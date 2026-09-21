Hubo un tiempo en que los riñones se comían a la plancha, las cabezas de cordero se asaban enteras y la asadura formaba parte de los guisos domésticos. Después llegaron los años en los que la casquería empezó a desaparecer de las cocinas y de las cartas.

Asociada a una cocina humilde, intensa y poco sofisticada, perdió espacio frente a cortes considerados más nobles. Ahora, sin embargo, las vísceras vuelven a reclamar su lugar. Y lo hacen también desde la alta gastronomía.

La IGP Ternasco de Aragón acaba de dar un paso inédito en España: certificar la casquería de sus corderos. Es la primera carne fresca española con una figura de calidad diferenciada que lo hace.

El proyecto se materializa estos días en Madrid con la I Muestra de Casquería de cordero IGP Ternasco de Aragón, que se celebra del 15 al 27 de septiembre en nueve restaurantes con el fin de demostrar que la casquería puede ser un producto gastronómico de primera categoría cuando se controla su origen y se trabaja con precisión.

Riñones, asadura y sesos con IGP. Ternasco de Aragón IGP

“Cuando lo trabajas bien, lo trabajas con cariño y tal, luego eso se convierte en un producto. Se convierte en una joya”, explica uno de los responsables del proyecto. “Para los que nos gusta la casquería, son pequeñas joyas”.

De producto humilde a pieza certificada

La certificación ha requerido un trabajo que comenzó hace cuatro años. El problema no estaba tanto en la casquería como en la complejidad de garantizar su trazabilidad. En un matadero hay que clasificar, separar y certificar cada pieza para asegurar que procede de un animal amparado por la IGP. Un esfuerzo añadido que explica por qué hasta ahora ninguna carne fresca española había certificado sus vísceras.

El resultado, de momento, son tres grandes referencias certificadas: cabeza, asadura y riñones, además de sus diferentes despieces. En la asadura se incluyen principalmente hígado, pulmón, tráquea y corazón; en la cabeza, sesos, lengua y carrillera.

Taco de asadura encebollada de cordero IGP Ternasco de Aragón, manzanilla y guacamole, de TerZio. E.E

Quedan todavía piezas por incorporar, como las manitas, las mollejas o los intestinos destinados a elaboraciones como madejas y gallinejas.

La propia IGP reconoce que el proceso resulta especialmente laborioso en los mataderos, pero considera que merece la pena para dotar a estas piezas de una garantía que antes no tenían. Y esa garantía puede ser determinante para conquistar a un público que todavía mira la casquería con cierta desconfianza.

El cordero, de principio a fin

El Ternasco de Aragón ampara cinco razas: la aragonesa, mayoritaria en la comunidad; la ojinegra de Teruel; la roya bilbilitana; y dos razas minoritarias, la maellana y la ansotana, ambas catalogadas como razas en peligro de extinción y con apenas dos ganaderías adscritas a la IGP en cada caso.

Los animales reciben entre 40 y 45 días de alimentación materna y después pasan a una alimentación basada en cereales hasta aproximadamente los 90 días, momento del sacrificio. Las canales tienen un peso aproximado de entre ocho y trece kilos.

Sesito de cordero IGP Ternasco de Aragón Villaroy y demi-glace de trufa de verano, de El Mesón de Doña Filo. E.E

Del riñón con ajo y aceite al taco de lengua

La nueva casquería del Ternasco de Aragón no renuncia a sus raíces y las nuevas generaciones de cocineros están llevando estas piezas a otros territorios. En Madrid, la muestra reúne propuestas como los sesos a la romana y los riñones encebollados al Jerez de De la Riva.

También a tener en cuenta, el menú ‘Ternasco de Aragón, tesoro vivo’, de El Mesón de Doña Filo, con paté de hígado, escabeche de riñones, coca de lengua, sesito Villaroy, asadurilla y carrilleras; o un khao soi de carrillera al curry rojo y un taco de lengua con chipirón y ras al hanout en La Barra de La Tasquería.

Anticucho aragonés de lengua, corazón y carrillera de cordero IGP Ternasco de Aragón, yogur de hierbas, pan naan casero y jugo especiado, de Triciclo. E.E

También hay riñones a la meunière con hummus, piñones y ñoquis; las empanadillas de asadurilla de La Taberna de Elia; sopa de cebolla con riñones; carpaccio de riñón confitado; falso risotto de carrillera en Salino; taco de asadura con manzanilla y guacamole de TerZio; terrina de cabeza o un anticucho aragonés de lengua, corazón y carrillera de TreZe.

En La Tasquita de Enfrente, los riñones se acompañan de caviar y los sesos pasan ligeramente por la mantequilla negra. En Triciclo, el riñón se cocina a la parrilla con parmentier de hinojo ahumado, mientras que lengua, corazón y carrillera protagonizan un anticucho.

La casquería ya no es solamente un plato de barra acompañado de una cerveza. Puede convertirse también en un pase de un menú degustación.