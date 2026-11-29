La villa conserva tres arcos de su antigua muralla y celebra cada 23 de junio el Paso del Fuego, un rito en el que los vecinos cruzan descalzos las brasas.

Dos torres de piedra marcan la entrada al castillo en ruinas que se alza sobre San Pedro Manrique, en las Tierras Altas de Soria. Más abajo, junto a la ermita de la Virgen de la Peña, está el recinto donde los vecinos cruzan una alfombra de brasas cada víspera de San Juan.

En primavera, el nombre de este pueblo volvió a sonar por un motivo distinto. El 22 de marzo de 2026, Embutidos La Hoguera se llevó el primer premio en la categoría cular del concurso "El Mejor Chorizo del Mundo". La final se celebró en Covaleda y el embutido ganador se elabora en San Pedro Manrique.

El castillo y la muralla

El Ayuntamiento sitúa la construcción del castillo a comienzos del siglo XV. Fue una residencia señorial con funciones defensivas, ligada a la familia Manrique. La villa se llamaba entonces San Pedro de Yanguas y acabó incorporando el apellido de sus señores.

Desde el cerro se distingue el caserío que protegía la fortaleza. Al bajar al pueblo se pueden buscar los restos de la muralla entre las calles, con tres pasos que aún identifica el plano turístico: los arcos de los Judíos, de San Miguel y de la Nava.

Cerca de la ermita quedan las ruinas de San Miguel, una iglesia románica del siglo XIII que conserva la portada apuntada y parte de la torre. El director José Luis Cuerda rodó allí varias escenas de Total.

Otra parada del paseo es la iglesia de San Martín de Tours. En su interior se conservan un calvario gótico y un retablo mayor barroco del XVIII. Durante unas obras de acondicionamiento aparecieron restos románicos del templo anterior.

El chorizo premiado

La feria de Covaleda celebró en marzo su undécima edición. Las piezas se identificaron con números para que el jurado pudiera probarlas a ciegas, sin conocer al productor. La Hoguera quedó por delante de Embutidos Valle del Razón, de Sotillo del Rincón, y de Carnicerías Inma, de La Rioja.

El premio corresponde al chorizo cular, el que se embute en tripa gruesa de cerdo. La norma española fija para esta variedad un calibre de entre 40 y 60 milímetros y recoge entre sus ingredientes el magro, el tocino y el pimentón. Las bases del concurso también llaman "maldito" a esta categoría.

Para La Hoguera fue un regreso al primer puesto. La empresa ya había ganado en 2017 y 2019. Empezó a elaborar embutidos en 1986, cuando cuatro socios de San Pedro Manrique decidieron transformar la carne de los cerdos que criaban.

El obrador está en el número 9 de la calle Carrera Mediana. En su tienda en línea figura el chorizo cular Maldito, elaborado con carne de cerdo Duroc y curado en las instalaciones de la empresa, en la sierra de Alcarama. tienda.lahoguera.es

El Paso del Fuego

El 23 de junio, las gradas junto a la ermita de la Virgen de la Peña se llenan antes de medianoche. Para entonces, la leña de roble lleva horas ardiendo y las brasas se extienden frente a la portada. Por allí pasan los vecinos descalzos, algunos con otra persona a hombros.

Tres jóvenes del pueblo, las móndidas, participan en la fiesta con vestidos blancos y cestos sobre la cabeza. El día 24 realizan en la ermita la ofrenda de los arbujuelos, unas varas adornadas con harina y azafrán. San Pedro Manrique

La celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El resto del año, el recorrido puede empezar en la plaza Mayor, donde está el Centro de Interpretación del Paso del Fuego, y continuar hasta el recinto de la ermita.

Qué ver cerca

Para seguir a pie, desde San Pedro Manrique sale la senda del río Linares. El trazado se adentra en el cañón y pasa por antiguos despoblados como Vea. Se puede recorrer un tramo junto al río o seguir el sendero señalizado hasta Villarijo.

En Villar del Río, el Aula Paleontológica sirve de punto de partida para conocer la Ruta de las Icnitas. En el cercano yacimiento de Fuentesalvo, una placa de arenisca en el lecho del arroyo conserva un rastro de seis pisadas de dinosaurio en las que se distinguen tres dedos.

De camino por las Tierras Altas queda Oncala. En su iglesia de San Millán se conserva una colección de tapices flamencos basados en diseños de Rubens. El pueblo tiene también un Museo de los Pastores dedicado a la tradición ganadera de la comarca.