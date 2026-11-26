En las Highlands escocesas, el lujo tiene otra escala. Se mide en la posibilidad de despertarse frente a un valle cubierto de verde, recorrer una finca privada sin cruzarse con multitudes y disfrutar de una casa histórica con todas las comodidades de un hotel contemporáneo.

Eso es lo que propone Dun Aluinn, una mansión construida en 1909 que domina Aberfeldy, en la región de Perthshire, y que ha encontrado en la hospitalidad pausada su razón de ser. En una finca privada, la propiedad disfruta de vistas panorámicas al valle del río Tay y a la montaña Schiehallion.

Su arquitectura conserva el carácter de una antigua casa de campo escocesa, pero sus interiores han sido reinterpretados para adaptarse a una forma de viajar en la que la privacidad, el diseño y la conexión con el entorno tienen cada vez más importancia.

El interior de Dun Aluinn ha sido reformado pero la esencia de su origen permanece. Dun Aluinn

Las nueve habitaciones de Dun Aluinn han sido concebidas como pequeños refugios desde los que contemplar el paisaje. Sin excesos decorativos ni lujo ostentoso, la intención es que la casa conserve su personalidad residencial y que quienes la visitan tengan la sensación de instalarse en una vivienda particular, aunque con los servicios propios de un hotel de alta gama.

Una de las nueve habitaciones de Dun Aluinn..jpg Dun Aluinn

Esta nueva etapa comenzó en abril de 2026, cuando Dun Aluinn culminó su transformación en un hotel con servicio completo y abrió por primera vez la posibilidad de reservar habitaciones de manera individual. Hasta entonces, su modelo estaba centrado en el alquiler exclusivo de la propiedad. Ahora mantiene esa opción, pero también recibe a viajeros independientes.

Un pequeño refugio para vivir Escocia y descubrir su patrimonio y cultura, también la gastronómica. Dun Aluinn

La estancia incluye desayuno, servicio de limpieza diario y preparación de las habitaciones por la noche, además de té y café disponibles durante la estancia. Los espacios comunes, amplios y acogedores, invitan a disfrutar de la casa sin prisas, ya sea después de una excursión o antes de salir a conocer los pueblos de la región.

La filosofía de Dun Aluinn responde al concepto de slow luxury: menos habitaciones, más atención al detalle y una relación estrecha con el destino. A pocos minutos a pie se encuentra Aberfeldy, una localidad con galerías de arte, talleres de artesanía, tejedores de tartán y restaurantes, además de una conocida destilería de whisky.

Un baño camuflado en la vegetación de las Highlands es otra de las excusas para visitar Dun Aluinn. Dun Aluinn

Los aficionados al golf pueden acercarse al campo local de nueve hoyos o desplazarse hasta Gleneagles y St Andrews, situados a aproximadamente una hora y media en coche. Para quienes prefieren la naturaleza, el cercano Tay Forest Park permite adentrarse en algunos de los paisajes más característicos de Escocia.

Una novedad gastronómica

Dun Aluinn acaba de presentar MacTíre, su nuevo restaurante, dirigido por el chef Tasso Neofitos y concebido para poner en valor el territorio y establecer una relación directa con el paisaje que la rodea. Hasta ahora, la experiencia gastronómica estaba reservada a los huéspedes, pero el restaurante acaba de abrir sus puertas también al público externo.

El salón donde MacTíre despliga su presupuesta. Dun Aluinn

El nombre elegido procede del gaélico irlandés y significa lobo, aunque su traducción literal es 'hijo de la tierra'. La referencia conecta con la loba que aparece en el emblema de Dun Aluinn y que simboliza su vínculo con la naturaleza y la biodiversidad. Su cocina está basada en ingredientes locales, frescos y de temporada.

Neofitos, que acumula más de veinte años de experiencia profesional, apuesta por una gastronomía de producto en la que la materia prima ocupa el centro del plato. Antes de incorporarse a Dun Aluinn, trabajó durante nueve años como jefe de cocina en The Newport Restaurant, en Fife, junto a Jamie Scott.

El chef Tasso Neofitos está al frente de la propuesta de MacTíre, el restaurante de Dun Aluinn. Dun Aluinn

Su llegada se traduce en un menú degustación otoñal que recorre algunos de los productos más representativos de la despensa escocesa. La caza de las Highlands, los pescados y mariscos del país, los lácteos tradicionales y las verduras de temporada construyen una propuesta que refleja los cambios del calendario natural.

Entre los primeros bocados figuran la remolacha de Trochry, la carne de vacuno madurada y el Arbroath smokie, un pescado ahumado mediante métodos tradicionales que forma parte del patrimonio gastronómico escocés. La experiencia puede completarse con un maridaje de vinos seleccionado para acompañar cada elaboración.

Con esta apertura, Dun Aluinn amplía su concepto de hotel boutique y suma un nuevo motivo para visitar la región. La casa mantiene sus nueve habitaciones como principal atractivo, pero incorpora una dimensión gastronómica que permite descubrir las Highlands también a través de sus productores, ingredientes y tradiciones culinarias.