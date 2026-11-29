María Casado es una de las caras más reconocibles de la televisión en España. La periodista y presidenta de la Academia de Televisión. Regresó hace pocos días a uno de los terrenos que mejor domina: el debate político. La comunicadora fue la encargada de moderar el encuentro entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (VOX) y Ada Colau (Frente Amplio).

Sin embargo, más allá de su faceta profesional, en los últimos años la comunicadora ha encontrado en la maternidad y en la tranquilidad de la Costa del Sol dos de los grandes pilares de su vida personal. Su vínculo con Málaga comenzó en 2020, cuando decidió iniciar una nueva etapa profesional tras su salida de TVE.

Fue Antonio Banderas, con quien mantenía una amistad desde hacía años, quien le propuso ponerse al frente de Soho TV, su productora audiovisual. Una oportunidad laboral que terminó acercándola a un estilo de vida mucho más ligado al Mediterráneo.

Concretamente, la periodista estableció su residencia en Torremolinos, uno de los municipios más conocidos del litoral malagueño. En una entrevista concedida a La Vanguardia en 2025, explicó lo importante que resulta para ella vivir cerca del mar y cuánto disfruta paseando por la playa o corriendo junto al paseo marítimo.

Pero, más allá de sus extensos arenales, este destino de la Costa del Sol conserva un interesante patrimonio arquitectónico, antiguos barrios marineros y jardines que permiten descubrir una faceta mucho menos conocida de la localidad.

Un palacete de 1925

Uno de los edificios más sorprendentes de Torremolinos es la Casa de los Navajas, un palacete construido en 1925 por Antonio Navajas, perteneciente a una familia vinculada al cultivo de la caña de azúcar.

Situado sobre un pequeño acantilado próximo a la playa del Bajondillo, el inmueble llama la atención por su arquitectura de inspiración neomudéjar, sus arcos, sus azulejos decorativos y sus detalles ornamentales.

En el interior, la decoración recuerda a algunos de los espacios más característicos de la Alhambra de Granada. Sus salones, escaleras y terrazas permiten descubrir una construcción muy diferente a los edificios turísticos que dominan actualmente el litoral.

Desde sus exteriores también se puede contemplar el Mediterráneo, una panorámica que ayuda a entender por qué este lugar fue elegido hace más de un siglo para levantar una residencia tan singular.

El Torremolinos más histórico

Aunque hoy resulta difícil imaginar Torremolinos sin sus hoteles y paseos marítimos, sus orígenes están estrechamente relacionados con los antiguos molinos que aprovechaban los manantiales de la zona.

Uno de los mejores lugares para descubrir ese pasado es el entorno de la calle San Miguel, una de las vías más emblemáticas del municipio. Entre comercios, cafeterías y pequeñas plazas, esta calle conecta el centro urbano con la zona del Bajondillo.

Torremolinos en la Costa del Sol. iStock

En sus inmediaciones se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII y que constituye uno de los referentes históricos de la localidad.

También destaca la Torre de Pimentel, conocida antiguamente como Torre de los Molinos. Esta construcción defensiva de origen medieval recuerda la importancia que tuvo la vigilancia de la costa durante siglos y está vinculada al propio nombre de Torremolinos.

El paseo puede continuar por las callejuelas y escaleras de la Cuesta del Tajo, que descienden hacia el mar entre viviendas tradicionales y pequeños establecimientos.

Antiguo barrio de pescadores

Si existe un lugar donde todavía se percibe la esencia marinera de Torremolinos, ese es La Carihuela. Este antiguo barrio de pescadores conserva parte de su identidad entre calles estrechas, casas encaladas y restaurantes especializados en cocina mediterránea.

Aunque el turismo ha transformado considerablemente su paisaje, caminar por sus calles permite descubrir pequeñas construcciones que recuerdan cómo era la localidad antes de convertirse en uno de los grandes destinos vacacionales de España.

Barrio de la Carihuela en Torremolinos. iStock

Su paseo marítimo es especialmente agradable para recorrerlo junto al agua, detenerse en alguna terraza o continuar caminando hasta el vecino municipio de Benalmádena.

Además, La Carihuela es uno de los grandes referentes gastronómicos de la Costa del Sol. Los espetos de sardinas, los boquerones fritos, las coquinas y las frituras de pescado forman parte de las especialidades que pueden degustarse frente al Mediterráneo.

Las mejores playas

Con alrededor de siete kilómetros de litoral, Torremolinos ofrece diferentes arenales donde disfrutar del mar más allá de los meses de verano. Entre los más conocidos se encuentra la playa del Bajondillo, situada a los pies del casco urbano y conectada con el centro mediante calles y escaleras que salvan el desnivel del terreno.

Más hacia el este aparece Playamar, una extensa playa acompañada por un paseo marítimo con palmeras, restaurantes y espacios para practicar deporte al aire libre. También merece una visita Los Álamos, cuyo amplio arenal invita a caminar junto al agua y disfrutar de las vistas de la bahía de Málaga.

Gracias a las suaves temperaturas que caracterizan buena parte del año a la Costa del Sol, estos paseos se convierten en un plan especialmente atractivo durante el otoño y el invierno, cuando las playas recuperan un ambiente más tranquilo.

Un jardín botánico

Quienes quieran cambiar la arena por la vegetación encontrarán otra de las grandes sorpresas del municipio en el Jardín Botánico Molino de Inca. Este espacio reúne numerosas especies de árboles y plantas, pequeños estanques, fuentes y caminos que discurren entre una vegetación abundante. También alberga un jardín japonés que aporta un carácter diferente al conjunto.

Su nombre recuerda la antigua tradición molinera de Torremolinos, ligada a los manantiales que durante siglos abastecieron de agua a la localidad.

Otro rincón recomendable es el Parque de la Batería, un espacio verde situado sobre una antigua instalación militar que conserva algunos elementos de su pasado defensivo. Sus jardines, el lago artificial y la torre mirador permiten disfrutar de una perspectiva diferente del municipio, con el Mediterráneo como telón de fondo.

Qué visitar cerca

La ubicación de Torremolinos permite ampliar fácilmente la escapada hacia otros destinos de la provincia de Málaga. A pocos kilómetros se encuentra Benalmádena Pueblo, cuya arquitectura de fachadas blancas, balcones con flores y pequeñas plazas contrasta con el ambiente más turístico de su zona costera.

En este municipio también destaca el Castillo de Colomares, una singular construcción de finales del siglo XX que combina diferentes estilos arquitectónicos y está dedicada a Cristóbal Colón y al viaje de 1492.

Otra opción es acercarse a Mijas Pueblo, situado en las laderas de la sierra y conocido por sus calles encaladas, sus miradores y las panorámicas que ofrece sobre el litoral malagueño.

La propia capital de Málaga, conectada con Torremolinos mediante el tren de Cercanías, permite completar el viaje con una visita a la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso o las animadas calles de su centro histórico.

Entre palacetes de inspiración andalusí, jardines históricos, barrios de tradición marinera y largos paseos junto al Mediterráneo, Torremolinos ofrece mucho más que unas vacaciones de sol y playa.