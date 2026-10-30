Hay pueblos que viven como dormidos esperando una fecha que los transforma. Que transitan a lo largo del año hasta que algo los devuelve a una intensa actividad.

Es el caso de Cernégula, el llamado pueblo de las brujas a 35 kilómetros al norte de Burgos, que en la víspera de Todos los Santos se transforma en un lugar mágico.

Sus 30 vecinos son conscientes del sambenito con el que viven desde hace más de 500 años y han decidido crear la atmósfera perfecta para que cualquiera que visite estos días el pueblo sienta esa magia ancestral.

Las veletas de Cernégula homenajean a estas mujeres que fueron perseguidas por la Inquisición. E. E.

Desde sus calles parte un camino que lleva a la laguna de La Charca, ahora La Charca de las brujas, donde cuentan las crónicas que los sábados las hechiceras de la zona se juntaban para beber pócimas, untarse de ungüentos y bailar invocando al diablo hasta el amanecer.

Lo cierto es que el agua de esta llamada Laguna de las Brujas tiene algo muy especial, pero más relacionado con su propia naturaleza que con misterios y milagros.

Es un lago sin entrada ni salida de agua. Un circuito cerrado o endorreico que se ha creado gota a gota en su origen kárstico y que cuenta con una alta concentración de minerales y sales que la convierten en un líquido perfecto para sentirse mejor.

El páramo que rodea a la Charca de las Brujas es un lugar perfecto para la observación de aves. E. E.

Las sabias mujeres de la zona de Cernégula ya eran conscientes de ello en los siglos XV y XVI. Además, el pueblo está situado al pie del Páramo de Masa, en un paisaje idílico, perfecto para la observación de aves y muy rico en botánica, el alimento para la mal llamada brujería.

Así que no es de extrañar que algunas vecinas recorrieran un camino bucólico, que sigue abierto a senderistas y visitantes; disfrutaran del silencio de una naturaleza calmada y se reunieran junto a La Charca a vivir sus propios aquelarres que inspiraron hasta al sobrino de Pío Baroja, Julio Caro Baroja, para escribir Las brujas y su mundo.

Sabiendo qué significó este camino hace más de 500 años, es imposible que no se encoja el corazón un poco cuando arrancamos el sendero entre la densa niebla que, habitualmente, cubre este páramo en los meses de otoño.

El Palacio del Cid es un castillo privado en Sotopalacios pero que se puede visitar desde el exterior. E. E.

Alrededor solo hay caserones de piedra casi sin ventanas y el zumbido del viento que, junto con el resto de sonidos de la naturaleza, se convierten en ecos que marcan nuestros pasos en una ruta diseñada para todos los públicos.

Pero el camino y la laguna no son los únicos lugares especiales donde sentirse diferente. Entre las calles empedradas de este pueblo mágico también hay más secretos vinculados con la brujería.

El principal, un moral gigante justo al lado de la Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, que, según cuentan, tiene propiedades sagradas. Dicen que fue un cura de Cernégula el que plantó este árbol para ahuyentar a las brujas del templo.

Además, en estos días, también podemos encontrarnos presencias siniestras en los rincones más oscuros del pueblo, o a la vuelta de algunas esquinas e incluso en las puertas de las casas, que anuncian un despertar casi satánico de sus vecinos.

Poza de la Sal, muy cerca de Cernégula, está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. E. E.

El Palacio del Cid

Si seguimos avanzando por la ruta, podemos llegar a otras lagunas, de origen también kárstico, como la Venta la Perra y de Pila Vieja, donde sentarse a observar el ir y venir de las aves acuáticas que viven ajenas a espíritus y brujas.

También hay otros enclaves para visitar como Sotopalacios. Este pueblo es famoso por dos edificios impresionantes, sobre todo si tenemos en cuenta su ubicación: el Palacio de los Tiros y el del Cid. El primero es una casona renacentista del siglo XVI que ha sido declarada Bien de Interés Cultural por su valor artístico. Se le conoce así por las cuatro piezas de artillería que lucía en sus muros y no podemos perdernos el balcón esquinero que es el único del Renacimiento burgalés que queda en pie.

Una estatua de Félix Rodriguez de la Fuente recuerda su labor en su pueblo natal, Poza de la Sal. E. E.

A las afueras está el otro Palacio, el del Cid, que en realidad es un castillo del siglo XV y que poco tiene que ver con Rodrigo Díaz de Vivar. Lo llamativo de este edificio es que es propiedad privada pero merece la pena contemplar el exterior y sus torres almenadas que fueron levantadas por la familia Manrique e imaginarse cómo es vivir entre muros de más de 600 años.

Si aún tenemos energía, podemos seguir un poco más hasta Poza de la Sal, que es el pueblo donde nació Félix Rodríguez de la Fuente y que mantiene su encanto medieval y su ruta interactiva con lobos, en homenaje al importante naturalista español.

Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, no podemos perdernos el impresionante Castillo de los Rojas, una de las fortalezas más inexpugnables del país.