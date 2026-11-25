Hay paisajes que se quedan grabados en la memoria. En Cortina d’Ampezzo, las imponentes paredes de roca de los Dolomitas dominan el horizonte y acompañan el ritmo de una localidad donde las boutiques elegantes, las terrazas animadas y la tradición montañera conviven con una sofisticada vida social.

En pleno corazón de este escenario, una nueva dirección se prepara para recibir a sus primeros huéspedes. The First Cortina, el próximo cinco estrellas de The Pavilions Hotels & Resorts, abrirá sus puertas el 4 de diciembre de 2026 con una propuesta que combina diseño contemporáneo, gastronomía internacional y bienestar.

Su ubicación es uno de sus grandes atractivos. Ocupa el número 209 de Corso Italia, la vía más emblemática de la localidad. Aquí se suceden comercios, cafés y escaparates que invitan a pasear y dejarse llevar por el ambiente del centro.

Observar como el sol tiñe de dorado los picos nevados de los Dolomitas es una experiencia inolvidable. Stefano Bazzoli

Tras una rehabilitación integral, el antiguo inmueble renace de la mano de Studio Marincola Architects con una nueva mirada sobre la hospitalidad de montaña.

El proyecto entrelaza el encanto de la tradición local con una estética contemporánea. Los materiales y las referencias propias de la región se reinterpretan para que la identidad de Cortina también se sienta en el interior.

Madera cálida, piedra en bruto, luz indirecta y sofás curvos que invitan a instalarse sin prisa. The First Cortina

La madera de alerce, la piedra dolomítica, el mármol, el cuero y el terciopelo componen una combinación de texturas que aporta carácter a las distintas estancias.

A ellos se suman metales bruñidos y una iluminación cuidadosamente estudiada, capaz de transformar la atmósfera de los espacios a medida que avanza el día.

Refugiarse del frío mientras las cumbres nevadas asoman tras el cristal: el plan perfecto después de un día en la montaña. The First Cortina

El vestíbulo principal será una de las grandes cartas de presentación. Su arquitectura adquiere una presencia monumental, mientras que los materiales cálidos y la disposición del mobiliario invitan a instalarse y disfrutar de una bienvenida sin prisas.

La inspiración de la región se traslada a cada rincón. Las líneas depuradas y los detalles cuidadosamente escogidos crean un ambiente acogedor al que apetece regresar después de pasar el día fuera.

Habitaciones hacia las cumbres

Despertar con los Dolomitas al otro lado del ventanal, abrir las puertas de la terraza y dejar que el aire fresco de los Alpes entre en la habitación. Así serán las mañanas en The First Cortina, que contará con 76 habitaciones, suites y un ático, todas concebidas para mantener las montañas siempre a la vista.

Cada categoría propone una manera distinta de disfrutar de la estancia. Las habitaciones Deluxe View Balcony, de entre 21 y 24 metros cuadrados, ofrecen un espacio íntimo desde el que contemplar el entorno, mientras que las suites amplían las posibilidades con zonas de estar independientes.

Nada como terminar el día bajo una ducha mirando el valle iluminado al caer la noche. The First Cortina

Para quienes buscan convertir el descanso en uno de los grandes placeres de la escapada, algunas estancias incorporan jacuzzi, sauna o baño de vapor. Pequeños lujos especialmente apetecibles después de una tarde en las pistas de esquí.

La opción más exclusiva será Enrosadira Penthouse, una residencia de 140 metros cuadrados que puede configurarse con hasta tres dormitorios. Cuenta con cocina propia, zonas diferenciadas para vivir y comer y una amplia terraza desde la que disfrutar de las vistas.

Dos nombres para la mesa

La gastronomía también tendrá un papel protagonista. The First Cortina reunirá dos conceptos con personalidades muy distintas, pensados para quienes disfrutan descubriendo nuevos sabores sin necesidad de salir del hotel.

Uno de ellos será Zuma, el reconocido concepto internacional de cocina japonesa contemporánea.

Cuando cae la noche en la montaña, el mejor plan es sentarse frente a una mesa llena de nigiris recién hechos y dos copas de vino. The First Cortina

Su llegada a Cortina traerá consigo el espíritu de las izakayas, con una carta en la que conviven delicadas piezas de sushi y sashimi con elaboraciones a la robata, la tradicional parrilla japonesa que aporta a los ingredientes su característico toque ahumado.

En contraste, Velo reivindica el placer de los sabores italianos y los pequeños rituales cotidianos.

Una mesa lista para alargar la sobremesa sin mirar el reloj. The First Cortina

Este restaurante y salón de pastelería acompañará las primeras horas del día con desayunos, chocolates y dulces artesanales, además de una selección de platos para distintos momentos.

Una invitación a alargar el café, disfrutar de una sobremesa sin mirar el reloj o hacer una pausa entre los planes del día.

Un spa para desconectar

Los momentos de descanso tendrán su propio escenario en REVĪVŌ Spa, la firma especializada en bienestar del grupo, que trasladará a Italia parte de la filosofía desarrollada en su complejo de Bali.

Su propuesta combinará tratamientos, rituales de belleza, yoga y actividad física con un completo circuito termal.

Estas tumbonas flotantes pensadas para desconectar del mundo después de una jornada en la nieve. The First Cortina

Entre sus instalaciones destacan un hammam inspirado en las antiguas tradiciones de baño romanas y árabes, además de piscinas interiores y exteriores comunicadas mediante una puerta acristalada.

La tecnología también tendrá cabida en este espacio dedicado al cuidado personal, gracias a su colaboración con Starpool y sus soluciones especializadas en recuperación y relajación.

Tumbonas mullidas y pequeñas luces suspendidas que invitan a cerrar los ojos después de la sauna. The First Cortina

Un refugio pensado para entregarse a los pequeños placeres: un tratamiento reparador, un baño caliente o unas horas de tranquilidad lejos de las prisas.

Con su apertura prevista para diciembre, The First Cortina aspira a convertirse en una de las nuevas direcciones de referencia de la localidad.

Llegar a The First Cortina y levantar la vista hacia su fachada de listones verticales de madera con los Dolomitas como telón. The First Cortina

Su ubicación en Corso Italia y una oferta que reúne diseño, gastronomía y bienestar dibujan una forma de descubrir Cortina en la que salir a explorar y regresar al hotel resultan dos placeres igualmente apetecibles.