. El plan integra en la experiencia una noche de alojamiento y desayuno al día siguiente para dos personas. Todo en su conjunto, la cena, la estancia y la primera comida del día, tiene un precio de 390 €.

Pero para quienes deseen pasar una noche más en el hotel, existe la posibilidad de ampliar un día el alojamiento. Su precio es de 520 €, con el desayuno de la segunda jornada incluido.

Las estancias del Gran Hotel Brillante mantienen perfiles clásicos mezclados con elegancia. Gran Hotel Brillante

Esta experiencia estará disponible desde el 6 de noviembre y hasta finales de marzo en las instalaciones de la antigua pensión "Brillante", abierta en 1905, inaugurada cuando el puerto marítimo de San Esteban de Pravia era de los más importantes de España, y que fue rehabilitada hace cinco años.

Además, ha visto desfilar por sus estancias a figuras reconocidas como el poeta Rubén Darío o el pintor Joaquín Sorolla. De hecho, en la actualidad, mantienen la Gran Suite Rubén Darío como la joya del hotel.