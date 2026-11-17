Los aeropuertos del mundo llevan décadas intentando convertirse en lugares con alma, conscientes de que muchos pasajeros se ven abocados a pasar allí horas y horas muertas por un transbordo aéreo o un retraso.

Pero en pocas ciudades pueden hacer que el tiempo entre vuelos pase en un ambiente navideño, con un sabroso olor a almendras tostadas, un vino caliente en la mano y una salchicha a la parrilla, entre puestos de abetos e iluminación de colores.

Este milagro de la Navidad solo ocurre en el aeropuerto de Múnich, desde el 13 de noviembre al 27 de diciembre, cuando se coloca, desde hace más de 20 años, un auténtico mercadillo de Adviento entre las terminales 1 y 2. Es el conocido como Weihnachts- und Wintermarkt am Flughafen München.

El mercadillo del aeropuerto de Munich ocupa 2.000 metros cuadrados que incluyen una pista de hielo. Aeropuerto Munich

De lunes a domingo, en horario de 11 de la mañana a nueve de la noche, la salida de la terminal te transporta directamente a un pequeño pueblo bávaro con más de 40 puestos de madera donde podemos divertirnos igual que en cualquiera de los mercadillos que se organizan en toda Alemania, aunque sea con la maleta en la mano.

Junto a las casetas, también podemos disfrutar de un bosque de abetos naturales del que sobresale el gran árbol de Navidad del aeropuerto de Múnich, decorado con luces y adornos típicos de estas fechas, que es la mejor despedida o bienvenida para los viajeros.

Pero el Mercadillo del Aeropuerto de Múnich no es uno cualquiera donde comprar un recuerdo y ya. Hay puestos de artesanía que realizan talleres de pintura, tiendas donde comprar los mejores recuerdos tradicionales para estos días y mucha gastronomía que probar.

En un bosque de abetos naturales está el árbol de Navidad de este mercadillo. Aeropuerto de Múnich

Además, cuenta con una programación musical en directo todos los días que, entre djs y villancicos, demuestra que la música tradicional bávara es el mejor antídoto para amortizar el estruendo de los motores de los aviones despegando y aterrizando.

En más de 2.000 metros cuadrados que ocupa esta feria, nada mal para ser un aeropuerto, encontramos también una pista de hielo donde nos podemos pasar todas las horas muertas que queramos patinando por sólo 5 euros al día.

Hay servicio de afilado de cuchillas de patines y, si no llevamos los nuestros en la maleta, siempre los podemos alquilar allí mismo por otros cinco euros.

La pista de hielo es una de las principales atracciones ya que se puede patinar por 5 euros todo el día. Aeropuerto de Múnich

En las últimas ediciones, incluso se ha montado también una pista de eisstockschießen, un deporte bávaro tradicional parecido al curling, que se puede aprender por 25 euros la hora, bajo reserva, y que abre una puerta a un mundo bien diferente en cuanto a deportes de invierno.

Hay que tener en cuenta que este mercadillo se ubica justo antes de pasar los controles de seguridad, por lo que también es accesible para quienes estén esperando a un viajero, busquen una experiencia diferente o simplemente quieran patinar en uno de los aeropuertos más concurridos de Alemania.

Para los pasajeros que quieran salir, no hay problema, pero tienen que tener en cuenta que se necesita una hora, más o menos, si queremos patinar o comer con calma y un poco menos si nuestro plan es, simplemente, tomar un vino caliente, recorrer las casetas y respirar un poco de la Navidad bávara antes de volver a subir al avión.

El mercadillo de Christkindlmarkt de Marienplatz es uno de los más famosos de Múnich. iStock

Este mercadillo también es una buena alternativa para quien no dispone de tiempo suficiente para visitar otras ferias del centro de la ciudad como el Christkindlmarkt de Marienplatz, que es el más famoso y antiguo de Múnich.

En este caso, podemos sentir el espíritu navideño sin tener que desplazarnos ni salir del aeropuerto.

Como en todo buen mercadillo alemán, la comida ocupa un lugar protagonista entre las distintas casetas. Además del clásico glühwein, el vino tinto caliente especiado que se sirve en tazas decoradas, no faltan los bratwurst o las almendras caramelizadas, dos clásicos de la gastronomía navideña en Baviera.

En esta 21 edición, el mercadillo del aeropuerto de Múnich ya ha demostrado, con creces, que la Navidad puede aparecer en los lugares más inesperados y que pocos aeropuertos europeos pueden conseguir que los viajeros empiecen o terminen un viaje con el sabor, la luz y la música de la perfecta estampa navideña.