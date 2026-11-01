Hay palacios que parecen construidos para exhibir la magnitud del poder y otros diseñados para intuir cómo era la vida tras sus muros.

En Fontainebleau, los aposentos de María Antonieta y Luis XVI conservan la huella de una corte en la que el ejercicio de la política convivía con la alta moda, las artes y los rituales de la vida cotidiana.

Apenas a medio siglo de la Revolución Francesa, el recinto se afianzó como uno de los retiros predilectos de los últimos monarcas del Antiguo Régimen.

El agua brota de la escultura clásica que preside el estanque, mientras el Palacio de Fontainebleau se alza majestuoso al fondo bajo la luz del día. François Lison / Cémaprod

Entre 1770 y 1786, los soberanos se alojaron allí hasta en once ocasiones. Sus estancias otoñales en el palacio solían extenderse de cuatro a seis semanas. En conjunto, los monarcas llegaron a sumar cerca de catorce meses de estancia en el castillo.

Hoy, dos siglos y medio después de su última visita, la exposición María Antonieta y Luis XVI en Fontainebleau. Esplendor y dulzura de vivir —abierta hasta el 25 de enero de 2027— invita a adentrarse en sus espacios y a descubrir cómo transcurría la vida de la pareja real al margen del rígido protocolo de Versalles.

Más íntimo que París

Si bien Fontainebleau no dejaba de ser una vitrina de la monarquía, su atmósfera ofrecía una dimensión más privada y personal.

Allí, Luis XVI congregaba a sus consejeros y ministros para encauzar los asuntos de Estado, mientras la reina disponía de libertad para volcarse en sus intereses artísticos y decorativos.

El pabellón de piedra reposa sobre las aguas del estanque de las Carpas, proyectando su silueta. François Lison / Cémaprod

Los viajes de la corte venían acompañados de espectáculos, celebraciones y vida social. La escritora Madame de Genlis recordaba este escenario como un espacio de esparcimiento, encuentros y diversión, donde incluso las enemistades encontraban tregua.

La estancia de los reyes en el Castillo de Fontainebleau atendía también a sus propios ritos y fechas señaladas: coincidía con la época de caza y el cumpleaños de María Antonieta, el 2 de noviembre.

El universo de María Antonieta

La soberana encontró en este palacio el lienzo idóneo para expresar su personalidad mediante el interiorismo, el mobiliario y las artes.

Destacan entre sus rincones más singulares el tocador turco, de 1777, y el gabinete de plata, diseñado en 1786 bajo las directrices del arquitecto Pierre Rousseau.

Este último reúne detalles de bronce dorado y nácar, con piezas ideadas por el ebanista Jean-Henri Riesener.

Su delicadeza evidencia el gusto por interiores refinados que caracterizaron las transformaciones de los apartamentos reales durante aquellos años.

Boudoir de Plata diseñado para María Antonieta en 1786 en el Castillo de Fontainebleau, bajo la dirección del arquitecto Pierre Rousseau (1751-1829) Castillo de Fontainebleau, Serge Reby

La moda también forma parte de esta historia. María Antonieta se convirtió en una figura de influencia estética, cuyo interés por las novedades artísticas y el teatro trascendió su era.

Su legado sigue inspirando creaciones contemporáneas, como los trajes escénicos diseñados por Christian Lacroix que el castillo presenta en un recorrido dedicado a la relación entre la reina, la moda y el teatro.

Las mesas de juego y los elegantes asientos tapizados se disponen sobre la alfombra del salón de la reina, enmarcado por dorados, relieves clásicos y un gran espejo central. Castillo de Fontainebleau

La exposición principal congrega 124 piezas entre lienzos, tallas, textiles y objetos decorativos cedidos por instituciones francesas e internacionales.

Junto con las estancias originales, estas obras enseñan cómo la arquitectura del interior de palacio equilibra las necesidades de intimidad con la representación monárquica.

Esplendor e historia

El refinamiento de Fontainebleau no se reducía a los aposentos de la reina.

El propio entramado arquitectónico del castillo experimentó importantes reformas bajo el reinado de Luis XVI, en un afán por armonizar elegancia y confort.

Unas cortinas de estampado floral visten el gran ventanal dorado. Castillo de Fontainebleau, Raphaël Chipault

El salón de Juegos, los gabinetes reales y los espacios vinculados al ocio son testigos de una corte que encontraba en la creación cultural una vía de expresión y reafirmación.

La música y la escena ocupaban un lugar destacado: durante la última estancia de la pareja, en el otoño de 1786, se programaron diecisiete funciones repartidas en apenas doce noches.

Sin embargo, tras aquella vida de celebraciones se encontraba una sociedad al borde de una convulsión decisiva.

La Revolución borraría de golpe el universo cortesano que el castillo había albergado durante siglos, convirtiendo estos salones en testigos mudos de una forma de vida extinta.

Volver a mirar a la reina

La exposición paralela El Panache de las Luces amplía la mirada hacia Luis XVI y la recuperación de la figura de su antepasado Enrique IV.

En ella es presentado como modelo de buen rey y padre del pueblo en un momento de creciente fragilidad política.

La programación se completa con visitas temáticas, conciertos, proyecciones cinematográficas y actividades dedicadas a la vida cortesana.

Entre ellas figuran recorridos por los espacios más íntimos de María Antonieta, incluido el tocador turco, así como una visita teatralizada centrada en su relación con la moda.

Los delicados paneles en blanco y oro enmarcan la entrada al tocador turco, revelando una estancia íntima y refinada. Castillo de Fontainebleau, Adrien Didierjean

Más que reconstruir una imagen idealizada de los últimos soberanos, Fontainebleau invita a observar los detalles que definieron sus días: una estancia concebida para el retiro, un mueble trabajado con precisión o una velada dedicada a la música.

En esas huellas, el palacio conserva algo más que el esplendor de una época: la memoria de quienes la habitaron antes de que la historia cambiara para siempre.