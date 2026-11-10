Las redes sociales han cambiado nuestra forma de viajar y nuestra forma de ver el mundo. Ahora, no es extraño que te encuentres en una de las ciudades más bonitas del mundo una enorme cola de turistas que esperan horas no para entrar a uno de los mejores museos del mundo, sino al lugar perfecto para tomarse la foto perfecta.

Y ese deseo de plasmar lo perfecto en cada lugar no sólo significa esperar para poder tomar la imagen sino que de una mochila grande pueden salir todo tipo de aparatos y complementos para convertir un lugar turístico en el escenario de una sesión fotográfica.

Santorini y otras islas griegas sufren esta situación cada verano, sobre todo al atardecer, cuando los mejores miradores se reservan para personas vestidas con trajes de fiesta, maquilladas y peinadas de peluquería que atienden las indicaciones de fotógrafos profesionales en vez de sentir cómo el sol despide el día perdiéndose en la mitad del mar.

Una pareja con un fotógrafo profesional esperan a su turno para hacer fotos en un mirador de Santorini. iStock

Esta nueva forma de viajar, a golpe de foto en redes, también se ha trasladado a míticos hoteles y restaurantes y la corriente empieza a ser justo la contraria, prohibir estos excesos.

El último en sumarse a esta nueva tendencia de "no influencers" ha sido el mítico hotel de lujo de la Costa Azul francesa Cap-Eden-Roc. Este cinco estrellas, con una clientela habitual de miembros de la beautiful people, cuenta con una piscina construida en una roca y unas vistas espectaculares que atraían a mucho amante de la imagen y de las redes.

Desde el propio hotel insisten en que hay que aplicar el sentido común y que nadie está diciendo que los huéspedes o clientes de sus restaurantes no inmortalicen el momento con un clic.

Antibes es una de las localidades más impresionantes de la Costa Azul. Hotel du Cap-Eden-Roc

Lo que prohíben, sin el permiso correspondiente de los responsables, son estas sesiones de fotos para Instagram alrededor de uno de los lugares más míticos de la Costa Azul que habían provocado la queja de muchos de sus habituales por falta de intimidad.

De hecho, según informan algunos medios, ya era casi habitual que clientes reservaran una mesa para comer en alguno de sus restaurantes, y llegaran con una bolsa de ropa y complementos para cambiarse y hacerse fotos diferentes en el hotel para publicar en sus perfiles.

La gerente del Hotel du Cap-Eden-Roc, Sophie Volant, ha explicado a la publicación Travel Weekly que "los huéspedes querían que su lugar de vacaciones siguiera siendo privado, por lo que tuvimos que buscar una solución".

El Hotel du Cap-Eden-Roc se caracteriza por intentar dar toda la privacidad y el glamour a sus clientes. Hotel du Cap-Eden Roc

Y la solución ha sido prohibir estas situaciones tan incómodas para preservar uno de los hoteles centenarios más bonitos de la costa francesa. El Hotel du Cap-Eden-Roc nació como un refugio de artistas que buscaban la belleza del Mediterráneo en los acantilados de Antibes hace más de 150 años.

El imaginario fue Hippolyte de Villemessant, fundador de Le Figaro, pero tuvo que echar mano de Paul de Fersen, Alexis de Plestcheyeff y otros aristócratas franceses para abrir el entonces Grand Hôtel du Cap en 1870.

Picasso, Chagall, Scott Fitzgerald, divas del cine y directores de Cannes hicieron de sus habitaciones un lugar mágico y desde 1914, cuando Antoine Sella ubicó su mítica piscina encima de una roca con unas vistas impresionantes que más de 100 años después, cualquiera querría tener en su Instagram.

La mítica foto que busca mucha gente con el monte Fuji al fondo desde la cadena de tiendas Lawson. iStock

Otros lugares prohibidos

Pero no solo los hoteles cinco estrellas quieren preservar su intimidad, hay otros restaurantes o tiendas que han colgado un cartel de "No influencers" para volver a la normalidad de sus actividades que no tienen que ver muchas veces con ambientes glamurosos.

En Cheshire, Reino Unido, la tienda agrícola The Hollies ha apostado por esta medida drástica después de que una influencer de un programa de televisión británico publicara imágenes del lugar.

También en Reino Unido, Jeremy King, propietario de locales como Simpson’s in the Strand y The Park en Londres, llegó a publicar un artículo en el periódico Evening Standard este año que titulaba, directamente "Estoy harto de que los influencers invadan mi restaurante; ¡basta ya!", según The Guardian.

La mítica Sleepy Hollow Farm en Vermont que todo el mundo quiere fotografiar en otoño. iStock

Otros lugares del mundo que se han visto sobrepasados por quienes quieren hacerse fotos "bonitas" para redes han tomado este tipo de medidas tan estrictas. En Pomfret (Vermont, EEUU), las autoridades locales han prohibido del 23 de septiembre al 15 de octubre que los no locales recorran los caminos del famoso Sleepy Hollow Farm para proteger su increíble follaje otoñal.

Y en Fujikawaguchiko, llegaron a colocar en 2024 una lona gigante negra de 20 metros en una tienda para impedir que la gente se agolpara a tomar fotos con el monte Fuji de fondo. Un año después la lona ha dejado paso a una valla más bajita que permite las fotos pero de una manera más controlada y segura.

Cartel colocado en el acceso al Guachinche Casa Aguere. Facebook

España tampoco se libra de la polémica. Este verano un guachinche de La Laguna, en Tenerife, se hizo paradójicamente viral al colocar en su puerta un cartel que decía "Prohibida la entrada a influencers".

El restaurante tradicional Casa Aguere insistía, no sin polémica, que lo único que quería era "construir comunidad" y proteger a sus clientes, aunque no todo el mundo se lo tomó bien, al menos en redes.