La capital tiene una manera muy suya de entender la vida. Está en las conversaciones que se alargan en la barra de un bar, en el café que se toma sin mirar el reloj y en las plazas que, al caer la tarde, se convierten en puntos de encuentro.

También en los comercios de toda la vida y en esa costumbre de hacer de cualquier ocasión una celebración.

Una identidad que no siempre se halla en las grandes avenidas ni en los monumentos más fotografiados, sino en los pequeños rituales que dan forma a la vida urbana.

La fuente fluye en el centro de la plaza con la monumental silueta del Palacio de Cibeles bajo el sol. Stock by M

Y es que ser madrileño es, en cierto modo, una actitud. Una mezcla de espontaneidad y carácter que ha sobrevivido al paso del tiempo, a las transformaciones urbanísticas y a las distintas generaciones que han fijado en este lugar su hogar.

El Madrid castizo tiene, además, su propio imaginario. El giro de un chotis, los farolillos que adornan las calles durante las verbenas de agosto o el mantón de Manila que vuelve a salir del armario en las fiestas populares.

Una verbena en la ciudad

Sin embargo, lo castizo no pertenece únicamente al pasado ni necesita quedarse encerrado en una estampa costumbrista.



Es precisamente esa mirada la que inspira Casa Verbena Madrid, el hotel boutique que acaba de abrir sus puertas en la calle de Preciados con una propuesta que busca acercar al viajero a la vida cotidiana de la capital.

La clásica placa de cerámica con el nombre de la calle de Preciados reposa en la esquina de un edificio de piedra, recortada contra las fachadas y el cielo madrileño. Mario Guti

Más que reproducir sus símbolos más reconocibles, el establecimiento toma como punto de partida las costumbres, los espacios y los encuentros que forman parte de su carácter.

Integrado en Outset Collection by Hilton, Casa Verbena es el primer establecimiento de esta colección en Europa.

Los tejados del centro de Madrid se suceden en primer plano, dejando ver al fondo la monumental cúpula del Palacio Real Tanukiphoto

Ocupa una ubicación céntrica desde la que asomarse al pulso de la ciudad, entre las fachadas de Preciados y los tejados que dibujan el horizonte madrileño.

Su nombre no es casual. La verbena, entendida como una celebración popular que reúne a vecinos alrededor de la música y las tradiciones compartidas, sirve como declaración de intenciones. La idea es trasladar al hotel ese espíritu de encuentro que forma parte de la cultura madrileña.

El Madrid de Lorenzo Castillo

Los interiores llevan la firma del diseñador madrileño Lorenzo Castillo, que interpreta ese imaginario local a través de una combinación de materiales cálidos, texturas superpuestas, vidrio acanalado y acabados en latón.

Las obras inspiradas en el costumbrismo completan una propuesta que evoca el patrimonio arquitectónico y cultural de Madrid desde una perspectiva contemporánea.

Las mesas vestidas para el desayuno y los sillones de terciopelo verde se disponen frente a un selecto bufé. Hilton

En sus 45 habitaciones, muchas de ellas abiertas a la calle de Preciados, las vistas forman parte de la experiencia. Algunas incorporan terrazas desde las que contemplar los tejados de la ciudad y, en el horizonte, el Palacio Real.

Una panorámica que recuerda que el entorno también se descubre desde arriba, entre antenas, cubiertas y edificios de época.

La luz de Madrid alumbra el cabecero y los detalles tapizados en tonos teja. Hilton

La identidad local continúa por la mañana, alrededor de la mesa. El desayuno autóctono reúne churros inspirados en la herencia de los locales más emblemáticos, pan con tomate y jamón ibérico, tortilla española, zumo recién exprimido y café tostado localmente.

Una selección que lleva algunos de los sabores cotidianos de Madrid al comienzo del día.

Una guía castiza

Esa mirada hacia las costumbres de la capital continúa fuera del hotel con Our Madrid, una guía ilustrada y estacional creada en colaboración con un artista local.

La propuesta invita a descubrir la villa a través de sus comercios centenarios, sus tabernas y esos rincones donde la costumbre no es un mero recuerdo, sino una parte viva del día a día.

Desde la Plaza Mayor se contempla la calle de Toledo, con sus fachadas en tonos ocres y sus clásicas tabernas. Víctor

Esta temporada, el recorrido propone recrear una mañana sin prisas, con paradas que permiten acercarse al patrimonio cotidiano del centro.

Una de ellas es Casa Labra, la clásica taberna donde detenerse para tomar un aperitivo de pie y probar su bacalao frito recién hecho, en una escena que remite a la costumbre de reunirse alrededor de la barra.

Gemini_Generated_Image_3dhgst3dhgst3dhg.jpg Tamorlan

La ruta continúa en Casa Yustas, sombrerería de época que conserva el vínculo con un oficio artesanal, y en Lhardy, donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo entre sus salones icónicos y la posibilidad de tomar un consomé o llevarse algunos dulces para el camino.

Camisería Burgos, fundada en 1906 y ligada al arte de la sastrería a medida también encuentra su lugar en esta lista de recomendaciones.

Las mesas vestidas con mantelería blanca y sillas de tapicería roja se distribuyen por el histórico comedor del restaurante Lhardy. Restaurante Lhardy

Su trayectoria está vinculada a figuras como Cary Grant y a la confección de camisas para la Casa Real española, un ejemplo de cómo ciertos establecimientos han mantenido intacto su sello a lo largo de generaciones.

Más que una lista de direcciones, Our Madrid propone una forma de acercarse a la villa desde sus pequeños rituales y sus negocios emblemáticos, descubriendo que buena parte del carácter local permanece en aquellos lugares que han acompañado al entorno durante décadas.

Una cubitera con champán y copas aguardan sobre la mesa de una luminosa terraza de suelo ajedrezado. Hilton

Según Álvaro Mazaheri, director general de Arte Hoteles, el objetivo es que cada estancia permita descubrir otra perspectiva del lugar, tanto para quienes llegan por primera vez como para quienes regresan con ganas de explorarlo de una manera diferente.

En una ciudad que cambia constantemente, reivindicar lo castizo no significa quedarse anclado en la nostalgia. Supone reconocer el valor de aquello que permanece en la memoria colectiva y que explica mejor que ningún monumento qué significa sentirse de aquí.