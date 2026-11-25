En una de las calles principales de Copenhague, frente a la plaza del Ayuntamiento, emerge de pronto un portón gigante que se abre al increíble mundo de la diversión. No hace falta portar maletas ni mochilas. Simplemente hay que dejarse llevar por el precioso diseño de unos juegos que llevan más de 180 años volviendo locos a niños y mayores.

Se trata del Tivoli, el segundo parque de atracciones más antiguo del mundo que abrió sus puertas el 15 de agosto de 1843, y que inspiró al mismísimo Walt Disney para crear sus increíbles Disneyworld por el mundo.

Cuando empieza a acercarse el invierno, la magia llega a su floración en estos jardines. Según el año, dos soldados gigantes de madera o dos grandes osos con sombreros o lo que surja custodian uno de los lugares más bonitos de visitar en estas fechas mientras que los setos, lagos y edificios históricos del Tivoli se convierten en la imagen más perfecta de la Navidad que podamos encontrar.

Todo el parque Tivoli se transforma en un pequeño pueblo escandinavo completamente adornado. iStock

Desde finales de noviembre y hasta el 3 de enero, el Tivoli se disfraza de un pueblo escandinavo idílico, lleno de miles de luces, casitas de madera de colores, música por todos lados, nieve que no cae del cielo, atracciones voladoras y un aroma constante a dulces que conecta con nuestros mejores recuerdos infantiles.

Se trata de su famoso Mercado de Navidad, que no es únicamente el mejor lugar para comprar adornos, artesanía y regalos, sino que es un espectáculo en sí mismo donde es posible ver cómo los elfos trabajan a toda máquina para que a nadie le falte un regalo entre más de 80.000 bolas navideñas y un millón de luces.

Las fuentes como pantallas

El mercadillo no es un elemento aislado dentro del parque, los árboles se iluminan y las fuentes se convierten en el escenario perfecto donde se proyectan espectáculos de luces y sonidos, como el Tivoli Magical Christmas Animation, creado por el artista Morten Just Hansen.

También hay una pista de hielo para patinar, entre montaña rusa y tiovivo, y los paseos musicales de la prestigiosa Guardia Juvenil que recorre las calles principales con sus tradicionales pantalones blancos y el gorro negro de pelo.

Todas las tiendas y talleres se concentran en casas de madera y de distintos colores que conforman el gran mercado navideño. iStock

Entre lo que podemos encontrar en el mercadillo están los adornos de Navidad, cajas de música y gorros de lana. iStock

Además, entre las casetas de colores podemos encontrar figuras para adornar el árbol, elfos mecánicos, prendas de lana como gorros o guantes y unas cajas de música preciosas. Lo mejor es deambular por los abetos iluminados y a ritmo de villancico elegir entre comprar un recuerdo, probar la adrenalina de las atracciones o seducirse por los típicos dulces de estas fechas.

No podemos dejar de subirnos, rodeados de guirnaldas y cascanueces, a la montaña rusa de madera de 1914 que es la estrella del parque, o a la torre de caída libre de 63 metros de altura con unas vistas impresionantes o a la atracción que alcanza cerca de los 100 kilómetros con giros de 360 grados, entre otras.

Y todo, rodeados del aroma del gløgg que nos guiará, como si fuera el flautista de Hamelin, entre puestos y visitantes. Este vino caliente típico de la zona escandinava, especiado con canela, clavo, cardamomo y piel de naranja, es el trago ideal para entrar en calor mientras la nieve, real o imaginaria, el efecto es el mismo, envuelve todo.

Otro clásico que no podemos dejar de llevarnos a la boca son los æbleskiver, pequeñas bolas de masa frita que se sirven con mermelada y azúcar glas. Es uno de los dulces más populares de Dinamarca, junto con las almendras tostadas, el chocolate y las galletas.

El parque Tivoli se decora con 80.000 bolas de Navidad y un millón de luces. iStock

La casa de Papá Noel

El Tivoli también es el lugar perfecto para poder tener una cita con Papá Noel ya que tiene instalada una casa al aire libre, dentro del parque, que ocupa durante los días previos a estas fiestas tan familiares. Aquí prepara parte de las rutas de los regalos que va a repartir durante las Navidades y aquí podemos conocerlo personalmente, además de entregarle nuestra lista de deseos.

La entrada al parque Tivoli es siempre un atractivo turístico en la Navidad de Copenhague. iStock

Lo que distingue a este mercadillo de otras citas en Copenhague es la combinación perfecta entre espíritu navideño y las atracciones que permanecen abiertas con borlas y adornos por todos lados. Por eso, resulta un plan perfecto sobre todo para las familias, que pueden pasear con sus pequeños en el mundo increíble de la Navidad pero también aprovechar la adrenalina típica del lugar.

Lo mejor para esta visita es esperar a que caiga el sol y las bombillas hagan su magia. Es verdad que de día podemos ver mejor la decoración, pero es cuando cae la noche cuando arranca la mayoría de los espectáculos de luces y sonidos y las casetas y los jardines se convierten en una estampa perfecta.

Eso sí, el mercadillo de Navidad no se puede visitar al margen del parque por lo que hay que sacar la entrada para poder visitarlo.