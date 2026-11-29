A los once años llegaba en bicicleta desde la casa de sus padres, una familia de agricultores, para trabajar como botones en el Motel Empordà. Más de seis décadas después, Jaume Subirós sigue vinculado al establecimiento de Figueres, que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la cocina catalana y cuya historia se escribe también con su propia biografía.

Cinco kilómetros en bicicleta separaban la casa de sus padres, una familia de agricultores, del Motel Empordà. Jaume Subirós tenía apenas once años cuando empezó a recorrerlos para trabajar como botones en el establecimiento de Figueres. Era 1961 y todavía no podía imaginar que aquel primer empleo acabaría convirtiéndose en el proyecto de toda una vida.

"Son recuerdos infantiles, pero entrañables", recuerda. Por las mañanas ayudaba a los clientes con las maletas cuando abandonaban el hotel y, por las tardes, esperaba la llegada de nuevos viajeros para acompañarlos hasta sus habitaciones. A cambio, algunas propinas y, sobre todo, un mundo que hasta entonces le resultaba desconocido.

Jaume Subiros ha dedicado su vida entera al servicio del Motel Empordá. Motel Empordá

"Venía de una casa de agricultores y contactabas con clientes suizos, alemanes o franceses. Descubrías que había otros idiomas diferentes en este mundo y apetecía conocerlos y estudiarlos", explica.

Aquellos primeros años estuvieron marcados por la curiosidad y el aprendizaje, pero también por una forma de entender el trabajo que hoy ha cambiado radicalmente. "Eran jornadas de muchas horas. Hoy día son jornadas de ocho horas. El cambio de sociedad ha sido enorme", reconoce.

Su historia en el Motel Empordà comenzó bajo la tutela de Josep Mercader, fundador del establecimiento y una figura fundamental en la renovación de la cocina catalana. Después de completar su formación en Barcelona, Subirós regresó a Figueres para trabajar codo con codo con su maestro. El aprendizaje fue progresivo: de las primeras tareas como botones a asumir cada vez más responsabilidades en un negocio donde la cocina, la sala y la hospitalidad siempre han formado parte de una misma manera de entender el oficio.

En 1979, tras el fallecimiento de Mercader, le llegó el momento de dar un paso al frente. Tenía treinta años cuando asumió la dirección del Motel junto a Anna Maria Mercader. También se puso al frente del Hotel Ampurdán y de la gestión del Almadraba Park, en Roses, iniciando una etapa que consolidaría su trayectoria empresarial y gastronómica. "Han sido décadas de oficio", resume.

Jaume Subiros entre sartenes y ollas. Motel Empordá

Durante más de cuatro décadas ha defendido el espíritu de la casa, convertido en una referencia imprescindible para entender la gastronomía catalana. Una cocina ligada al producto, la temporada y el territorio, en la que la técnica acompaña a la materia prima y donde el servicio tiene tanto peso como lo que llega al plato.

Porque, para Subirós, la hospitalidad no es una cuestión de grandes gestos, sino de atención cotidiana. "Lo nuestro empieza por tener claro que un cliente es lo mejor que nos puede pasar. Siempre digo a mis hijos y a la gente de cocina, comedor, recepción y habitaciones que cuidemos los pequeños detalles. Los pequeños detalles tienen grandes consecuencias".

Esa filosofía ha contribuido a que el Motel Empordà sea mucho más que un establecimiento de carretera. Su ubicación, en Figueres, lo convirtió durante décadas en una parada estratégica para los viajeros europeos que atravesaban España en dirección a sus destinos vacacionales. Pero muchos de aquellos huéspedes acabaron regresando año tras año, hasta convertir el restaurante en una segunda casa. "Es un sitio de paso que se convierte en destino", resume Subirós.

La entrada al Motel Empordá. Motel Empordá

La clientela ha mantenido, además, una relación casi estacional con el establecimiento. En los meses de invierno llegan viajeros que pasan varias semanas o incluso meses en España; en primavera y verano, muchos regresan en sus desplazamientos entre Europa y la costa mediterránea. Una fidelidad construida durante generaciones que explica buena parte de la personalidad del Motel.

También su cocina conserva episodios que forman parte de la memoria gastronómica del país. Uno de ellos es la raspa de anchoa frita, un aperitivo ideado por Josep Mercader en 1963 que terminó convirtiéndose en una de las elaboraciones más reconocibles de la casa y que trascendió sus cocinas.

A partir de las raspas de las anchoas de L'Escala, que se dejan unos minutos en leche, se enharinan y se fríen, Mercader consiguió transformar una parte habitualmente descartada del pescado en un bocado crujiente y sabroso. Una muestra de ingenio culinario y aprovechamiento del producto que sigue vigente.

La luz del Mediteráneo se cuela por las ventanas del Motel Empordá. Motel Empordá

Ahora, con casi 80 años, Subirós continúa en activo, aunque el relevo generacional ya está en marcha. Sus hijos participan en la gestión diaria y han asumido buena parte de las responsabilidades del negocio. "Han absorbido esa cultura del esfuerzo. Han visto a su padre trabajar mucho durante todo este tiempo y tienen esa responsabilidad", afirma.

Su papel ha cambiado, pero no ha desaparecido: sigue pendiente de que la familia se entienda, de que el proyecto avance y de que la cocina mantenga su identidad. Incluso conserva tiempo para ponerse el delantal y preparar alguna tarta por las mañanas o intervenir en la elaboración y revisión de platos.

A sus espaldas quedan más de seis décadas de trabajo y una manera de entender la hostelería que ha transmitido a varias generaciones de profesionales. Una trayectoria reconocida por la Real Academia de Gastronomía, que destaca que el establecimiento continúa ofreciendo "un servicio clásico impecable con unos platos memorables".

Cuando le preguntan por el descanso, Subirós suele responder con una imagen que resume su particular relación con el oficio. "Tengo mucha suerte porque hago dos fiestas cada día: una cuando abrimos el comedor al mediodía y otra cuando lo abrimos a las ocho de la noche". Dos servicios que, para él, siguen siendo motivo de celebración.

Desde aquella bicicleta con la que recorría cinco kilómetros para llegar al trabajo hasta el presente, su vida ha transcurrido entre las mesas y los fogones del Motel Empordà. Un lugar que ayudó a construir y que hoy sigue cuidando para que la historia continúe.