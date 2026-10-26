Cuando las temperaturas comienzan a bajar y los días se acortan, el Mediterráneo todavía guarda rincones en los que el otoño parece avanzar a otro ritmo.

En algunas zonas de costa, el sol continúa iluminando las fachadas, las terrazas invitan a prolongar las sobremesas y el mar conserva parte del calor acumulado durante los meses estivales.

Es el momento ideal para cambiar el abrigo por una escapada y descubrir lugares que encuentran en esta estación una forma distinta de mostrar su belleza.

Bajo la imponente montaña de Sicilia, la bahía despliega su arco de arena blanca y aguas turquesas. Holgs

Y Sicilia es el sitio perfecto para ello. Un destino que permite alargar la sensación de verano sin renunciar a la riqueza cultural.



Su clima suave hace del otoño la época propicia para recorrer sus ciudades históricas y admirar sus paisajes con calma.

Lejos de las grandes aglomeraciones del verano, la isla invita a detenerse en sus plazas, perderse por sus calles y dejar que la arquitectura marque el compás del viaje.

En el sureste siciliano, una localidad condensa con especial brillo esa esencia: Noto.

Corazón del barroco siciliano

Reconocida por su esplendor barroco y por el tono dorado de la piedra de sus edificios, esta ciudad se erige como una de las grandes joyas arquitectónicas de la región.

Aquí el arte trasciende las galerías y museos para desplegarse abiertamente a lo largo de sus vías y espacios.

La arquitectura barroca de Noto se alza bajo un cielo azul salpicado de nubes, revelando la elegancia atemporal del sur de Sicilia. Daciana Cristina Visan

La historia de Noto quedó definida por un acontecimiento que la transformó para siempre: el terremoto de 1693, que devastó buena parte del sureste de la isla y forzó la reconstrucción de sus poblaciones.

La ciudad renació en un nuevo emplazamiento bajo los principios estéticos del barroco tardío, dando lugar a uno de los conjuntos urbanísticos más singulares y armónicos de Europa.

Bañada por la luz dorada del atardecer, la fachada cóncava de piedra caliza de San Domenico representa el esplendor de la ciudad bajo un cielo despejado. Manakin

Esta singularidad la llevó a ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, integrándose en el grupo de ciudades barrocas del Val di Noto.

El esfuerzo de volver a construirla tras el seísmo favoreció un desarrollo urbano de extraordinaria coherencia, en el que palacios, iglesias y trazado de calles comparten una misma visión estética.

Una calle empedrada en pendiente, flanqueada por balcones esculpidos, guía la mirada hacia la fachada de una iglesia al fondo. Dalib0r

Basta pasear por el Corso Vittorio Emanuele para comprobarlo. Esta arteria principal del centro histórico concentra los monumentos más emblemáticos y permite descubrir, paso a paso, la riqueza de sus fachadas.

La piedra caliza local, de matices cálidos, reacciona a las variaciones de la luz solar, acentuando los relieves, capiteles y detalles escultóricos a lo largo del día.

La catedral de Noto se alza imponente en simetría perfecta, recortando sus torres de piedra dorada contra la luz del cielo siciliano. Sabrina Mazzeo

La catedral de San Nicolò es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Su imponente escalinata conduce hacia una fachada monumental que domina el espacio urbano, reflejando el carácter escenográfico del barroco siciliano.

Muy cerca, los palacios señoriales exhiben otra de las señas de identidad de la ciudad: balcones ornamentados, ménsulas y composiciones arquitectónicas en las que cada detalle suma al conjunto.

Esculturas de pegasos emergen de la fachada del Palazzo Nicolaci para sostener la forja de su balcón. Ikonya

Sobresale entre ellos el Palazzo Nicolaci, conocido por la riqueza figurativa de sus balconadas decoradas con sirenas, quimeras y motivos suntuosos.

Contemplar estos detalles desde la calle permite descubrir el gusto por el detalle, apreciar la maestría artesanal de la época y entender por qué recorrer su casco histórico equivale a visitar un museo al aire libre.

Hospitalidad y encanto

Para completar la estancia, el entorno del sureste siciliano ofrece establecimientos que combinan el paisaje mediterráneo desde una perspectiva más íntima.

Un ejemplo es Il San Corrado di Noto, una antigua propiedad señorial rodeada de olivos, palmeras y cítricos que plantea una propuesta de alojamiento vinculada al territorio en una residencia histórica rodeada de olivos, palmeras y naranjos.

Bañada por el atardecer, la piscina refleja la hilera de tumbonas, sombrillas y cipreses que envuelven este refugio mediterráneo. Il San Corrado di Noto

El complejo alberga 31 suites y ocho villas privadas; cada suite dispone de patio propio, mientras que las villas cuentan con piscina independiente y extensas zonas al aire libre.

Su diseño fusiona líneas contemporáneas con materiales nobles tradicionales, como el travertino y la piedra de Modica, buscando la integración con el paisaje natural.

Las villas privadas de Il San Corrado di Noto combinan una arquitectura lineal con una acogedora terraza y cálidos interiores. Il San Corrado di Noto

La experiencia se complementa con una gastronomía cuidada, que incluye Principe di Belludia, orientado a la alta cocina, y Casa Pasta, una osteria enfocada en recetas tradicionales.

Para redondear la oferta, un bar con una bodega especializada y situado junto a la piscina pone el broche a una propuesta culinaria fiel a los productos e influencias de la isla.

Los interiores del hotel combinan madera artesanal y mármol en salones de descanso en donde los libros son los protagonistas. Il San Corrado di Noto

Así, tras recorrer las calles de Noto y descubrir su legado artístico, el viaje encuentra otra forma de detenerse.



El entorno natural, la calma y la calidez de la luz completan una experiencia donde el descanso se suma a la visita cultural.

Desde las alturas, un entramado de tejados de terracota y fachadas doradas revela el laberinto de Noto bajo el sol siciliano. Orietta Gaspari

Al fin y al cabo, puede que esta sea una de las mejores maneras de huir del frío: elegir un destino donde la belleza se descubre caminando, la historia está presente en cada fachada y donde el Mediterráneo todavía conserva algo de claridad estival.