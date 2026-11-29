La rentabilidad venía pareja con un número mínimo de habitaciones que superaba con mucho las cien camas.

Pero el público ha cambiado a una velocidad vertiginosa y cada vez demanda establecimientos más recoletos y con una atmósfera más hogareña, pero sin renunciar a los lujos de los mejores hoteles.

El sector se está adaptando y este año el mercado mundial de hoteles boutique alcanzará los 76.300 millones de dólares para superar los 114.860 millones en 2032, según la consultora Research and Markets.

Datos muy reveladores

España crece a un ritmo similar: la facturación de los hoteles boutique superó los 555 millones de euros en 2024 y se espera que alcance los 907 millones en 2030.

El hotel Orfila, miembro de Relais & Château, fue de los pioneros en Madrid por apostar por el alojamiento boutique de lujo Relais & Châteaux.

En Madrid, más de la mitad de los establecimientos hoteleros son ya independientes, al margen de las grandes cadenas, según datos de HSV.

La tendencia se confirma: el pequeño hotel con alma, antaño territorio de viajeros más alternativos, se ha convertido en el nuevo gran lujo.

¿Por qué son tan especiales?

Varios informes coinciden en el diagnóstico e identifican la hiperpersonalización como uno de los motores del sector, junto a la narrativa local, el impacto positivo o el diseño de autor.

The Hempel, en Londres, revolucionó la City con sus cuarenta habitaciones en 1997. The Hempel.

Las colaboraciones curadas con artistas y artesanos de la zona o las experiencias inmersivas son otras de sus apuestas ganadoras. No hay manuales de marca corporativos que impongan materiales ni paletas cromáticas…

Cada propiedad se construye desde el edificio, el paisaje o la comunidad que la rodea, y eso es precisamente por lo que el viajero de alto poder adquisitivo está dispuesto a pagar.

El cliente que los busca

El perfil del viajero que busca esos hoteles tan especiales prioriza, según The Future Laboratory, “el legado y la innovación sobre la ostentación y busca experiencias que dejen huella emocional, no solo una fotografía”.

Le Roch Hotel & Spa, de Design Hotels en París, redefine con sus 37 habitaciones el concepto de hotel arty. Le Roch Hotel & Spa.

Son clientes que no viajan para consumir, sino para conectar. Conectar con el territorio, con la gastronomía local, con una arquitectura que cuenta una historia.

Huyen del gran resort y de la cadena de marca muy reconocible y exigen, cada vez más, un componente de sostenibilidad.

Cuatro ejemplos inspiradores

Se multiplican por todo el mundo, de las grandes capitales a los parajes más remotos. Aquí te traemos cuatro aperturas recientes que dejan el pabellón muy alto.

Riviera Hotel, Ciutadella

El antiguo Hotel Madrid, en pleno paseo marítimo de Ciutadella, ha renacido como un alojamiento de 14 habitaciones que rompe con el blanco balear de toda la vida.

Look desenfadado y con el naranja como tono protagonista. Hotel Riviera Ciutadella.

Firma el proyecto el estudio madrileño Ilmiodesign con una estética inspirada en la Riviera italiana de los años setenta, con fachadas en naranja, terrazzo y mostaza. La piscina de agua salada es el verdadero centro social del hotel.

Las coloridas habitaciones del Hotel Riviera, en contaste con los tonos más mediterráneos habituales en la zona. Hotel Riviera Ciudatella.

Altavoces Marshall, secadores Dyson y amenities de Malin+Goetz completan habitaciones pensadas para quedarse, no solo para dormir.

Casa Mett Sitges, Sitges

Cinco villas del siglo XIX restauradas como parte de un conjunto patrimonial protegido en pleno centro histórico de Sitges y a apenas cien metros del Mediterráneo.

Un ejemplo de restauración impecable y recuperación patrimonial. Mett Hotels & Resorts.

Concebido como un hotel solo para adultos, el edificio conserva molduras y suelos hidráulicos originales, ahora combinados con un diseño contemporáneo.

Los elementos originales son protagonistas en todos los espacios del hotel. Mett Hotels & Resorts.

Solo 38 habitaciones y suites que alternan vistas a la montaña y los jardines con terrazas privadas frente al mar. Un spa con rituales propios y un gimnasio completan su propuesta.

The Salthouse, Ballycastle

En plena Causeway Coast, este alojamiento con fuerte compromiso ecológico reparte sus habitaciones en las distintas estancias de una antigua granja reconvertida en hotel y en varios lodges vecinos.

En la escarpada costa del norte de Irlanda Salthouse es una original propuesta ecoboutique The Salthouse.

Es uno de los ejemplos más claros de slow travel de la costa norirlandesa: el establecimiento genera energía renovable suficiente para abastecer todo el complejo.

Estilo contemporáneo y sereno en el que las piezas recicladas tienen un papel central. Peter Bruce.

La cocina se nutre de los campos y los barcos de pesca cercanos y el Salt Spa suma una experiencia termal al conjunto que ofrece, también acceso a campos de golf y actividades al aire libre.

La Réserve Firenze, Florencia

En el Palazzo Segni, una mansión renacentista del siglo XV en el barrio de Oltrarno, a un paseo del Palazzo Pitti y el Ponte Vecchio, ha abierto la primera propiedad italiana de La Réserve Private Homes.

La calidez de un hogar, con el servicio de una mansión privada, es lo que ofrece La Reserve en Florencia. La Reserve Firenze.

El dúo francés Gilles & Boissier firma una restauración de cuatro años que ha recuperado frescos originales, techos artesonados y suelos de terracota y travertino de Siena. Son solo seis residencias privadas, de entre 180 y 210 metros cuadrados, con una a tres habitaciones cada una.

Dormitorio de una de las seis exclusivas residencias de La Reserve Firence. Un palazzo con servicio privado. La Reserve Firence.

Un ama de llaves fija y un Maître de Maison organizan la vida en la casa, mientras la restauración corre a cargo de la histórica Trattoria Cammillo.

Parece que el antiguo dicho de "si bueno y breve, dos veces bueno", cobra plena actualidad.