Subirse a un tren puede ser un acto de escucha, un ritual restaurativo. Aunque eso no suele ser lo habitual en las estaciones a las que estamos acostumbrados a llegar corriendo, con una mochila llena de frustraciones y la respiración entrecortada.

Este acto de fe solo podría pasar en el Andean Explorer, A Belmond Train y el primer tren dormitorio de lujo que recorre Sudamérica, en un viaje especial por los paisajes espectaculares que unen Arequipa a Cuzco, en Perú.

En esa tierra resiliente a los cambios climáticos, Annie Moves, la reconocida especialista en bienestar, ha creado un viaje de tres días en los que busca trabajar el movimiento consciente con prácticas restauradoras y la sabiduría ancestral andina.

El tren recorre los Altiplanos peruanos desde Puno o Arequipa hasta Cuzco. E. E.

El verdadero nombre de esta reina del yoga y el bienestar es Anabella Landa, aunque todo el mundo la conoce como Annie Moves por la importancia que le da al movimiento. Sobre todo al buen movimiento.

Esta profesora de yoga asentada en Miami tiene una visión integral del movimiento como llave para equilibrar aspectos como la conciencia propia y la salud. Del 3 al 5 de diciembre, Annie Moves se sube a este tren experiencia (en inglés y en español) para guiar personalmente a quienes buscan en las alturas peruanas una renovación profunda.

Para el viaje se ha creado un menú especial con cócteles sin alcohol y comida saludable. E. E.

La decoración del tren es un guiño a la artesanía local indígena pero también a esos trenes lujosos europeos que en el siglo XX se convirtieron en objeto de deseo para la aristocracia y burguesía del continente.

En total, cuenta con 35 suites y cabinas lujosas, que se encuentran en los vagones azul y beige, y dos elegantes coches comedor, Muña y Llama. También podemos sentarnos a tomar una copa en el Coche Piano Bar o buscar la conexión con las estrellas en el Coche Bar Observatorio.

El plan de Moves para todos los que se suban a este tren es que el Altiplano peruano sirva de inspiración en sesiones de movimiento al amanecer, prácticas de meditación, Nadi Shodhana para fijar la intención, respiración consciente u orientación sobre la altitud, tanto dentro como fuera del tren.

El Andean Explorer cuenta con un coche spa donde elegir uno de sus tratamientos relajantes. E. E.

De hecho, se ha organizado una caminata silenciosa por el impresionante sitio arqueológico de Raqch’i y en Abra La Raya, el punto más alto del recorrido a más de 4.300 metros de altitud, se iniciará una sesión de movimiento y meditación guiada al atardecer.

El segundo día, tiene previsto una parada frente al lago Titicaca donde conectarse y renovarse con una meditación serena al amanecer. Aguas sagradas o hierbas nativas se utilizarán en todas las actividades que buscan renovar las energías en un lugar donde la naturaleza ha hecho magia con muy pocos elementos.

El final del viaje y el cierre del círculo creado nada más subir al tren tendrá lugar en las cuevas de Sumbay, con pinturas rupestres de 8.000 años de antigüedad. Antes de llegar a Arequipa, será importante hacer un escaneo corporal guiado para ver cómo hemos cambiado en este paseo por las nubes andinas y cómo el equilibrio es lo único que no se ha perdido en el traqueteo con las vías.

Además de los dos restaurantes hay un coche piano bar y una terraza exterior para observar las estrellas. E. E.

Un spa dentro del tren

Uno de los aspectos más importantes de este viaje es que no se necesitan maletas muy cargadas. De hecho, lo que busca es todo lo contrario. Además, a los que se suban al tren se les entregará un kit de relajación que cuenta con un spray de aromaterapia para la almohada, un rodillo para aliviar los pies cansados y unos consejos básicos de reflexología.

Además, también contarán con una bolsa térmica diseñada para viajes y guías impresas tanto de relajación como de respiración.

Los paisajes que atraviesa estos trenes son impresionantes, sobre todo cuando llega al lago Titicaca. E. E.

Si ni aun así nos relajamos en nuestra habitación, lo mejor será ir al coche Spa donde se ofrecen una variedad muy amplia de masajes que terminarán de eliminar el equipaje de más con el que andamos todo el día.

Para este viaje tan especial, los responsables de los restaurantes del tren han preparado menús saludables muy unidos a las raíces gastronómicas del Altiplano, pero también una carta líquida con cócteles sin alcohol y bebidas muy ricas.

El espacio, eso sí, mantiene la elegancia de los tonos apagados y los cueros lujosos que se mezclan con la carpintería artesanal en un ambiente luminoso que recoge toda su esencia. Un lugar único para dejarse llevar por el traqueteo del tren.