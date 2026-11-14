Desde hace casi 600 años, la ciudad alemana de Dresde acoge uno de los mercados navideños más antiguos del mundo, el Striezelmarkt, que reúne cada año a 2,5 millones de personas.

Todo lo que envuelve este increíble lugar tiene que ver con la gastronomía y la tradición. Nació como un lugar donde vender carne, su nombre hace referencia a un dulce típico y desde cualquier rincón de la plaza del Altmarkt podemos oler a canela, clavo y almendras tostadas en cuanto se va el sol.

Pero el Striezelmarkt, que se inaugura el próximo 25 de noviembre, es mucho más que eso. Son luces doradas, villancicos tradicionales, cabañas de madera tallada, adornos y decoración de un gusto exquisito que mantiene viva la artesanía más tradicional y pura de Sajonia.

El mercadillo navideño se ubica en el corazón de Dresde, una de las ciudades alemanas más festivas estos días. iStock

Es imposible caminar en este ambiente de ensueño y no llevarnos a casa un cascanueces tallado a mano o alguno de sus famosos 'fumadores de incienso'. También podemos apostar por la estrella de la Navidad más típica que, en el caso de Dresde y de toda Alemania, es la famosa de Herrnhut o de Moravia. O descubrir los delicados encajes de Plauen.

Mientras decidimos qué comprar, mejor tomar rebanadas recién cortadas de stollen y un vino caliente especiado que se sirve en unas tazas de cerámica conmemorativas que han acabado convirtiéndose en otra de las tradiciones del Striezelmarkt para los fetichistas de la Navidad y de los mercadillos ya que se pueden coleccionar.

El día de la carne

Como hemos dicho, el origen del Striezelmarkt se remonta a 1434, cuando el príncipe elector Federico II de Sajonia y su hermano el duque Guillermo concedieron a la ciudad el privilegio de celebrar un mercado libre de un solo día en la víspera de la Navidad.

El stollen es uno de los dulces más típicos de Dresde donde tiene una denominación de origen. iStock

El objetivo inicial era que los ciudadanos pudieran comprar carne para el gran día, pero con los años empezaron a unirse panaderos, alfareros y artesanos de las comarcas cercanas que venían a traer sus productos a este mercado único.

Entre esos puestos, llamó mucho la atención una masa horneada llamada Striezel, que era como un pan alargado y trenzado que acabaría dando origen al famosísimo Dresdner Christstollen, el pastel navideño de frutos secos y mantequilla que hoy cuenta con indicación geográfica protegida y que bautizó al mercado.

Pero no es ninguna tontería el amor que esta ciudad alemana tiene a este dulce que representa al niño Jesús envuelto en sus pañales. La protección significa que sólo en Dresde se puede hacer el stollen como se hace en Dresde.

De hecho, el segundo sábado de Adviento, que este año cae el 5 de diciembre, se celebra el gran festival del stollen en el mercadillo y preparan uno gigante de varias toneladas de peso que se trocea y se reparte entre los visitantes.

La tradición nació en 1730 cuando el rey Augusto II de Polonia ordenó a los panaderos hornear un dulce de casi 1,8 toneladas para un evento militar con más de 24.000 porciones.

La pirámide de 14 metros es la más alta del mundo y cuenta con más de 40 figuras de madera. iStock

Una pirámide y un castillo

En el centro del Altmarkt, se ubica uno de los símbolos de este mercadillo navideño y de la tradición alemana en estas fechas: la pirámide escalonada de madera más alta del mundo. Esta estructura giratoria, muy típica de las comunidades mineras en los montes Metálicos, cuenta con 14 metros de alto con una decoración impresionante y acorde a su simbología.

En total, más de cuarenta figuras de madera a tamaño casi natural representan en los distintos niveles de la pirámide escenas de la Natividad, ángeles con instrumentos musicales, pastores y personajes de la vida cotidiana de la Sajonia decimonónica, que es cuando estas pirámides se volvieron muy populares aunque su origen es medieval.

El mural del Desfile de los Príncipes en el palacio de Dresde. iStock

Pero el Striezelmarkt es, además, un escenario único gracias al Palacio Residencial de Dresde, el Residenzschloss, que emerge en un marco arquitectónico único. Se trata de una imponente fortaleza renacentista y barroca que parece extraída directamente de un cuento de hadas y que se puede visitar junto al mercado.

La histórica sede de los reyes de Sajonia impresiona desde el exterior gracias al Fürstenzug, un mural de azulejos de porcelana de Meissen de más de cien metros de longitud en uno de sus muros que narra el Desfile de los Príncipes.

La histórica noria de madera es una de las atracciones del mercadillo de Navidad. iStock

Qué hacer en el mercado

Subir a la torre de la Kreuzkirche. La torre de la iglesia situada junto a Altmarkt ofrece la mejor panorámica del mercadillo iluminado y de la pirámide gigante.

Probar un Dresdner Christstollen. Hay que comprarlo en los puestos con el sello oficial de la asociación para que sea auténtico.

Comprar artesanía de los montes Metálicos. En los puestos más tradicionales podemos encontrar cascanueces, los Räuchermänner que son las figuras que expulsan humo y los típicos arcos de velas.

Fotografiarse junto a la pirámide navideña gigante. Esta estructura de 14 metros en movimiento continuo es una de las atracciones del mercadillo.

Recorrer Kinder-Erlebniswelt. Es una parte dedicada a los más pequeños con panaderías donde hornear galletas, teatro y una histórica noria de madera.