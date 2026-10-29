Lalo García tiene una estrella Michelin en su restaurante Máximo, en Ciudad de México, pero varios ángeles de la guarda que le han sacado de muchos hoyos, algunos muy profundos, hasta convertirse en el famoso cocinero que es ahora.

Por eso habla con sinceridad del infierno que le tocó vivir en Estados Unidos, donde llegó tras cruzar el río Bravo con sólo 9 años en compañía de su madre. O de las dos veces que le deportaron. O del miedo que tenía de llegar a la Ciudad de México porque nunca había estado en un lugar tan grande.

O de que el sueño mexicano existe y que Estados Unidos no siempre es la tierra prometida. "La primera vez que crucé fue la más fácil. Yo era un niño. Luego ya todo fue más complicado", asegura quien ha hablado abiertamente de las bandas, la explotación infantil y hasta de cómo ser lavaplatos le abrió el mundo de la cocina, su redención.

Lalo García en Flor y Nata prepando su pan de muerto. E. E.

"Yo vengo de una familia de campesinos de un pueblo donde no había ni agua corriente. Cuando me fui a EEUU, éramos jornaleros y de niño trabajé como un adulto en el campo. Nunca fui a la escuela. De hecho, soy analfabeto y siempre he pensado que el campo no solo era mi futuro, sino que también fue mi escuela".

Su ángel de la guarda más importante fue, sin duda, su mujer, Gabriela García, con quien ha montado su reino gastronómico con el Grupo Máximus. En total cuenta con tres locales en México (acaban de vender su participación en otros tres) y un obrador, Panadería Gala, donde convierte la tradición más profunda del país en todo un arte.

"Siempre decíamos que a nuestro bebé le íbamos a poner Gala, por Gabi y Lalo, y como no tuvimos bebé, abrimos una panadería", bromea Gabi, la mujer y socia de Lalo en la vida y en el trabajo, durante su visita a España.

La pastelería del Rosewood Villamagna, Flor y Nata, donde se puede comprar el pan de muerto de Lalo García. E. E.

El obrador es pequeño. Sólo quieren hacer un pan que esté a la altura de lo que sirven en sus restaurantes y vender un poco para mantener costos.

Sin embargo, la puerta de esta pequeña bodega rehabilitada con una estructura de madera que vieron durante un viaje a Escocia, se llena en estos días con quienes buscan ser fieles a una tradición muy mexicana: el pan de muerto.

"El pan de muerto es historia. Representa la vida y la muerte, lo circular. En él están los huesitos de nuestros seres queridos, el cráneo del difunto, el azúcar como lágrimas, y el olor que es para atraer las almas a sus seres queridos. Va más allá de un pan, es una historia romántica", explica Lalo delante de un bollo que ahora también podemos comer en Madrid.

Y es que el cocinero mexicano ha hecho una colaboración especial con la panadería del Rosewood Villamagna, Flor y Nata, para vender este típico dulce del Día de Muertos en su receta más tradicional, en una versión rellena de nata y en una tercera elaboración con azúcar de ceniza de totomoxtle.

Los panes de muerto de Lalo García. E. E.

La propuesta mantiene la esencia de esta receta centenaria a través de ingredientes como ralladura de naranja, agua de azahar y vainilla; e incorporando azúcar de flor de cempasúchil, símbolo ancestral de la conexión entre el mundo de los vivos y el de quienes ya no están.

Este dulce esponjoso y riquísimo estará disponible el 1 y el 2 de noviembre en la pastelería, tanto para llevar como para tomar en el hotel, a un precio de 11 euros.

"A EEUU, a visitar"

Si por algo es conocida la gastronomía de Lalo García es por esa conexión con las raíces y con el campo mexicano. "La primera vez que visité el Mercado Central pensé: 'No hay manera de que mi restaurante no funcione'".

En EEUU había aprendido todas las técnicas de la mano de uno de los chefs más famosos del mundo, el francés Eric Ripert. Sin embargo, la biodiversidad mexicana es tan "gigante" que le abrió las puertas a sabores y matices desconocidos.

Bacalao negro al miso blanco en el restaurante Máximo de México. Maximo Bistró

"La cocina mexicana prehispánica es una enciclopedia enorme. Lo primero que se viene a la mente es el maíz y el picante, pero sabemos equilibrar muchísimo. Un gran ejemplo es el mole con platos de hasta 100 ingredientes solo para un puré", advierte.

A Lalo García le encantaría probar a abrir su propio restaurante en España, donde el respeto al producto enlaza totalmente con su cocina, pero sabe que la cosa está difícil.

"Es uno de los trabajos más difíciles del planeta. Ahora estamos en otra etapa. Estamos comprando tierra para ser nuestros propios proveedores, cultivar y tener nuestros productos".

Donde sí tiene claro que no volvería es a EEUU. "Solo a visitar". "Vives en una jaula de oro. Yo me sentía inhumano los últimos dos años. Cuando me deportaron la última vez, en el año 2007, fue un alivio. No entiendo que utilicen el término 'alien'. Hay un odio específico contra nosotros, los latinos, los mexicanos".