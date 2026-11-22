Ángela Castaño ha decidido seguir su propio camino, pero no quiere dejar atrás lo que aprendió en casa. Su padre y su abuelo le transmitieron los conocimientos y los valores con los que ha trabajado en el campo y en la bodega.

Ahora busca una manera propia de continuar ese legado, con una preocupación muy concreta: las viñas de secano que ve desaparecer en el Altiplano murciano.

"Hace aproximadamente un año que ya no estoy con mi familia en la bodega", explica. Después de más de una década trabajando en ella, las diferencias de criterio llevaron a separar los caminos profesionales. Lo cuenta sin renegar de esa etapa: identifica a su padre y a su abuelo como sus referentes y reconoce en ellos el origen de su vínculo con la viticultura.

Ángela Castaño Aires de Arriba

De esa experiencia nace Aires de Arriba, cuyo germen sitúa en sus últimos años dentro de la empresa familiar. No se trata de empezar de cero, sino de decidir qué quiere hacer con lo aprendido. Y de intentar aportar algo ante una transformación del paisaje que le duele.

Una historia familiar

Es de Yecla, pero conoce viñas y parajes de Jumilla casi con la misma familiaridad. Las relaciones con agricultores y las propiedades de su familia han hecho que su mapa afectivo y profesional no termine en una frontera municipal. Su proyecto mira hacia la zona norte del Altiplano, entre ambos términos.

Antes de emprender este camino, estudió Enología y amplió su experiencia en Châteauneuf-du-Pape, Nueva Zelanda y Chile. Durante su etapa familiar trabajó en viñedo y elaboración, además de asumir tareas comerciales. Pero, al explicar qué la mueve hoy, vuelve al campo y a la viticultura tradicional.

Según su diagnóstico, los precios de la uva, la falta de relevo generacional y la sequía están empujando a los agricultores a abandonar viñas. Describe parcelas que se arrancan para dejar la tierra sin cultivo, arrendarla para otras plantaciones o esperar una venta. "El patrimonio vitícola que tenemos se está perdiendo rápidamente", lamenta.

Parcelas que menos producen

Su respuesta ha sido seleccionar parcelas de bajo rendimiento que considera valiosas por la calidad de sus uvas y por su capacidad para expresar el lugar. La pregunta que se hizo fue sencilla: "¿Cómo puedo poner mi granito de arena?". La respuesta, bastante menos fácil de llevar a la práctica: elaborar vinos que den protagonismo a esas viñas.

Vuelta al origen para actualizarlo Aires de Arriba

La parcela de La Mallorquina permite ponerle cifras a esa intención. En la ficha de su monastrell 2022 figuran cepas de 61 años, cultivadas en vaso y secano a 800 metros de altitud, en Jumilla. Su rendimiento es de 1.400 kilos por hectárea y la producción de esa añada, de 6.659 botellas.

No todas las parcelas tienen la misma edad ni todas las variedades la misma historia. Junto a la monastrell, el proyecto incluye otras uvas, como garnacha tintorera y airén. El blanco de airén con una pequeña presencia de macabeo de 2025 procede de un viñedo situado a 810 metros, también en Jumilla, y suma 1.800 botellas.

Son pequeñas elaboraciones con una intención de conservación. Eso no equivale, por sí solo, a demostrar que mantener estas viñas ya resulte rentable. La cuestión económica sigue siendo el fondo del problema que Ángela quiere contribuir a cambiar.

Frescura sin borrar el origen

Su búsqueda de una mirada propia también se expresa en la bodega. Quiere vinos más frescos, pero no está dispuesta a perseguir la ligereza a cualquier precio. "No puedo elaborar ni quiero hacer vinos ultraligeros, pues esos no serían identificativos con mi zona", afirma.

La concentración natural de la uva y el bajo rendimiento forman parte de lo que quiere conservar. Para interpretarlos, habla de extracciones más suaves, de utilizar el racimo entero cuando es posible y de reducir el tiempo de contacto con las pieles. También apuesta por madera usada y barricas de 500 litros.

Ángela Castaño Aires de Arriba

No pretende borrar el carácter del territorio, sino encontrar su manera de contarlo. Su independencia profesional tiene ahí una dirección: hacer vinos propios con unas viñas que considera parte de un patrimonio compartido. El reto es que ese valor encuentre reconocimiento en la botella y razones para seguir cultivando en el campo.

Conocer Aires de Arriba

La monastrell y la garnacha tintorera, ambas de la cosecha de 2022, muestran dos caras del proyecto. La primera nace en La Mallorquina, en Jumilla, de viñas que superaban los 60 años en el momento de la vendimia.

La segunda procede de El Ramblizal, también en Jumilla. Las dos crecen en secano, sin riego, y pasan una temporada en barricas de roble francés antes de llegar a la botella. Son producciones pequeñas: algo más de 6.600 botellas del monastrell y apenas 1.200 de la garnacha tintorera.

El blanco de 2025 está elaborado principalmente con airén, acompañada de una pequeña cantidad de macabeo de cepas viejas. Sus uvas crecen a 810 metros de altitud, cerca del límite de Jumilla con Fuente Álamo, también sin riego.

Con solo 1.800 botellas, amplía la mirada de Aires de Arriba hacia las variedades blancas de este territorio. Para Ángela, encontrar su propio camino también es eso: intentar que las viñas que le enseñaron a valorar en casa sigan formando parte del paisaje.