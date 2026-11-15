Las risas, los juegos, los gritos y la algarabía típica de un día perfecto de playa son los protagonistas de Puerto Viejo de Talamanca. También las palmeras, altas y estilosas, cuyos cocos caídos se amontonan en la arena a la sombra de sus enormes hojas.

Algún barquito de vivos colores fondea algo más adentro, donde las aguas cristalinas del Caribe, de tonos tan turquesas que casi parecen de mentira, los mecen con calma.

Estamos en la región de Limón, uno de los rincones paradisíacos más aclamados por los propios costarricenses. Una parte de su litoral con estampas tan idílicas que a menudo protagonizan postales y portadas de catálogos de viajes a destinos exóticos.

Puerto Viejo de Talamanca, una de las zonas que no podemos perdernos en Limón. Berti Benbanaste Unsplash

Un rincón del país de la Pura Vida donde explorar una versión quizás algo más desconocida, cuyo pasado atesora una interesante historia.

Porque resulta que, esta tierra de carácter mestizo y alma afrocaribeña, estuvo profundamente marcada por la llegada de los miles de ciudadanos antillanos que arribaron a la zona para trabajar en la construcción del ferrocarril. Una línea que unió, debido a la proliferación de las plantaciones de café, primero, y de banana, después, la costa atlántica con San José de Costa Rica, la capital.

Precisamente esta casuística fue la que dio lugar a la riqueza de su población, que evolucionó culturalmente hacia una diversidad tan marcada en sus rasgos, su lenguaje —el mekatelyu, una suerte de dialecto inglés pronunciado de manera muy singular— y sus tradiciones, que hoy es parte indiscutible del atractivo y la identidad de Limón.

Los senderos del Parque Nacional Cahuita es una de las actividades preferidas en Limón para disfrutar de la naturaleza. E. E.

Puerto Viejo, la vida de color

Habrá que colocarse ropa cómoda y fresca para hacer frente al clima caribeño, húmedo y caluroso, que por estos lares se respira. Vendrá bien mientras se pasea por las callejuelas sin asfaltar de Puerto Viejo de Talamanca, donde la bicicleta es el transporte rey y las casitas de madera pintadas en vivos colores las que alegran la estampa.

Muchas de ellas alojan tiendas regentadas por artesanos locales en las zonas más bajas, mientras que otras venden deliciosos jugos de frutas, ofrecen clases de surf o peculiares souvenirs del lugar. La música caribeña surge tras alguna que otra ventana, las gaviotas vuelan bajas y la vida transcurre a ritmo tranquilo, dejando las prisas para otros.

La mayor parte de las calles que paseamos, eso sí, van a parar al mar. A esas playas de fantasía en las que los niños se divierten saltando las olas o tirándose de cabeza desde el casco abandonado de un antiguo barco. Un huequito en la arena será suficiente para plantar la toalla y entregarnos al frescor que, sin embargo, resulta mucho más cálido que el de la costa del Pacífico.

En el Parque Nacional de Cahuita encontramos una flora y una fauna riquísima que es su principal atractivo. E. E.

Los osos perezosos son los protagonistas de la fauna que rodea a Limón. E. E.

Oda a la vida salvaje

En busca de algo más de exuberancia y aventura alcanzamos el vecino Parque Nacional de Cahuita, un vergel de inmensa frondosidad y un número infinito de tonos verdes en el que habita una interesante fauna: no en vano, más de 310 especies de plantas pueblan su territorio.

Una franja de selva tropical que se abre paso a través de las playas de arena, llevándonos a explorar las copas de los árboles y la vegetación junto al camino mientras escuchamos el rumor de las olas de fondo.

En este parque nacional, el azul y el verde forman un paisaje único donde disfrutar de la vida salvaje. E. E.

Un sendero de unos 8 kilómetros permite descubrir, en una caminata fácil, los grandes encantos del lugar. Una ruta en la que las sorpresas aparecerán cuando menos se esperen: de repente, se cruzará frente a nosotros un mono carablanca, una familia de mapaches o alguna que otra iguana escurridiza.

Sin embargo, la emoción abrazará bien fuerte cuando el guía señale con el dedo la copa de un árbol: allí, aferrados a una rama, admiraremos la belleza de un par de perezosos moviéndose a ritmo lento.

Cuenta el Parque Nacional de Cahuita con más de 24.000 hectáreas protegidas, sin embargo, apenas 1.100 corresponden a tierra firme: este santuario de biodiversidad es un destino para mirar también bajo el agua, ya que frente a la costa se extiende uno de los arrecifes coralinos más importantes de todo el país.

En torno a él conviven peces tropicales de infinitos colores que demuestran la tremenda vida marina de la zona, lo que nos regala el plan perfecto: un improvisado ratito de esnórquel.

En la zona de Limón, la belleza también está dentro del agua por lo que el snorkel es una actividad casi obligatoria. E. E.

Después, tocará caminar hasta el pequeño pueblo de Cahuita, donde se concentra gran parte del carácter afrocaribeño de la zona. El reggae o el calipso —música de raíces afrocaribeñas, ritmo contagioso y letras ingeniosas que mezclan humor, historias cotidianas y crítica social— cobran protagonismo en unas calles donde predomina el ambiente relajado.

El mismo que se cuece en las terrazas y restaurantes locales: un hueco en cualquiera de sus mesas nos sirve para catar algunos de los platos más icónicos de esta parte del país, como el rice and beans —una especie de gallo pinto costarricense adaptado a la zona caribeña— o el rondón —guiso de pescado o marisco con leche de coco y verduras—.

Al caer la noche, la gastronomía sigue haciéndose fuerte desde los puestos ambulantes que conquistan las aceras. Pequeños refugios gastronómicos que ofrecen bocados de lo más diversos y permiten conocer la cocina más auténtica.

Limón cuenta con una barrera de coral que hace que la vida marina sea un espectáculo. Unsplash

Donde todo comenzó

El broche final lo ponemos en Puerto Limón, la ciudad que da nombre a toda una región y la que estuvo estrechamente ligada a aquel ferrocarril y al comercio del banano en sus orígenes.

El enclave tuvo, además, gran relevancia histórica en relación a uno de los personajes más destacados del siglo XV: aunque Cristóbal Colón llegó a su costa junto a su hijo en su cuarto viaje a las Américas, nunca desembarcó por no encontrarse bien de salud y se quedó en la vecina isla de Uvita, visible desde el malecón.

Sea como fuere, el camino de la ciudad como núcleo portuario no se desarrolló a lo grande hasta el siglo XIX, misma época en la que acabó de construirse el tren.

Para tomarle el pulso a Puerto Limón, lo mejor es recorrer su centro histórico empapándonos de la esencia caribeña plasmada en las fachadas de sus edificios. Imprescindible es una parada en el Parque Vargas, con su exuberante vegetación y su quiosco de inspiración modernista, desde donde continuar hacia el paseo marítimo o el Mercado Municipal, donde los productos tropicales y los sabores locales ponen color a la jornada.

Una de las experiencias en Limón es ver cómo trabajan el cacao. E. E.

Echar un vistazo a las maravillosas obras de arte sobre las que trabajan artesanos locales en sus talleres es toda una experiencia.

Nos fijamos también en edificios históricos como el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos o la antigua Capitanía de Puerto, dotado de increíbles balcones y corredores de madera.