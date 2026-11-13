Necesitamos alejarnos un poquito de la costa tunecina, esa que con sus playas de ensueño atrae a amantes de la vida hedonista desde los rincones más diversos del mundo. Hay que bajar también algo más al sur, dejar atrás enclaves como la exclusiva Hammamet, las exultantes ruinas de Cartago o la propia Ciudad de Túnez, capital del país.

Llegaremos así a toparnos con una de las páginas más fascinantes de la historia del norte de África: fundada en el año 670, Kairuán fue la primera gran ciudad árabe del Magreb y, durante años, ejerció de capital política, religiosa y cultural de Ifriqiya —nombre histórico con el que se designaba el territorio que ocupa, aproximadamente, la actual Túnez y sus zonas vecinas—. Un lugar de gran importancia histórica para el país que, a pesar del paso del tiempo, sigue manteniendo la belleza y el bullicio en sus calles.

Cuando en el siglo XII la capital política se trasladó a Túnez, Kairuán conservó, también, su prestigio religioso. Una importancia espiritual que explica que siga constituyendo uno de los grandes destinos de peregrinación del islam en el Magreb.

La UNESCO también está presente en esta histórica urbe. Unsplash

En un bosque de columnas

Precisamente siguiendo la vertiente más espiritual de la ciudad, elegimos comenzar a descubrir sus rincones más emblemáticos con la mirada puesta en su Gran Mezquita. Este fascinante templo musulmán fue proyectado por el arquitecto Uqba ibn Nafi en el año 670 —aunque la mayor parte de las ampliaciones que hoy vemos, son posteriores— y abruma, desde el primer instante, por la inmensidad de su patio central.

Paramos en el centro y admiramos su grandiosidad: 9.000 metros cuadrados que lucen rodeados por galerías porticadas y pavimentados con losas que asombran a los visitantes. Sobre todo, cuando a la escena se une, también, la llamada a la oración del almuecín, que resuena con fuerza entre las paredes del recinto.

Las columnas plantean una serie de 'zig zag' por el que descubrir sus espacios. Cristina Fernández

Recorremos los recovecos del santuario islámico más grande de todo el Occidente musulmán y observamos, con discreción, el bosque de columnas que conforma su sala principal de oración, que dividen sus 17 naves: el ambiente se siente especial aquí dentro.

Muchas de esas columnas fueron recuperadas de edificios romanos y bizantinos para su construcción, una práctica habitual en los primeros siglos de arquitectura islámica.

La Gran Mezquita de Kairuán es el templo de referencia de esta zona islámica. Unsplash

Elogio a la cotidianidad

Tras el momento místico de la ruta, cambiamos la solemnidad por el ajetreo propio de las calles del zoco, que se halla repleto de pequeños negocios de artesanía habitualmente colmados de vecinos entregados a sus quehaceres diarios.

Paseamos entre gente en bicicleta, carros cargando mercancías y gatos, los grandes protagonistas del lugar, que retozan en cualquier rincón que les sirva para una improvisada siesta.

Nos perdemos a conciencia por el entramado de calles estrechas y fachadas encaladas, de puertas pintadas de azul y pequeñas plazas coronadas con cúpulas blancas que aparecen, cuando las esperamos, sobre los tejados.

Pese a la estrechez de sus calles, aparecen decoradas de artesanía local. cristina Fernández Cristina Fernández

Un aroma especial nos conduce hasta una de las tiendas donde venden makroudh, el dulce más famoso de Kairuán: estas tentadoras piezas elaboradas con sémola de trigo duro y rellenas de pasta de dátiles, que son cortadas, habitualmente, en forma de rombo antes de ser fritas y bañadas en miel. Son un bocado imposible de rechazar.

Pero, si hay algo realmente presente en el corazón de Kairuán, son sus edificios dedicados al complejo trabajo a mano de uno de los productos más emblemáticos de la ciudad, sus alfombras.

Porque Kairuán está considerada la capital tunecina de este oficio: las piezas elaboradas a partir de lana anudada, la técnica más común, se distinguen aquí por sus diseños y colores, con los rojos intensos y los tonos naturales siendo los de mayor presencia.

Observar de cerca este oficio tiene mucho valor. Cristina Fernández

Cuenta la historia que, en el siglo XIX, la hija de un gobernador otomano fue la primera en tejer una alfombra de lana de pelo largo para ofrecerla a una mezquita de la ciudad.

Desde entonces el oficio se desarrolló de manera que hoy resulta fascinante contemplar a las tejedoras (porque casi siempre son mujeres), en pleno proceso creativo, manteniendo vivo el oficio desde la intimidad de los talleres.

Manejar los telares con la soltura que lo hacen, recreando en sus dibujos motivos plasmados en las paredes de la mezquita, que han memorizado a lo largo de los años cuando iban a rezar, resulta de lo más especial. ¿Lo más difícil? Salir de sus comercios sin un par de alfombras bajo el brazo tras un largo —y divertido— proceso de regateo con sus vendedores.

Las mujeres continúan en sus talleres configurando alfombras de excelsa calidad. Cristina Fernández

Más allá de las murallas

Mantenemos los ojos puestos en la medina de Kairuán y en sus principales monumentos, que forman parte, como conjunto, de la lista Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1988. Esto incluye su ciudad antigua y sus arrabales, pero también enclaves especiales como los Estanques de los Aglabíes o la Zawiya de Sidi Sahab.

Antes de dejar atrás el palpitante corazón de la ciudad, un apunte para entender su grandeza: la medina se despliega a lo largo de 54 hectáreas cuyas murallas abarcan más de tres kilómetros, incluidas algunas de sus históricas puertas como Bab et Tounes, Bab el Khoukha o Bab ech Chouhada.

Nos alejamos del centro, pues, y ponemos rumbo a los Estanques de los Aglabíes, considerados una verdadera obra maestra de la ingeniería hidráulica. Fueron construidos entre los años 860 y 862 por orden del emir Abu Ibrahim Ahmad, ya que Kairuán se halla en una región donde las lluvias escasean con frecuencia.

Pasear por Kairuán es fijarse en cada detalle de sus columnas y ornamentación. Cristina Fernández

Sin grandes recursos permanentes de agua, la única manera de asegurar el abastecimiento era este complejo sistema de almacenamiento y distribución con el que se recogía el agua de lluvia para conducirla hasta enormes cisternas. De todas las que componían el sistema, hoy destacan dos estanques conectados cuyas dimensiones son tan abrumadoras como su perfección.

A apenas 10 minutos alcanzamos otro de esos enclaves que sorprenden por la belleza oculta en su interior. Necesitaremos taparnos los hombros y la cabeza —al menos, las mujeres— antes de acceder a Sidi Sahab, conocida también como la Mezquita del Barbero.

Un complejo religioso relacionado con Abu Zama al-Balawi, que fue compañero del profeta Mahoma. Según dicen, este conservaba varios cabellos de su barba, de ahí el nombre con el que se bautizó.

Las coloridas cúpulas hacen de Kairuán un lugar de postal. Unsplash

Quedamos prendados de la elaborada ornamentación que decora sus patios, galerías y estancias, todas ellas colmadas de cerámicas pintadas de vivos colores, de mármoles, estucos y cuidadas yeserías.

Durante mucho tiempo, la mezquita se consideró un importante centro de veneración, de ahí los laboriosos trabajos que contrastan, sin embargo, con la sobriedad del exterior de la Gran Mezquita.

Recorremos su interior mostrando nuestro respeto a un lugar único que, en el pasado, albergó también una madrassa —escuela coránica— y dependencias para estudiantes. Un espacio que nos permite acercarnos, un poco más si cabe, a la dimensión más devocional de una ciudad que desprende un aura especial en cada uno de sus rincones.