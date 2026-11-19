Disneyland Paris siempre es un buen plan para vivir la Navidad. Los personajes de la factoría Disney se transforman en portadores de buenos deseos hasta el próximo 6 de enero, incluso cuando se trata de villanos.

Pero este año, el parque tiene un reclamo más intenso que nunca: la primera Navidad de Frozen en París.

El hogar de Elsa y Anna se ha convertido en el lugar más ansiado de quienes visitan estos días Disneyland porque les traslada a un pueblecito noruego donde podemos encontrarnos a leñadores empáticos recorriendo el puerto, un barco con las dos hermanas zarpando entre fuentes de agua o un grupo cantando villancicos en compañía del muñeco de nieve más famoso de la historia.

El reino de Frozen se ha adornado para recibir su primera Navidad con los colores rojo y morado como destacados. E. E.

Y es que el reino de Arendelle, en el Disney Adventure World, se ha transformado para este fin de 2026 en un lugar lleno de adornos navideños inspirados en la artesanía tradicional nórdica, en una estampa muy especial y con un árbol de Navidad que ilumina la entrada de World of Frozen, calentando un poco el ambiente.

De hecho, mientras que en el resto del parque los colores que marcan el inicio de esta temporada mágica son el rojo y el verde, en el Mundo de Frozen el azul y el morado de las vidas de Elsa y Anna copan las banderolas, sus nuevos trajes de invierno, las bolas del árbol y hasta el escenario de madera donde no paran de pasar cosas al pie de la Montaña del Norte.

Si lo que queremos es vivir la experiencia completa, podemos contratar el desayuno con las princesas en el restaurante The Regal View Restaurant dentro del parque y pedir una mesa con vistas al reino de Frozen para visitarlo sin público, ya que el café o chocolate da derecho a entrar mucho antes en Disneyland que el resto de visitantes.

Además, no podemos perdernos la tienda oficial de Frozen y, sobre todo, el servicio de caracterización de Elsa y Anna, con peluquería, maquillaje y corona, o la caseta donde comprar todas las miniaturas de la película que te quepan en un bote de cristal.

Detalles de la decoración navideña que ha conquistado el parque hasta el 6 de enero. E. E.

Cuatro escenarios únicos

1. The Arendelle carolers

Uno de los espectáculos más especiales que se pueden vivir estos días es The Arendelle carolers, una pieza musical de aproximadamente quince minutos dirigida por Olaf junto a un coro de villancicos con una sorpresa final: las reinas Anna y Elsa. El escenario de madera no puede ser más increíble porque se ubica justo delante del castillo y con la Montaña del Norte al fondo. Además, mientras suenan canciones del cortometraje “Olaf's Frozen Adventure” de Walt Disney Animation Studios, como “Ring in the Season” o “When We're Together”, la nieve cubrirá el pueblo de Arendelle dando lugar a un momento verdaderamente mágico.

El espectáculo de Mamá Noel se ha convertido en el preferido de estas fechas en Disneyland. E. E.

2. Mamá Noel (o Miss Klaus) salvando la Navidad

Papá Noel es uno de los fijos de la cabalgata navideña que recorre la calle principal del parque y se para frente al castillo. Es la carroza estrella que cierra el desfile y además tiene su propia casa para poder ir a visitarlo. Sin embargo, este año la protagonista es Mamá Noel o Miss Klaus que es la verdadera salvadora de la Navidad ya que recupera las cartas de los deseos que los pequeños, y los mayores, enviamos a la casa de Santa Klaus con nuestros deseos. En Castle Stage, la señora Klaus se encuentra con Minnie Mouse en una nueva celebración musical con canciones navideñas originales que elevan la alegría y la magia de todos los visitantes.

El desfile de los personajes de Disney con Papá Noel es uno de los más aclamados, sobre todo cuando oscurece. E. E.

3. El Mickey's Dazzling Christmas Parade frente al árbol de los deseos

Los personajes de Disney se pasan el día invocando a la fuerza de los que los creó, la magia. Y no hay nada más mágico que la Navidad, sobre todo cuando aparecen las carrozas iluminadas por miles de bombillas y todos se ponen sus trajes especiales de estas fechas para vivir un momento único. Lo mejor para disfrutar de este increíble desfile es colocarnos cerca del gran árbol de los deseos de 24 metros de altura, que está ubicado frente al City Hall, nada más entrar al parque, y esperar el juego de música y luces que envuelve Main Street nos traslade a otro tiempo y a otro lugar.

4. Jack Skellington de la película "Pesadilla antes de Navidad"

A lo largo del año, podemos ver deambular por Frontierland, la zona del Lejano Oeste americano a Jack Skellington, el personaje de la película de Tim Burton, 'Pesadilla antes de Navidad'. Pero en estos días, Jack se convierte en Santa Clavos (Sandy Claws), con su perfecto traje navideño y recorre parte de Critter Corral acompañado de Sally, en uno de los momentos de la Navidad de Disneyland.

Los villancicos nórdicos son los encargados de crear la atmósfera perfecta en el Reino de Frozen. E. E.

Una Nochevieja mágica

Lo que muchos visitantes no saben es que se puede despedir el año en el propio parque que organiza un día especial con música y mucho Disney. De hecho, los dos Parques Disney han organizado para este 31 de diciembre su propia Fiesta de Nochevieja donde recibir el nuevo año con fiestas protagonizadas por los personajes Disney.

Además, el cierre de esta jornada mágica serán los espectáculos nocturnos. En Disney Adventure World, la Nochevieja adoptará un espíritu festivo con celebraciones en todas sus tierras y, sobre todo en World of Frozen, con un show de drones y fuegos artificiales ambientado en la propia película.

Hasta Stitch se une al espíritu mágico de estas fechas en Disneyland. E. E.

En el Parque Disneyland, serán los distintos personajes los que se unirán a una celebración con DJ seguida de un espectáculo especial de fuegos artificiales que iluminará a medianoche el cielo sobre el Castillo de la Bella Durmiente.

Los restaurantes también tendrán su propia oferta especial con delicias culinarias para vivir, por unas horas, en un auténtico cuento de hadas.