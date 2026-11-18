El 11 de noviembre de 1926, tres años antes del crack del 29 que cambiaría todo, Estados Unidos inauguraba una carretera de más de 4.000 kilómetros que unía Chicago con California atravesando ocho estados: Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California.

Era el camino que conectaba el Medio Oeste con el Pacífico, que permitía a los estadounidenses probar el sabor de una libertad alentada por el boom de la industria automovilística. Era la famosa Ruta 66 que ahora cumple 100 años.

Pero esta legendaria carretera, que había nacido básicamente impulsada por la modernización y la industria, pronto se convirtió en el escenario de la cara más dura de ese capitalismo.

La imagen típica de esta carretera que vende la auténtica alma estadounidense. iStock

Tras la crisis que cambió el mundo, el Crack del 29, muchos campesinos abandonaron sus pueblos y se exiliaron a través de la Ruta 66 buscando trabajo en la California más próspera.

Esa imagen menos mítica fue la que llevó al escritor John Ernst Steinbeck a bautizarla como "Mother Road" o "carretera madre" en su novela Las uvas de la ira y relatar el drama social que vivieron los campesinos que ponían todas sus esperanzas de vida en esta ruta pero acababan siendo explotados al otro lado del país.

El aura más mítica la consiguió más tarde, en los años 60, cuando asumió un papel más festivo y cultural. El espíritu aventurero y la búsqueda de una sensación de libertad llevaron a muchos a coger una caravana y recorrer algunos de los parajes más espectaculares de Estados Unidos rodeados de diners, moteles con carteles de neón y pueblos que parecían detenerse en el tiempo.

El mapa de la Ruta 66 que cumple ahora 100 años desde que se inagurara la carretera. iStock

Kilómetros y kilómetros de una nada casi absoluta que terminaban con la estampa de estas playas de ensueño en el Pacífico. Una experiencia que todos querían vivir para sentir ese sueño americano y esa auténtica cultura americana.

Aunque dejó de formar parte oficialmente de la red de carreteras federales en 1985 con la llegada de las autopistas, su legado ha sobrevivido al asfalto.

Buena parte del antiguo trazado puede seguir recorriéndose y localidades enteras mantienen vivo su vínculo con la conocida como ‘Mother Road’. En el camino no podemos dejar de detenernos en estos 10 escenarios únicos.

El cartel en Adams Street que da origen a la Ruta 66 en Chicago. iStock

Chicago

Aunque el gran atractivo de la ruta es salirse de las grandes ciudades y atravesar estados como Misuri, Kansas, Oklahoma y Texas, no podemos perder de vista el encanto de la ciudad que vio nacer a esta carretera. El lugar donde tenemos que dirigirnos es a Adams Street, en pleno centro de Chicago y donde está ubicado el cartel de inicio. Cerca tenemos hoteles históricos como Palmer House Hilton o diner como Lou Mitchell’s, abierto desde antes de poner el asfalto. Lo mejor es recorrer esta calle hacia el oeste mirando por el retrovisor el inolvidable corazón de esta ciudad.

Los graneros pintados cerca de Meramec Caverns. iStock

Meramec Caverns

Estas cuevas con más de 400 millones de años son uno de los escenarios que brinda la naturaleza a quienes optan por recorrer esta carretera. Ubicadas cerca de Stanton y Sullivan, ya en Misuri, es uno de los lugares donde hay que detener el coche para recorrer su profundidad pero también para conocer que aquí, según cuentan, el famoso forajido Jesse James, consiguió esconderse de las autoridades y hasta huyó por el río subterráneo. Nos daremos cuenta de que se acerca esta parada porque la carretera se llena de graneros con mensajes que se hicieron muy famosos en los años 60.

Springfield Botanical Gardens

Este gran parque natural con 46 hectáreas en la cuna de la Route 66, Springfield (Misuri) es el mejor lugar para respirar, estirar las piernas en algunas de las caminatas al aire libre y admirar sus jardines temáticos como el japonés o las rosaledas. También podemos pasear por el Lago Drummond y hasta ver cómo era una granja en el siglo XIX que marcó el carácter de los ciudadanos de este estado norteamericano.

Oklahoma es uno de los estados por descubrir en esta Ruta 66. iStock

Turkey Mountain Area

Situada en Tulsa, Oklahoma, muy cerca de donde la carretera se cruza con el río Arkansas, este espacio natural permite hacer senderismo, buscar miradores panorámicos y darle sentido a algunas de las formaciones rocosas que son el hogar de águilas y pelícanos. Ya en este estado, también podemos visitar la Blue Whale of Catoosa, una de las imágenes del recorrido o el Museo Oklahoma Route 66, en Clinton, con imágenes de lo que realmente ha supuesto este camino para Estados Unidos.

Estas formaciones rocosas en la Ruta 66 es una de las 10 maravillas de las que podemos disfrutar por el camino. iStock

Palo Duro Canyon State Park

El segundo cañón más grande de EEUU, el de Palo Duro, es un aperitivo de lo que veremos alguna jornada más tarde. El Faro, la formación rocosa más emblemática, es una excursión única si vamos por la Ruta 66. Es un sendero de 9 kilómetros, ida y vuelta, para llegar a una de las vistas más increíbles de esta zona del país. El centro de visitantes, ubicado en la cima, es el lugar perfecto para hacernos una idea de la grandiosidad del cañón y hasta podemos contratar un paseo a caballo para descubrir otras formaciones. A las afueras de Amarillo, en Texas, está Cadillac Ranch, una mítica expresión artística de diez Cadillac semienterrados en el suelo y cubiertos de grafitis. Una estampa que querrás llevarte en tu viaje por la 66.

Blue Hole

A pesar del Blue Hole, un manantial artesiano natural en Santa Rosa, entrar en Nuevo México es incorporarse a paisajes cada vez más desérticos como en Tucumcari y Albuquerque. Por eso, es una buena idea darse un buen baño en este estanque circular de agua cristalina, de un color azul intenso que se está renovando constantemente. Además, podemos probar a hacer esnórquel o buceo antes de atravesar Central Avenue de Albuquerque que es uno de los trazados históricos de la ruta.

La Blue Mesa es uno de los espacios más espectaculares del Petrified Forest National Park. iStock

Petrified Forest National Park

El único parque nacional de EEUU que atraviesa esta ruta es como un desierto montañoso pintado por los elementos. Un capricho de la naturaleza que te dejará sin habla. Así que mejor dejamos el coche y disfrutamos de los miradores como Kachina Point o Nizhoni Point y sus vistas espectaculares a las colinas arcillosas con estratos de colores rojos, naranjas, rosas y púrpuras. También hay que hacer el sendero circular que recorre la Blue Mesa con sus montañas de bentonita de tonos azulados y grises donde se puede ver uno de los elementos más espectaculares: troncos fosilizados. Es la antesala perfecta para lo que viene después.

El Gran Cañón en Arizona es uno de los espectáculos a los que te lleva directo la Ruta 66. FilippoBacci iStock

El Gran Cañón

Llegados a este punto, Flagstaff y Williams en Arizona, es necesario hacer un pequeño desvío de la Ruta 66 de los que merece mucho la pena para visitar el South Rim o Borde Sur de El Gran Cañón. Ahí tenemos que recorrer la ruta de los miradores, para tener panorámicas impresionantes como la de Hopi Point, sobre todo al atardecer. O llegar hasta Mather Point y Yavapai Point, que son el punto ideal para ver la inmensidad del cañón. Cerca está también Seligman, el pueblo que inspiró la película de Cars.

Vista del cráter Amboy al atardecer en el desierto de Mojave, California. iStock

Amboy Crater

En un paisaje que sigue siendo desértico, como es Mojave, ya en California, el final de la ruta no puede bajar el ritmo y lo mejor es desplazarnos hasta el Cráter Amboy, un gigantesco volcán extinto de 75 metros de alto que mantiene el color oscuro de su lava negra. Hay varias rutas por los alrededores y hasta el borde del cráter que es una experiencia única. Podemos asomarnos a la caldera y caminar hacia la brecha para ser conscientes del silencio absoluto que se respira en este paisaje marciano.

La playa de Santa Monica es el final perfecto para 4.000 kilómetros de escenarios únicos. iStock

Santa Mónica

Si hemos hecho los 4.000 kilómetros desde Chicago tenemos que llegar al cartel más emblemático de la Ruta 66, "End of the Trail", en el muelle de la playa de Santa Mónica, el gran final del camino. Una vez allí, no podemos perdernos el Carrusel Looff Hippodrome, con sus caballos de madera tallados a mano, y comer algo en el Bubba Gump, el restaurante inspirado en la película Forrest Gump.