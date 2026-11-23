Solo 100 kilómetros separan la capital inglesa, con sus enormes avenidas y altos edificios, de las apacibles calles medievales de Winchester, en el condado de Hampshire. Una de esas ciudades pequeñas, manejables y rodeadas de magníficos paisajes protagonizados por verdes colinas y praderas que recuerdan que la vida rural británica no se halla demasiado lejos: está ahí, a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la historia que concentra este atractivo destino es absolutamente extraordinaria —aunque complicada de resumir en solo unas líneas—. Sus orígenes se remontan a la Edad del Hierro, con un importante pasado como asentamiento romano que la dotó de una primera muralla defensora y de un trazado urbano muy marcado.

Pero fue la figura de Alfredo el Grande, rey de Wessex, la que puso todas las miradas en ella: él la reconstruyó, él la volvió a fortificar para defenderse de los vikingos, él impulsó la educación y la cultura y él la confirmó como uno de los principales núcleos de poder del país. Hoy, se puede admirar una estatua de bronce en honor al antiguo monarca en The Broadway, a solo un salto del centro.

El rey Alfredo El Grande, el artífice de este bello rincón. Oficina de Turismo de Winchester

Sin embargo, con los siglos, Londres fue ganando protagonismo político, algo que impidió que Winchester mantuviera su peso religioso, económico y ceremonial. De hecho, fue el lugar elegido para la boda de María de Tudor, reina de Inglaterra, y Felipe II de España en 1554. Un importante evento que siguió situando a la urbe en el mapa del mundo.

Con la mirada al cielo

Para impregnarse del alma de la ciudad y entender el destino es fundamental recorrer las calles de su centro histórico. Sin embargo, la mirada se irá en todo momento hacia la increíble silueta de su catedral, la absoluta y verdadera protagonista de Winchester y una parada imprescindible para seguir comprendiendo su importancia.

El paraje de la catedral recoge amplios parques y senderos que permiten observar el monumento desde muchos puntos de vista. Oficina de Turismo de Winchester

Su construcción comenzó en 1079, pero sufrió transformaciones varias a lo largo de los siglos. Hoy, adentrarse en ella es recibir un baño de monumentalidad vestido de elementos normandos, góticos y renacentistas. Detalles que bien invitan a prendarse de ella: hay que recorrer su nave central, una de las más largas de Europa, admirar sus coloridas vidrieras y prestar atención a los detalles de sus techos y capillas.

Antes de partir, es obligatorio presentar los respetos a una figura estrechamente vinculada a la ciudad: los restos de Jane Austen, una de las escritoras más aplaudidas de la literatura universal, se hallan enterrados aquí, en una de las naves laterales. Sobre su lápida, a diario, se deposita un ramo de flores frescas.

Su impresionante coro se incrusta en la nave central. Unsplash

Oda a las letras

Es precisamente la figura de Austen la que nos lleva de la mano hasta College Street, una coqueta calle de preciosas casitas cuyas fachadas de piedra representan la idílica estampa de la ciudad.

En una de ellas fue donde pasó la escritora sus últimos días: ya con la enfermedad bastante avanzada —nunca se supo exactamente qué afección fue la que le llevó a fallecer a los 41 años—, se mudó junto a su hermana Cassandra al número 8 de esta vía para poder estar más cerca de su doctor.

College Street es una de las arterias de la localidad. Oficina de Turismo de Winchester

Un cortejo fúnebre formado por cuatro hombres —las mujeres tenían prohibido en la época asistir a los funerales— acompañó a Austen hasta la catedral tras su muerte, el 18 de julio de 1817.

Solo hay que avanzar unos números más allá, hasta el 11, para encontrar P&G Wells, la que dicen que es la librería más antigua de Inglaterra, también vinculada a la autora. Fundada en 1729, lleva desde 1789 en esta ubicación y la mismísima Austen dejó constancia en sus escritos de haber comprado libros en ella cuando visitaba la ciudad desde Chawton, donde vivió gran parte de su vida junto a su madre y su hermana.

Bien merece la pena echar un vistazo a su interior, donde hay una parte dedicada especialmente a Austen. Salir de allí con un ejemplar de Orgullo y Prejuicio o de Emma bajo el brazo, siempre será un bonito recuerdo.

P&G Wells, una reliquia de la literatura. Oficina de Turismo de Winchester

Sin dejar la misma calle, y antes de continuar descubriendo la ciudad, otro must que incluir en la ruta: Winchester College merece la pena ser descubierto a través de una visita guiada que permite adentrarse en su interesante universo académico.

El colegio, una de las instituciones educativas más antiguas del país, fue fundado por William of Wykeham en 1382, obispo de Winchester y canciller de Inglaterra, y hoy día continúa en activo en los mismos edificios medievales. Es fascinante recorrer sus patios y claustros, su capilla gótica y su antiguo comedor sintiendo que, en cada rincón, en cada sala, permanece ese ambiente que traslada a épocas pasadas.

Probablemente, Winchester College, es uno de los colegios más bonitos del país. Oficina de Turismo de Winchester

Una mesa redonda e historia

Hay mucho más en Winchester de lo que se puede imaginar a priori. Tanto es así, que incluso el mismísimo rey Arturo tiene relación con ella. Hay que caminar hasta Westgate para descubrir las razones, una de las antiguas puertas fortificadas de Winchester: levantada en el siglo XIII, funcionó como prisión para deudores durante 150 años.

Pero hablábamos de Arturo, no nos olvidemos, y la explicación se halla a apenas unos metros de distancia, en The Great Hall. Este edificio, uno de los escasos vestigios del antiguo castillo de la ciudad que aún permanecen, tiene su origen en el reinado de Enrique III y está considerado uno de los mejores ejemplos de salón medieval de toda Inglaterra.

Un gran salón medieval que ha sido escena de importantes actos históricos. Oficina de Turismo de Winchester

Nada más entrar en él, aparece, imponente y colgando de una de las paredes, la conocida como Mesa Redonda del Rey Arturo. Un apunte: no, no es realmente una reliquia del legendario rey, sino que probablemente fue encargada hacer por Eduardo I para un torneo vinculado a la leyenda, pues durante siglos se ha alimentado la idea de que Winchester pudo ser la verdadera Camelot.

Sea como fuere, Enrique VIII mandó pintar en 1522 los nombres de los caballeros en ella, además de una imagen del rostro del propio rey Arturo.

Recargando pilas

Recorrer el entramado de callejuelas que componen el núcleo comercial de Winchester, como High Street, Parchment Street o Jewry Street, supone enfrentarnos a un sinfín de comercios locales colmados de cosas bonitas.

Pequeñas boutiques de firmas de diseño nacionales o bonitos concept-stores con productos para el hogar se alternan aquí con galerías de arte, pubs de estilo tradicional y alguna que otra sorpresa, como el propio Museo de la ciudad de Winchester, que aunque discreto y humilde, otorga una idea general sobre la historia y tradiciones de la urbe.

Los establecimientos clásicos guardan dentro tesoros de la literatura. Unsplash

Para probar la gastronomía local también son abundantes las opciones: en un edificio del siglo XVII desbordante de encanto, y a unos pasos de la catedral, está The Old Vine Hotel, que cuenta con seis habitaciones y un restaurante de estilo clásico donde catar los sabores más auténticos de Winchester.

Para algo más vanguardista, está Projects Store & Kitchen, donde conviven una propuesta gastronómica sostenible y verde, con una tiendita de todo tipo de objetos elaborados por más de treinta artistas. La merienda, eso sí, en Coffee Lab Academy, cuyos cafés de especialidad y rollos de canela son absolutamente exquisitos.

Incluso las fachadas de los restaurantes bien merecen una foto. Unsplash

A la hora de buscar el descanso, eso sí, valdrá la pena conducir hasta las afueras de Winchester. A solo cinco kilómetros, en plena campiña de Hampshire, se halla Lainston House, un hotel boutique de 5 estrellas desbordante de magia que invita a disfrutar de esa Inglaterra más señorial.

La elegante mansión, construida a finales del siglo XVII en ladrillo rojo, conserva el aire de las grandes casas de campo británicas, con una larga avenida de tilos que conducen hasta su entrada e infinitos jardines y zonas verdes que la rodean.

El Lainston House recuerda a una bonita casad e campo reestructurada. Lainston House

En sus entrañas, 50 habitaciones y suites rebosantes de personalidad, salones donde relajarse al calor de la chimenea y rincones con un importante pasado, como la capilla del siglo XII o el jardín amurallado, que atesora su propio huerto.

Lo cultivado en él se utiliza en The Avenue, el reputado restaurante del hotel, y en The Wellhouse, donde los platos se cocinan al fuego de leña. Además, el exclusivo alojamiento cuenta con una escuela de cocina espectacular.