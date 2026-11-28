Todos los nómadas saben que viajar significa en el fondo iniciar una vida diferente en cada destino. Pero en The Harrison Chambers of Distinction, el cambio de aires llega al extremo. En este hotel boutique, según la llave que te toque para dormir la experiencia puede ser radicalmente distinta.

El alojamiento está ubicado en el distrito artístico de Belfast, Queen's Quarter, y ocupa varios edificios victorianos que su dueña, Melanie Harrison, compró en una subasta para convertirlos en varias puertas que abren directamente el olimpo de las musas.

De hecho, ninguna de sus 28 habitaciones tiene número. Solo un nombre, el de alguna leyenda nacida en Irlanda del Norte que determina no solo dónde vas a pasar la noche sino también lo que vas a encontrar dentro de tu cuarto.

El edificio en el que se levanta el hotel Harrison en el barrio universitario de Belfast. The Harrison

Las sorpresas de las habitaciones de The Harrison no se quedan en el cuarto, los baños están a la altura. The Harrison

Así podemos alojarnos en el mundo de Oscar Wilde, o de Van Morrison, de Angela Lansbury, de las hermanas Brontë, de Samuel Beckett, de Valentine Rennie o de la cantante Ruby Murray, entre otros, y dejarnos llevar por su ingenio para pasar unas horas increíbles.

Un gramófono en la habitación

Cada una de esas ventanas al arte solo tiene dos cosas en común: la lujosa cama siempre grande, cómoda y envolvente, y la sorpresa está asegurada tanto en la decoración como en los muebles que nos encontremos.

En realidad, El Harrison empezó con un solo inmueble, la antigua casa de un rico comerciante de 1879, que Melanie Harrison, una científica de espíritu libre y viajero que podría haberse dedicado perfectamente al diseño de interiores, quiso convertir en una oda a la excentricidad más pura. Sin complejos.

La decoración mantiene un diálogo permanente con las estructuras de la antigua casa victoriana. The Harrison

De las 16 habitaciones iniciales, fue expandiéndose hasta hacerse con cinco casas de la misma manzana que ha transformado en un proyecto de diseño muy concienzudo que busca cumplir una misión: hacer del hotel un objeto de arte kitsch en sí mismo, un templo donde todas las artes puedan descansar a la vez.

Si al entrar al hall ya no puedes parar de mirar a todos lados, cualquiera de sus habitaciones hará que no puedas cerrar la boca. Paredes empapeladas con estampados atrevidos, estampados de leopardo con el busto de una virgen al lado, enormes cortinas de terciopelo, divanes, bañeras con patas y, según la que te toque, hasta tocadiscos del siglo pasado que siguen funcionando para convertir este espacio en un túnel del tiempo.

El baño de la habitación de Hans Sloane en el hotel Harrison. Philip Lauterbach

Eso sí, todo tiene que oler y saber a Irlanda en este hotel. Por eso, se han utilizado para el suelo de algunos cuartos los tablones originales de un histórico hospital de Belfast. También ha buscado a la empresa que hizo las alfombras del Titanic, el barco se construyó aquí, para recoger réplicas de modelos victorianos que arroparan sus pasillos y hasta los radiadores clásicos de metal gris son una réplica que encontró en una vieja escuela.

Bañeras con patas

Una obsesión por la arqueología histórica y artística más cercana de las raíces de Irlanda del Norte que Mel Harrison ha utilizado para agrandar la leyenda de este divertido hotel con una colección increíble de antigüedades que ayudan a encender la llama de la magia todo el tiempo.

La zona del comedor para los desayunos guarda varios reservados donde la decoración vuelve a ser una mezcla entre tradicional y moderna. The Harrison

Incluso tenemos que saber que para llegar a las zonas comunes hay que atravesar, entre abrigos de pieles y sombreros, el famoso armario de Narnia, el libro de fantasía del norirlandés C. S. Lewis, pues es la única forma de alcanzar la magia y el bar.

Refugio bohemio

Pero El Harrison va más allá de cuadros colgados y estructuras literarias. Este espacio en el actual barrio universitario es también un refugio bohemio donde cada noche al piano o en la barra se escuchan reinterpretaciones melódicas o historias fantásticas que siguen agigantando el espíritu artístico de quienes lo habitan.

El bar y la terraza se han convertido en un lugar de encuentro donde mandan los cócteles y algo para picar. Pero no son combinados cualquiera, de nuevo es excentricidad mezclada con elegancia y varias gotas de arte, música y literatura.

Los lavabos y los grifos son también una obra de arte que encajan con la vida del personaje que da nombre al cuarto. The Harrison

Además, para los desayunos, cuando cada huésped abandona su mundo por un rato y busca compartir con sus compañeros los tesoros descubiertos en su habitación, Mel Harrison quiere que siga oliendo a Irlanda y cuenta con una mesa de embutidos artesanales, quesos y el tradicional pan integral de rebanadas gruesas con mantequilla.

También hay platos calientes muy anclados a la gastronomía de esta región como huevos, porridge, opciones sin gluten y platos vegetarianos.